Potkat spřízněnou duši je možné! Kevin Bacon a Kyra Sedgwicková jsou toho důkazem. Když je lidé žádají o manželské rady, smějí se. Největším tajemstvím spokojeného manželství je podle nich nepřijímat poučky celebrit. Oba jsou přesvědčeni, že měli prostě štěstí. Také se jim nevytratila touha po společných intimních hrátkách.

Hollywoodský pár Kevin Bacon a Kyra Sedgwicková. | Foto: Profimedia

Kevin Bacon otevřeně přiznal, že první setkání s Kyrou si vážně nepamatuje. Došlo k němu v roce 1978, když bylo jeho nastávající teprve dvanáct let. Odskočil si tehdy na oběd mezi představeními na Broadwayi, a v tom ho oslovila holčička se starším bratrem, chtěli autogram. Kevinovi se tento okamžik do paměti nevryl, Kyře ano.

Zamilování

K jejich oficiálnímu setkání došlo až o devět let později, a to během natáčení filmu Lemon Sky. Magazínu Red Book Kyra sdělila, jaké byly její první dojmy po setkání s Kevinem. Byl na ni trochu moc sebejistý a pohled na jeho pozadí ji údajně přesvědčil, že on není její typ. „Dnes považuji jeho zadek za fyzickou přednost. Oblíbila jsem si ho,“ uvedla na toto téma s úsměvem herečka o pár let později.

Podívejte se, jak Kevin Bacon a Kyra Sedgwick vypráví o svém vztahu:

Zdroj: Youtube

To Kevin vzplanul citem ke Kyře ihned. Organizoval společné večeře pro celý natáčecí štáb a doufal, že ona na jednu z nich přijde, aby se s ní mohl lépe poznat. Tohle na kolegyni nezabralo. Doporučil jí tedy masáže v hotelu, kde byli ubytovaní a řekl, že pokud její masáž skončí stejně jako jeho cvičení, měli by spolu jít na večeři.

Kyra v žádném případě nehodlala nikomu sdělit, v kolik končí její masáž. Kevin si to zjistil v recepci a k hereččině překvapení na ni čekal… „Že to nebyla žádná náhoda, mi přiznal až po letech. Je to vlastně trochu děsivé, ale v tuhle chvíli už je to jedno,“ nechala se slyšet herečka.

Strach ze svatby

Jakmile oba dali možnému vztahu šanci, jejich chemie a propojení bylo náhle evidentní. Kevin byl ženou svých snů okouzlen a brzy se začalo mluvit o svatbě. Jenže Kyru, ačkoli byla zamilovaná až po uši, řeči o svatbě mírně děsily.

Mnoho lidí ji totiž v životě dosud zklamalo, její vlastní rodiče nevyjímaje, a měla pocit, že je dost silná na to, aby život zvládla sama. O Kevinovi ale nepochybovala. Od začátku bylo oběma jasné, že jsou si souzeni.

Zasnoubení

Ještě tentýž rok, přesně na Vánoce 1987, poklekl Kevin Bacon na koleno a požádal svou lásku o ruku. V slzách dojetí jeho žádost přijala. Po pár měsících se ale ukázalo, že nebyla zcela upřímná… Probudili se uprostřed noci a Kyra byla jedno velké slzavé údolí. Pláč jí téměř nedovoloval popsat, co se s ní děje.

Vysvětlení nakonec nebylo tak dramatické, nelíbil se jí zásnubní prsten, tak ho šli společně vyměnit. Od té doby ho nosí už pětatřicet let! Herci se brali v září 1988.

Rozhodnutí na líbánkách

Hned rok po svatbě se páru narodilo první dítě, syn Travis. Během svatební cesty totiž mezi dvojicí došlo ke spontánnímu rozhodnutí: Kyra přestane užívat antikoncepci. Během dvou týdnů byla herečka těhotná a to ji dost překvapilo. „Myslela jsem, že úspěšné početí bude trvat mnohem déle,“ uvedla sama.

Kevin Bacon se svými dětmi:

O tři roky později přišla na svět holčička jménem Sosie Ruth… Během společných let se manželé podporovali v profesionálních kariérách, a to nejen v herecké, ale také v režisérské. Nejenže si spolu zahráli v několika filmech, vyzkoušeli si také, jaké je jeden druhého režírovat. Ukázalo se, že stejně dobře jako ve vztahu osobním funguje jejich spolupráce i na poli profesním.

Rodinná krize

Celoživotní štěstí páru na chvíli překazilo špatné investiční rozhodnutí. Stali se, s mnoha dalšími, obětí kauzy Madoff. Ta je považována za největší Ponziho schéma v historii – investiční bankéř Bernie Madoff zpronevěřil na 67 miliard dolarů. Zemřel roku 2021 ve vězení, dodnes poškozeným jejich majetek nevrátil.



„Byla to jasná životní lekce: je-li něco moc dobré na to, aby to byla pravda, je to moc dobré na to, aby to pravda byla,“ vyjádřil se k věci herec v podcastu Smartless. Ztráta celoživotních úspor byla krutá, ale manželé obrátili svou pozornost k tomu, co mají, od toho, co ztratili. Tím se jim podařilo situaci ustát. Jiný pár by finanční krach rozdělil, tyto dva ještě více stmelil.

Nemají žádná tajemství úspěchu dlouholetého vztahu. Důležité je, že jsou spolu rádi, dělají si na sebe čas a udržují mezi sebou erotické pnutí. Netají, že oslavy jejich výročí jsou primárně hlavně o sexu!