Zdá se, že vše je na dobré cestě. Král Karel III. se čím dál častěji objevuje na veřejnosti. Je samý úsměv a vypadá v parádní kondici. Kdyby před pár měsíci nepřiznal rakovinu, ani bychom neřekli, že s onou nemocí svádí boj. A jak se zdá, je úspěšný.

Král Karel III. působí, že je ve skvělé kondici. | Foto: Profimedia

Nejen Britům zatrnulo, když v únoru tohoto roku Buckinghamský palác oznámil, že panovník trpí onkologickou nemocí. I když Karel III. několik týdnů před tím absolvoval série vyšetření i operaci prostaty, nikoho nenapadlo, že onemocnění bude tak vážné. Možná to netušil ani Karel a jeho okolí. Všichni totiž veřejnost ještě v lednu ubezpečili, že nejde o nic vážného. O měsíc později však přišli se smutnou zprávou.

Nikdo by nepoznal, že je nemocný

Panovník britské monarchie trochu zvolnil, ale z očí veřejnosti nezmizel. Dokonce bavil své fanoušky, když nechal prostřednictvím sociálních sítí zveřejnit, jak s úsměvem na rtech čte tisíce dopisů od lidí, kteří mu vyjádřili podporu v boji s nemocí. Na jeho obličeji nebyla znát únava. Nepůsobil zesláble.

Ti, jež hledali příznaky vážné nemoci, se zmohli akorát na upozornění, že Karel má silné prstíky, tzv. klobásové prsty. Jenže to u panovníka nebyla žádná novinka. Král, který se korunovace dočkal před rokem v poměrně vysokém věku, 74 letech, zkrátka vždy působil fit.

Nejdříve Karel, potom i Kate

Královský palác po oznámení královy diagnózy všechny ubezpečil, že panovník okamžitě zahájil léčbu a naděje na uzdravení jsou vysoké. Jak se zdá, byla to pravda. Navzdory tomu, že vládce jako prakticky uvažující osobnost musel připravit plán, kdyby se s ním něco stalo.

I proto se mluvilo o tom, že Karel promlouval se synem Williamem, který by měl převzít žezlo po něm. Jenže právě starší syn Karla má sám v životě trápení. Rakovina udeřila v královské rodině vícekrát, bojuje s ní i princezna Kate, tedy Williamova žena.

Král je na tom dobře. A Kate?

Veřejnost velmi překvapila otevřenost, s jakou královská rodina informovala o Karlově zdravotním stavu. To nebylo u monarchů zvykem. Ostatně samotnou královnu Alžbětu II. jsme měli skoro za nesmrtelnou, snad nikdy si na nic vážného nestěžovala. Někteří se však domnívají, že král zveřejnil informace o svém stavu proto, aby se upřela pozornost na něj jako na panovníka, přičemž by měla jeho snacha Kate klid na léčbu. Ta se totiž zcela stáhla z očí veřejnosti.

Strach o princeznu

Právě nepřítomnost princezny na oficiálních akcích lidi znervózňuje. Dokonce se proslýchá, že Kate do konce roku veřejně nevystoupí. To samozřejmě vyvolává spekulace, že na rozdíl od krále se Kate úspěšně neléčí. Možná jsou to jen poplašné zprávy. Kate je žena a oproti mužům dámy hůře snáší, když nejsou zcela v kondici.

Při léčbě onkologické nemoci pacienti často přijdou o vlasy. Nebylo by divu, kdyby se Kate nechtěla ukázat nejen bez svých krásných kaštanových vlasů, moc dobře ví, že i paruka by přilákala pozornost. Navíc je křehčí než Karel, takže je lepší, když má na léčbu klid. Podle zdrojů z jejího okolí si však užívá procházek a sleduje aktivity jejích charitativních organizací.

Bůh ochraňuj krále

Hymna Spojeného království, God Save the King, evidentně funguje. Král Karel se ukazuje jako houževnatý panovník, dokonce podle některých působí klidněji než před tím. Jistě máte v živé paměti, jak se po své korunovaci několikrát rozčílil kvůli nezbedným perům na psaní. V poslední době působí uvolněně a usměvavě. Po oznámení diagnózy zvolnil, ale pracovat nepřestal. Jen přijímal nejdůležitější návštěvy, na konci dubna však ohlásil plný návrat do práce.

Karel a Camilla si užívají povinností i života

Zatímco král na pár týdnů zvolnil a omezil především veřejné akce, byla více vídána jeho choť Camilla. Ta nebyla vždy ve velké oblibě, hlavně kvůli princezně Dianě, které podle příznivců královny lidských srdcí zničila manželství. V posledních měsících si získala ale spoustu příznivců. Byla takovým pojítkem mezi nimi a králem, přes ni totiž lidé Karlovi posílali vzkazy podpory.

A i její celkové veřejné vystupování jim přišlo sympatické. Když se nyní ukáže královská dvojice spolu, je nadšení lidí ještě větší.

Camilla je svému choti velkou oporou a Britové si ji za to oblíbili.

Král Karel III. s manželkou CamillouZdroj: Profimedia

Noblesní pár mezi růžemi i koňmi

Karel svoji skvělou kondici předvedl například na zahradní slavnosti v Buckinghamském paláci, kde spolu s Camillou vítali své hosty. Oba také nadchli příznivce, když se nedávno účastnili oslav 120. výročí založení Královské akademie dramatických umění v Londýně. Jí je Karel patronem.

Spolu s Camillou se také objevil na závodišti Epson Downs, kde fandili koni Treasure. Právě tento hřebec byl chován samotnou královnou Alžbětou II. I když skončil předposlední, na králi bylo znát, že si podívanou užíval.

Další zprávy o králi? Netřeba

Karel se začal objevovat na veřejnosti relativně brzy. „Jeho návrat k pracovním povinnostem by měl utnout spekulace o neúspěšné léčbě,“ nadnesla expertka na královskou rodinu, Katie Nicholl, jak ji citoval deník BBC. Katie tak poukázala na negativní spekulace některých lidí. I když král veřejně vystupuje a ukazuje, v jaké je kondici, veřejnost by samozřejmě ráda slyšela onu magickou větu: „Karel nemoc porazil.“

Jenže na to je asi přece jen příliš brzy. Navíc lidé mohou být spokojeni, že se o chorobě panovníka vůbec dozvěděli. I to je nezvyklé.