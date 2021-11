Ještě na začátku měsíce se v Hradci Králové těšili na oblíbený Královský ples. Ten se měl uskutečnit 17. prosince. Minulý týden jej organizátoři zrušili, kvůli pandemickým omezením a s tím souvisejícímu menšímu zájmu sponzorů a návštěvníků. Není to ale jediný ples, který se v Hradci neuskuteční.

„V prosinci to jsou hlavně plesy maturantů. Uvidíme, co přinesou další dny,“ řekl ředitel hradeckého Kongresového centra Aldis Tomáš Faltus. Zrušena takto již byla v centru desetina bálů.

Zamilovaný pár ze StarDance: Tanec není zálibou vyvolených, stačí vášeň a čas

Podobný počet odvolaných akcí evidují i v českobudějovickém KD Metropol. „Tři školy svůj ples již definitivně odřekly a další se k tomu chystají,“ uvedl ředitel Metropolu Petr Holba.

Podle něj jsou pak další kapitolou plesy společenské, které připadají na začátek roku. „Ty sice zatím nikdo neodhlásil, ale máme náznaky, že se některé kvůli obavám z covidu a vládním opatřením neuskuteční.“

Krása schovaná za rouškami

Nad plesy se začíná smrákat i v na jižní Moravě. Z kalendářů kulturních domů jich mizí stále více.

V blanenském Dělnickém domě zatím v posledních dnech evidují jeden zrušený ples a jeden vánoční večírek. V okolních obcích se však plesy tamních spolků ruší ve velkém. Zrušený je například ples v bořitovské sokolovně, který pořádal myslivecký spolek ze sousední Černé Hory. Měl se konat v únoru.

„Za současných podmínek je pro nás pořádání tradičního bálu nereálné. Musíme nachystat velké množství zvěřiny, ale kdo by na ni přišel? Ženské se nalíčí, udělají si vlasy,a pak by se tam měly pohybovat v rouškách? To je totální nesmysl. Samozřejmě je to pro nás velká ztráta, protože výtěžek z plesu šel na naši spolkovou činnost,“ poznamenal černohorský myslivec Jaroslav Zelený.

Nový impuls. Taneční jsou zpět, parkety jsou plné i díky popularitě StarDance

Výroční ples v příštím roce zrušili zase rybáři v jihomoravském Blansku. „Ač neradi, musíme vás informovat o skutečnosti, že v rámci plesové sezony v Blansku se náš tradiční rybářský ples v únoru 2022 z důvodu epidemiologické situace spojené s covidovou nákazou neuskuteční,“ píší na webu organizátoři s douškou, že zpráva je špatná rovněž z důvodu, že právě v roce 2022 si připomíná místní rybářský spolek 120 let od založení.