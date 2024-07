Trápení s princem Harrym krále Karla III. mrzí, přesto má, asi jako jediný z královské rodiny, pro rebela ještě pochopení a slabost. Ovšem pravidla se dodržovat musejí, a protože to se Harrymu nechtělo, povolal král jiného „syna“, legendárního fotbalistu Davida Beckhama, k němuž má léta vřelý vztah.

Princ Harry platil vždy za rebela. Naštěstí je po Williamovi až druhým synem současného britského krále, tudíž se Británie nemusí obávat, že by po jeho případném nástupu na trůn zanikla monarchie a vystřídala ji anarchie. Přesto ale Harry umí rodině pěkně zatopit.

Meghan Harryho změnila

Že se s ním jako s následníkem trůnu nepočítá, věděl Harry odmala. Dle nástupnického řádu dostává vždy prvorozený syn přednost před druhorozeným. Nic to však nemění na faktu, že jako člen královské rodiny měl určité povinnosti a za ty byl i placen. Po zklidnění mladických rebelií se zdálo, že Harry půjde ve stopách své matky lady Diany, která se hodně věnovala charitě. Nebál se sloužit v armádě, v utajení se zúčastnil mise v Afghánistánu…

Některým lidem byl i sympatičtější než William, protože byl odmala více sám sebou, což si mohl na rozdíl od bratra dovolit. A byl by pravděpodobně na vrcholu popularity členů královské rodiny i dnes, kdyby se ovšem neobjevila americká herečka Meghan Markle…

Nové (ne)královské skandály

Zpočátku se zdálo, že Meghan vymění hollywoodskou kariéru, která nebyla příliš zářná, za povinnosti choti britského prince. I královská rodina ji přijala vřele, navzdory průšvihům, které si Američanka s sebou přinesla. Jedním z nich byl její otec Thomas Markle, který dával bez obalu rozhovory bulváru. K oltáři tak Meghan dokonce vedl tehdy ještě princ Charles.

Přesto se manželé Sussexovi britské monarchii vzdálili. Ještě za života Alžběty II. byli zbaveni svých povinností členů královské rodiny, a bylo jim umožněno žít v klidu v Americe.

Divoch Harry? Spíš přísná Meghan

Jenže to by slavný pár nesměl vydělávat na své rodině tím, že o ní zveřejní pikantní informace. Nešlo jen o knihu Náhradník, legendární je i rozhovor s královnou interview Oprah Winfrey, kde Meghan například zmínila, že někteří členové královské rodiny řešili barvu pleti tehdy ještě nenarozeného syna Archieho. Harry spíš jen přikyvoval, takže mnozí vše vnímají tak, že Meghan doma vládne pevnou rukou.

Stačilo pár následujících rozhovorů a bylo jasné, že si dvojice zavírá bránu do Buckinghamského paláce. Skoro za pět let, kdy jsou Harry s Meghan mimo Británii, se ona objevila v Londýně jen jednou, a to na pohřbu královny. Harry přicestoval pouze v nutných případech; na pohřby prarodičů, akce organizací, s nimiž má něco společné, a zamířil i za otcem, který onemocněl rakovinou. Jinak je ale vyřazen ze společenského dění a pravděpodobně už i z rodinného.

Fotbalista má větší glanc

Nyní je trochu paradox, že král Karel našel jistou „synovskou náhradu“ ve fotbalistovi. Urozený princ by měl být vznešený a sportovce nezřídka provázejí různé skandály. Jenže David Beckham je trochu jiný. Nedávno ho Karel III. osobně požádal, aby mu pomohl vzkřísit jeho nadaci tím, že se stane jejím ambasadorem. Možná se nezdá až tak divné využít pro takový krok známou tvář. Nicméně o důležité královské aktivity tohoto druhu by se měli spíše starat členové rodiny. Ale komu měl Karel III. tento úkol svěřit? Princ William je plně zaneprázdněn a Harry je neřízená střela. Proto zde oba nahradil spolehlivý „Becks“.

Královna Beckhama ocenila i vyznamenáním.

Beckhamovi „vládnou“ už dlouho

David Beckham je miláčkem Británie. Když byl ještě aktivním fotbalistou, získal si nebývalou popularitu. Spolu s manželkou Victorií, bývalou členkou rovněž úspěšného britského „projektu“ Spice Girls, tvoří zvláštní stínové vládnoucí duo. Však se jejich domu kdysi přezdívalo Beckinghamský palác. Nejde však o povrchní pozlátko.

Beckham prokázal, že má rozhled, umí se chovat noblesně, proto se stal i blízkým přítelem královské rodiny. Nechyběl na svatbách princů Williama i Harryho, od královny Alžběty získal řád za zásluhy a on panovnici vzdal hold tím, že před dvěma lety vystál mezi obyčejnými lidmi několikahodinovou frontu, aby se poklonil její rakvi. Britská královská rodina v něm našla skvělého spojence. Někoho, koho lidé milují, a ten dotyčný umí projevit i pokoru.

Na idol žen letí slepice

Proč král sáhl po Beckhamovi? Možná i proto, že bývalý fotbalista dává dostatečně najevo, jak mu učarovalo farmaření. „Zamiloval jsem si venkov, a je tak mým posláním dozvědět se více o venkovských dovednostech, které jsou pro práci nadace důležité,“ řekl David.

Dokonce baví na instagramu svými videi ze života mezi zvěří. Nedávno zveřejnil sekvenci, jak za ním cupitají slípky. „Kdyby tušily, že následují nejlepšího fotbalistu,“ bavili se fanoušci.

Z fotbalisty šlechticem

Byť Beckham už není aktivním sportovním reprezentantem své domoviny, ukázal, že se umí přeorientovat do jiných oblastí, což by u leckdy vzpurného Harryho byl problém. Nelze se tak divit, že král Karel, byť svého mladšího syna stále miluje a na rozdíl od zbytku rodiny s ním má ještě trpělivost, vsadil na jistou kartu. Pokud se David osvědčí, král ho sice neadoptuje, ale je dost dobře možné, že mu za jeho zásluhy udělí nemalá vyznamenání.