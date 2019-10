Možná vás přilákala jóga, protože chcete zhubnout, protože vás něco bolí, protože jste flexibilní… „Časem ale, když máte dobrého učitele, zjistíte, že nic z toho není cílem jógy. Ano, zhubnete a přestane vás bolet fyzické tělo, ale to je jen vedlejší produkt. Skutečný cíl jógy je za hranicí pozic, je to váš růst,“ vysvětluje lektorka Zuzana Klingrová.

Ten správný lektor

Jóga je cesta, která vede člověka ochotného k vnitřní změně k osobní transformaci. Dělá to krok po kroku skrze sebepoznávání. Podle jogínů má tělo pět vrstev – fyzické, energetické, emocionální, intuitivní a opravdové já. Jejich pochopení nejde předat ústy ani je nevyčtete z knih, je potřeba je postupnou praxí na jedno po druhém objevit. Právě k tomu by vás zkušený učitel jógy měl časem dovést.

„Za tu dobu, co učím, jsem navštívila spoustu veřejných lekcí. Co většině lektorů chybí, je pokora. To se nenaučí v žádném kurzu,“ sdílí své zkušenosti Zuzka s tím, že podstatná je u lektorů motivace – Proč jde učitel učit? „Můj cíl, když jsem šla na lektorské kurzy, nikdy nebyl učit jógu, ale naučit se to. Pochopit to,“ dodává Zuzka. Základní pravidlo dobrého učitele proto zní: Neměl by učit nic, co sám na vlastní kůži neprožil.

Neudělejte si z jógy další stres

Fyzická dokonalost při provádění jógových pozic není cílem cvičení. Klíčem k nabytí ohebnosti je dýchání a správná distribuce prány v těle, nikoli fyzické přemáhání. Pružnost těla se sama od sebe časem dostaví. Důležité je proto hlavně zpočátku správné technické provedení ásany.

„Často se stává, že klient pozice cvičí špatně, což může vyústit v bolesti. Když lektor neumí vysvětlit správný způsob provádění pozic, může to klient odnést zánětem karpálních tunelů nebo třeba bolestí zad,“ varuje Zuzana Klingrová. Žádný zkušený učitel jógy nikdy netrvá na tom, aby jeho žáci šli při cvičení za hranici bolesti. Do žádné pozice je nestrká ani je násilně neopravuje. Existují školy a lektoři, které si počínají opačně, ale ty mají s jógou málo společného.

Pokud nechcete na jógu, zkuste pilates:

„Můj britský učitel jógy James Boag říká: ‚Neudělejte si z jógy další stres vašeho života.‘ Když jdu na lekci, chci se tam cítit dobře, zároveň chci, aby pro mě byla i trochu výzvou – šla lehce za hranice mé komfortní zóny, ale ne moc. Třeba meditace o pět minut delší nebo ásany vyšší obtížnosti,“ vysvětluje lektorka jógy Lenka Robinson. Mnohem důležitější je v lekcích oprostit se od chtění a soutěžení a najít v ásanách radost, jemnost k sobě a pocit uvolnění.

„Spousta moderních stylů jógy neučí to, co by jóga měla zahrnovat – vysvětlování Pataňdžaliho jóga súter,“ říká lektorka Zuzana Klingrová, která závěrečnou relaxaci používá k tomu, aby lidem vysvětlila sútry.

„Tak třeba sauča – čistota. Všichni víme, že se máme mýt a čistit si zuby. O to ale nejde. Lidem vysvětluji, že čistota znamená i čistota prostoru, čistota myšlenek a že čistota souvisí s disciplínou. Pokud máte disciplínu a praktikujete pravidelně, vytváříte teplo (tapas), které vás očišťuje, a to jak fyzické tělo – stimuluje lymfatický systém a krevní oběh –, tak i mentální a emocionální tělo, což je třetí vrstva. Ta souvisí s našimi naučenými vzorci chování. Disciplína a teplo, které vytváříte, pomáhá bořit naučené vzorce chování a dělá místo pro nové,“ vysvětluje Zuzka mechanismus, jak skrze nenápadnou praxi pozic můžete začít měnit život tím, že se očišťujete od mentálních a emocionálních bloků, které vám brání ve spirituálním růstu.

Zhubněte podle ájurvédy:

Guru nebo lektor?

Podle Pataňdžaliho představuje vrcholný 8. stupeň jógové stezky osvícení. Zkušení jógoví mistři, kteří tuto stezku prošli celou a dosáhli stavu blaženosti (samádhí), osvícení popisují jako pocit, kdy se zastavil čas a oni vnímali všechno a nic v přítomném okamžiku.

„Pocit, že nic nepotřebuješ. Stane se to na 5–10 vteřin jednou, dvakrát za den. Nejste osvícení napořád. Když dosáhnete tohoto stavu, jste natolik osvícení, že jste schopni jógovou praxi předávat dál, stane se z vás guru,“ říká Zuzana s tím, že spousta lektorů samádhí nedosáhla. Jakou lekci tedy vybrat?

Pět znaků dobrého učitele



1. Zajímá se o zdravotní stav lidí. Skupinově nebo individuálně, měl by vědět, koho má na lekci a jak jsou pokročilí.



2. Lekce by na začátku měla obsahovat zklidnění, vtažení dovnitř. Úvodní pozice připravují klouby a celé tělo na cvičení. Prohřejí tělo a nachystají ho na cvičení.



3. Lekce by měla mít nějaký cíl – něco předat. Cviky jsou řazené tak, aby lidi něco naučily. Jóga není skládání nesmyslných pozic za sebou. Lekce má svůj začátek a vrchol.



4. Lektor učí jógu za hranici fyzického cvičení – dechové techniky, meditace, relaxace… Lekce má hlubší poselství.



5. Když přijdete na lekci, zavřete oči a čas plyne. Nemusíte lektora ani vidět, rozumíte slovům, které říká. Lekce není zmatená. Cvičení ve vás vyvolává klid.

Lektory střídejte

Styly jógy se mohou v průběhu vaší praxe měnit – když jste fyzicky vyčerpaní a potřebujete relaxovat, vypnout a doplnit energii, může to být jin jóga, jindy, když cítíte, že jste letargičtí a potřebujete nakopnout, můžete vyrazit třeba na power jógu. Vše je v pořádku, při výběru lektora dejte na svůj instinkt a na to, jak se na lekci cítíte.

„My Evropané jógu bereme strašně vážně, rozebíráme ji na základě anatomie, fyziologie… Ind řekne: ‚Dělej to a ciť to.‘ Jóga má mnoho tváří a každý, kdo ji bude cvičit, ji bude dělat jinak. Každý učitel má nějakou zkušenost a já si z ní mohu vzít to, co mi vyhovuje,“ říká lektor jógy a majitel jógových studií Václav Krejčík a doporučuje učitele i různé typy jógy střídat. Váš guru se časem objeví sám, až budete připravení.

Za pravdu mu dává i lektorka Lenka Robinson: „V józe není nic správně ani špatně. Třeba pozici trojúhelníku učí minimálně tři jógové tradice úplně jinak. V některé tradici učí dechové techniky na začátku praxe, někde na konci, někde až po letech fyzické praxe. A říkat o někom, že je špatný učitel, zavání povyšováním se.“ Ve své snaze být dobrými lidmi jsme vlastně všichni jogíni, i ti, co fyzickou praxi nemají v popředí a věnují se spíše meditaci, relaxaci a protahování. „Na Západě je populární převážně fyzická jóga, ale jsou i jiné druhy jógy, kde je fyzická praxe na vedlejší koleji – třeba jóga oddanosti (bhaktijóga) – zpívání manter, jóga služby (karmajóga), jnana jóga – studium jógy,“ vysvětluje Robinson.

Fyzičku si udržujte také chůzí v přírodě:

Jóga není dogma

Zpochybňuj vše, a to platí i na lekci jógy. Lektoři se instrukce, které předávají dál, také někde naučili. Dobrý učitel by vám měl dát prostor pro sebezkoumání a diskuzi.

„Od jakéhokoli učitele, který má dogmatický přístup, tedy prohlašuje, že jedině on vždycky ví a jedině jeho tradice je ta správná, odcházím. V lekcích sama povzbuzuji své žáky, aby řekli ne, když se jim něco nelíbí,“ říká Lenka Robinson, jak učí své studenty mít zdravé hranice. To, že někdo medituje dvě hodiny, neznamená, že je něco víc. Jóga je cesta a je jedno z jakého konce na ni vstoupíte.

Pět vrstev těla



Podle jogínů má tělo pět vrstev – jejich vysvětlení nám pomůže pochopit, k čemu by naše každodenní praxe měla vést:



Annamajakóša – fyzické tělo: To první, co nás jógová praxe učí, je chápat naše fyzické tělo. „Spousta lidí na první lekci neví, kde má kost křížovou. Nemůžete pracovat na povznášení spirituálního já, když nevíte, kde máte lopatku,“ vysvětluje Zuzka Klingrová.



Pránamajakóša – energetické tělo: Když pochopíte svoje fyzické tělo, začnete vnímat druhou vrstvu. „Například když uděláte správně rotaci, ucítíte teplo pod hrudní kostí. Jde o iniciaci agní,“ vysvětluje Zuzka.



Manómajakóša – emocionální tělo: Souvisí s našimi naučenými vzorci chování. Vytváří naši psychiku, tedy to, co studuje moderní psychologie. Zahrnuje jak naše instinkty zděděné po předcích, tak i naše osobní podmíněné reflexy, které jsme si vytvořili.



Vidžňánamajakóša – intuitivní já: Přirozená inteligence těla. Když ženy menstruují a bolí je břicho, schoulí se do klubíčka. Promluví jejich intuitivní já. Naše mentální já je však tak silné, že běžně tlumí intuitivní já. V okamžiku, kdy se otevřeme vnímání intuice, otevírají se dveře k páté vrstvě.



Anandamajakóša – opravdové já: Čistá esence sebe sama je mimo čas a prostor. Pociťujeme ji ve chvíli spojení sám se sebou v přítomném okamžiku. Při spojení intuitivního já s opravdovým vnímáte pocit vnitřní spokojenosti (santóša).

VERONIKA VESELÁ