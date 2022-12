1. Oběd v Buckinghamském paláci

Rok co rok pořádala královna Alžběta týden před Vánocemi jednu konkrétní událost, a to každoroční vánoční oběd. Loni královské shromáždění kvůli covidu odvolala, letos by ale opět mělo proběhnout. Pokud byste si však chtěli začít připravovat svůj nejlepší outfit, záležitost se týká pouze širších členů rodiny a zaměstnanců a koná se v Buckinghamském paláci. Letos poprvé by ho měl pořádat za zavřenými dveřmi král Karel III., který hned nato odcestuje na své panství v Sandringhamu.

2. Svátky v Norfolku

Není tajemstvím, že britská rodina tráví každoročně svátky ve svém domě v Sandringhamu, pouhých sto mil severně od Londýna. A nejen to! V době před covidem si královna každý rok také připomínala cestu vlakem na nádraží King’s Lynn v Norfolku. Zda tuto cestu letos podnikne i Karel III., není jisté, na soukromé panství se ale určitě i s chotí Camillou podívá. Tato královská tradice začala v roce 1988, kdy byl hrad Windsor přebudován, a jedním z vrcholů této cesty je každoročně procházka, která se koná na Štědrý den před bohoslužbou a účastní se jí celá rodina.

Král Karel III. převzal správu nad královniným sídlem v Norfolku již v roce 2017 a od té doby neúnavně pracuje na tom, aby ho přeměnil v plně organické. V rozhovoru pro magazín Country Life pohovořil o svých ambicích: „Vždy mi připadalo naprosto logické přijmout zemědělský systém, který pracuje s přírodou, a ne proti ní,“ řekl.

Připojí se Harry s Meghan?

V Sandringhamu hraje královská rodina většinou hry, princové tu kdysi hrávali společně se zaměstnanci i fotbal (tým prince Williama nosil ponožky Aston Villy, zatímco tým Harryho nosil ponožky Arsenalu), odpočívá se tu a také tu rodina ctí každý rok své německé dědictví, když si tu všichni vzájemně vyměňují dárky po odpoledním čaji na Štědrý den místo 25. prosince na 1. svátek vánoční. „Je přirozené, že král Karel III. bude letos následovat tradici své matky a uspořádá rodinné Vánoce v Sandringhamu.

Je dokonce víc než pravděpodobné, že se ke Karlovi III. a Camille připojí i princ William, Kate a jejich děti – princ George, princezna Charlotte, princ Louis a další členové rodiny,“ řekla webu ET královská expertka Katie Nicholl. Král podle ní už také pozval prince Harryho s Meghan a jejich děti, Archieho a Lilibet, vévoda s vévodkyní ze Sussexu ale zatím nedali vědět, zda stráví dovolenou s rodinou, nebo v Kalifornii. Naposledy trávili čas v Sandringhamu v roce 2018, kdy se připojili ke královně Alžbětě, princi Charlesovi, Williamovi a Kate a šli společně do kostela sv. Máří Magdaleny. V roce 2019 se pak bohoslužby nezúčastnili, protože trávili Vánoce s Meghaninou matkou Doriou Raglandovou.

3. Vánoční korespondence

Stejně jako mnoho rodin po celém světě rozesílá i královská rodina každoročně vánoční přání s rodinnými fotografiemi. Podle oficiálních stránek královské rodiny posílala královna v průměru 750 karet. Nedělala to však najednou, podle magazínu Popsugar začínala s podepisováním už během letní dovolené v Balmoralu. Letos tato úloha čeká krále Karla III.. S ohledem na nastalou situaci s tím panovníkovi ale bude muset někdo pomoci.

4. Nezapomenout na stromky

Kromě toho, že panovník dává každý rok dary charitativním organizacím, věnuje také několika institucím ve Westminsterskému opatství vánoční stromky. Katedrále sv. Pavla, katedrále sv. Jiljí a kostelu Canongate Kirk v Edinburghu. Kromě toho dostávají od Jejího veličenstva vánoční stromy také církve a školy v oblasti Sandringhamu. Sám panovník má hned několik vánočních stromů. Každý rok se do mramorové síně v Buckinghamském paláci přivezou tři jedle, což byla tradice, kterou v devatenáctém století zpopularizovala prababička královny Alžběty Viktorie.

Letošní vánoční výzdobě ovšem dominuje nádherná šestimetrová normandská jedle, která pochází z panství krále Karla III. ve Windsoru a stojí v jedné z největších a nejpůsobivějších reprezentačních místností St George’s Hall ve Windsoru. Královská rodina má také velký vánoční strom a velký umělý stříbrný strom v jídelně v Sandringhamu.

5. Na Štědrý den do gala

Zatímco někteří lidé chodí k vánočnímu stromku třeba i v pyžamu, královská tradice velí, že členové rodiny musejí být na Štědrý den v obleku a černé kravatě, případně v šatech. Bývalý královský šéfkuchař Darren McGrady, který pracoval pro královnu a princeznu Dianu a za svou kariéru uvařil kolem sedmi vánočních večeří, prozradil, jaké slavnostní pokrmy jí královská rodina k snídani, obědu, večeři a odpolednímu čaji.

Nechybí pravá anglická snídaně, krocaní maso, různé nádivky – šalvěj a cibule, kaštany – a tradiční přílohy jako pečené brambory, bramborová kaše, pastinák a růžičková kapusta. Podává se také vánoční pudink a královnin oblíbený koktejl „Zaza“. Ten už si tento rok bohužel nevychutná.

6. Slavnostní projev

Každý rok 25. prosince pronášela od roku 1952 královna Alžběta ke svému lidu prostřednictvím televizní obrazovky vánoční řeč. Zamýšlela se v ní nad uplynulým rokem a nad budoucností. Zbytek královské rodiny toto poselství společně sledoval v televizi. Ani letos nebudou Británie a přidružené země Commonwealthu o tuto tradici ochuzené, Karel III. už se na předtočení svého historicky vůbec prvního vánočního vysílání jako panovníka pilně připravuje a odborníci se shodují, že se v něm nepochybně zamyslí nad ztrátou své matky a jejím odkazem.