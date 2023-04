Dalším hostem talkshow Deník s nadhledem byl římsko-katolický kněz Josef Novotný. Donedávna vykonával funkci faráře v brněnské farnosti u svatého Augustina, nyní působí v olomouckém teologickém konviktu. Zde vede jakýsi nultý ročník studia budoucích kněží. Nejen o tom hovořil v rozhovoru s moderátorem Romanem Štěpánkem.

Deník s nadhledem - jako host vystupoval římsko-katolický kněz Josef Novotný. | Video: Roman Štěpánek

V olomouckém zařízení, kde se koná jednoroční příprava kandidátů na vstup do některého ze dvou kněžských seminářů, působí Josef Novotný jako spirituál, tedy duchovní správce.

Potřebujeme k životu víru?

„Přijímací pohovory do teologického konviktu se skládají z psychotestu, vyloučí se tak lidé, kteří by mohli nadělat paseku. Pak se zkoumají motivace člověka být knězem,“ vysvětluje kněz. Absolventi této přípravy pak zahájí studium, kde stráví dlouhých pět let. Společně bydlí v semináři a domů se podívají jen zřídkakdy.

Teologie a matematika k sobě mají blízko

Kdo by si ale myslel, že je studentům semináře zapovězeno odreagování v podobě pití piva a poklábosení v hospodě, ten by se mýlil. „Chodit na pivo, samozřejmě v rozumné míře, mohou. Musí to ale zvládnout za odpoledne, protože večer mívají jiný program,“ řekl Josef Novotný.

Josef se zprvu chtěl oženit a mít rodinu. Jenže pak v roce 2003 přišla jako blesk z čistého nebe myšlenka stát se knězem. „Pocházím z věřící rodiny, takže mi to bylo velmi blízké. Ale předtím jsem knězem být nechtěl,“ prozradil.

Sám ke kněžskému povolání došel velkou oklikou. Po střední škole totiž studoval finanční a pojistnou matematiku na matematicko-fyzikální fakultě. Pak pracoval v bance, a poté nastoupil do civilní služby.

„Na začátku civilní služby jsem zjistil, že chci být knězem. Bylo mi tehdy šestadvacet a v osmadvaceti jsem byl knězem,“ zavzpomínal Josef Novotný. Podotkl, že ačkoliv se to na první pohled nezdá, teologie a matematika k sobě mají dost blízko.

Mše s papežem

V rámci kněžských studií se podíval také do Říma, kde strávil tři roky. Pochlubit se může například tím, že dvakrát ministroval papeži Benediktu XVI. - jednou přímo ve Vatikánu, podruhé při jeho návštěvě Brna.

Po římských studiích ho biskup poslal vykonávat funkci faráře do Přímětic u Znojma, někdejšího působiště Prokopa Diviše, vynálezce bleskosvodu. Po roce svého působení byl však přesunut do Brna, kde vykonával funkci spirituála na internátu Petrinum. Měl na starosti přes sto studentů, kterým zajišťoval duchovní program a pomáhal řešit jejich problémy.

Biskup Tomáš Holub: Kolektivní vina vede vždy do pekel

A je podle Josefa Novotného ještě v aktuální době církev potřeba? „Každý člověk má touhu po duchovnu. Lidé nechodí jen do kostela, ale čtou různé horoskopy a nechávají si číst z karet. V lidech ta touha po spiritismu stále je a jde jen o to, k čemu se dostanou,“ myslí si kněz.

Modlitba vede k vnitřnímu pokoji

Podle jeho slov pravidelné modlení vede k vnitřnímu pokoji a větší radosti ze života. „Církev nás vede k tomu, abychom se dokázali zastavit, vážit si toho, co máme. Abychom byli vděční a uvědomili si, že máme krásný život. Spousta lidí má krásný život, ale žije ho ve shonu, jako by měli klapky na očích,“ dodává kněz.

V talkshow Deník s nadhledem Josef Novotný s Romanem Štěpánkem hovořil také o zpovědích, celibátu, kariéře, změnách v církvi, nebo o jiných vírách.