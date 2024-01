Herečce Kláře Issové bude letos pětačtyřicet, figuru má ale lepší než mnohé dvacetileté slečny. Nemá gram tuku navíc, a to nedrží žádné diety. Časopisu Story prozradila tajemství své štíhlé postavy.

Klára Issová | Foto: Profimedia

Zajímá vás, co za tím je? Ájurvéda a jóga, bez které si herečka už svůj den nedokáže představit. „Je to víc jak deset let, kdy jsem začala cvičit jógu se Zuzkou Klingrovou. Náhoda tomu chtěla, že jsme na sebe natrefily, mě to s ní moc bavilo, a tak jsem u ní zůstala. A díky ní jsem se do jógy i hodně ponořila,“ říká Klára Issová.

Klára Issová: Klid pomáhá, tréma motivuje

Zdroj: Youtube

Zdravý životní styl jste vyznávala i před tím, nebo jste se k němu dopracovala se Zuzanou?

Vyznávám ho zhruba od osmnácti let. Vždycky jsem používala přírodní kosmetiku, zdravě jedla… Tyhle a podobné věci mě moc zajímaly. Když mě pak začala bolet záda, všichni mi doporučovali jógu. Zkusila jsem ji a zjistila, že není vhodná jen na bolesti zad, ale má širší záběr. Začala mě zajímat, přidala se k tomu i ájurvéda a obojí mě chytilo natolik, že jsem vše začala i tak trochu studovat a číst si o tom.

Stává se, že občas zhřešíte a dáte si hamburger nebo čokoládu?

Určitě! Hamburger nemusí být jen špatný. Jde o to, jak ho připravíte, co do něj dáte. Jím mleté maso, nejsem vegetarián ani vegan, a navíc jsem se už naučila, co mi svědčí a co ne.

Klára Issová: Devadesátky byly frmol. Koho milovala a kdy zažila stav euforie

A co vám svědčí?

Mému typu více svědčí teplé jídlo, to vařené. V zimě pak hutné, pečené. Žádné chladné potraviny. Nemám ráda chlad a zimu, což sedí i k mé tělesné konstituci. Tím, že ájurvéda rozděluje lidi na tři konstituce, dokáže poradit, co komu dělá dobře a co ne. Ze zkušenosti musím říct, že to funguje. Ale nejím jenom zdravě, také hřeším. Mám občas tendence zajídat únavu, stres…

Jak hřešíte?

Nejrychleji samozřejmě sahám po sladkém. Ale zjistila jsem, že cukr mi nedělá dobře, tak se ho snažím nahrazovat ovocem a pak se vrátit ke svému režimu. Když ho dodržuji, je mi líp.

Klára Issová na křtu knihy Zuzany Klingrové:

Klára Issová s Bárou Štěpánovou a Zuzanou KlingrovouZdroj: se svolením Resortu Svatá Kateřina

Jak zpětně hodnotíte loňský rok?

Byl neskutečně nabitý událostmi, byl pro mě obrovskou výzvou, protože mi přišel do cesty seriál, který už je sice dotočený, ale zatím o něm nesmím skoro nic prozradit. Točila jsem ho čtyři a půl měsíce na Slovensku a připravovala se na něj dlouho. Měla jsem v něm velmi těžkou roli.

Kde jste pro roli hledala inspiraci?

Inspirace byla podlé Médey. Jde o vztah, ve kterém žena zjistí nevěru a postupně odkrývá její detaily, čímž se vztah víc a víc rozpadá. Sledujeme reakce té ženy, jak se k různým věcem staví a co dělá. Psychologicky to bylo hodně zajímavé, ale bylo to velmi náročné. Nicméně mě to bavilo. Žila jsem čtyři měsíce v Bratislavě a poznala nové lidi. Byla to i výzva, protože mluvit slovensky bylo poměrně těžké, ale nevadilo mi to, protože slovenštinu miluju.

Viktorie Mertová alias Belladonna: S lovci se na sebe občas hodně vztekáme

Neuvažujete, že byste se na Slovensko přestěhovala?

Ne, ale svůj druhým film jsem točila s panem Jakubiskem, byla to Nejasná zpráva o konci světa, pak jsem tam točila ještě jeden seriál a teď už to bylo potřetí. Jsem ráda, že se tam můžu vracet.

Prozradíte své další plány? Co vás čeká?

Teď moc plány nemám. Máme za sebou přelom roku, tak si chci ten uplynulý rok probrat, uzavřít ho a těším se, co přinese ten nový.