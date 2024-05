Pozornost nejen Britů se nyní zaměřuje na rodinu prince Williama, jehož milovaná Kate onemocněla rakovinou. Pár má tři malé děti, které byly opatrně seznámeny s tím, že maminka je vážně nemocná. Jaké je vyrůstat v královské rodině a jak se liší výchova dnešních vznešených dítek od dob dětství krále Karla III.?

William a Kate své děti vychovávají podle protokolu, jsou však benevolentnější než bývala Alžběta II. | Foto: Profimedia

Jeho tři děti slaví narozeniny. Malý Louis v dubnu sfouknul na dortu šest svíček, Charlotte oslavila deváté narozeniny a nejstaršímu Georgeovi bude jedenáct v červenci. Do toho se v červnu vmísí William, ale jak známo, dětské oslavy bývají pompéznější. O ty jistě nejsou ochuzena královská dítka, přesto se jimi nejspíš trochu prolíná hořká nálada, protože princezna Kate i král Karel III. jsou nemocní.

Musely se děti dozvědět o nemoci?

Sdělit malým dětem složitou diagnózu maminky je těžký úkol. V běžné rodině by se možná, zejména šestiletému dítku, ta skutečnost tajila. Ovšem v královské rodině nelze. Je středem pozornosti. A i když malý Louis nemusí umět ještě číst, chodí do školky. Zde tráví čas s dalšími dětmi, jimž rodiče mohli říci, že maminka jejich kamaráda je hodně nemocná. Proto je důležité královské potomky vždy připravit na to horší, aby byli odolní. Když se však porovná výchova krále Karla, poté Williama a Harryho a dnešní trojice dětí Williama a Kate, je znát posun.

Karel je jiný než matka Alžběta

Ač byla královna Alžběta II. vnímána jako laskavá dáma, od okolí vyžadovala dodržování pravidel tak, jako je ctila sama. Svou životní roli plnila do konce. Celých sedmdesát let vládla Británii, čímž se stala jejím nejdéle sloužícím panovníkem. Karel by musel žít skoro jednou tolik, co dosud, aby ji překonal. I když se na svoji roli těšil a plní ji s oddaností, jakou mu Alžběta nejspíš předala, přesto vše jako matka nedělá. Stačí zmínit, že zveřejnil informaci o svém zdravotním stavu. U Alžběty II. ani blízcí netušili, jaké neduhy ji trápí. Ke spoustě věcí se nevyjadřovala. Byť současný britský panovník působí někdy jako morous, ve finále je otevřenější než jeho matka. Což jí údajně v jeho dětství vadilo.

Odhoď kachničku, přichází maminka

Alžběta byla vychovávaná, že nesmí dávat najevo emoce. Karel takový nebyl, což královnu znepokojovalo. Možná to byla i určitá vzdorovitost, protože za zdmi královských paláců neprobíhala klasická rodinná idylka, jak ji vnímají lidé bez modré krve. Pracovitá panovnice rozhodně neměla mateřskou dovolenou, věnovala se svým povinnostem s plným nasazením a děti často obstarávaly chůvy. Tak se jednou stalo, že se malý Karel cákal ve vaně s kachničkou, vešla Alžběta a chůva přikázala chlapci, ať se postaví, jelikož vešla královna. Král však popsal i vtipnější momenty.

Koupel s královskou korunou

Dnešnímu panovníkovi Británie byly čtyři roky, když se jeho matka měla stát královnou. „Pamatuji, jak jsme byly jako děti koupány. Maminka vešla a měla na hlavě korunu,“ popsal Karel v dokumentu BBC, jak Alžběta trénovala nošení dvoukilového klenotu. Významná role šlechtické rodiny byla doslova cítit na každém kroku a vnímaly ji i děti, jež neměly dětství plné vylomenin. Na výchově se podílel i princ Philip, který sloužil u námořnictva a byl jako otec tvrdý. Především na Charlese měl být přísný, aby z něj vyrostl silný panovník.

Diana se rodině vzepřela

Zatímco Alžběta a princ Philip pocházeli z královských rodin, Karlova první vyvolená žena, princezna Diana, měla nižší aristokratický původ. Lady Di navíc pocházela z rozvedené rodiny, kterou tedy nijak nesvazovaly konvence. Princezna byla trochu rebelkou, a jestli se v něčem vzpírala tradicím, pak to byla právě její výchova dvou synů, Williama a Harryho. Nechtěla chlapce ochudit o občasnou bezstarostnou zábavu. Proto byli její synové viděni například na horské dráze. „Respektovala, že musí dodržovat jistá pravidla, ale uměla s námi i dovádět,“ zavzpomínal na maminku princ William v dokumentu HBO.

Boj o zcela normální dětství

Diana se kvůli svému způsobu výchovy občas dostala do sporu s královskou rodinou. Jak se ale její manželství postupně hroutilo, slábla i její snaha dodržovat královská pravidla. Jediné, co respektovala především, byl ohled na bezpečnost synů, proto je nevystavovala rizikovým situacím. Prvky její výchovy si do vlastního rodičovství přenesli i William s Harrym, ačkoli lze zaznamenat jistý větší návrat k opatrnosti.

Fotografie oblíbené Williamovy rodiny fanoušky britské monarchie vždy rozněžní.

Sice mají modrou krev, ale hrají si a dovádí jako jiné děti.Zdroj: Profimedia

William a Harry děti chrání

Na divoké řece nejmladší členové královské rodiny ještě viděni nebyli. Spíš jsou zachycováni na oficiálních fotografiích ze společenských akcí, nebo třeba jak je rodiče vedou do školy. To se týká spíše Williama. Harry, už vzhledem ke svému odklonu od královské rodiny, děti skoro neukazuje. Může za to nejspíše zkušenost obou princů s pronásledováním paparazzi, kteří byli v patách jejich matky svého času stále.

Příprava na budoucího krále

Po Karlovi III. nastoupí na trůn s největší pravděpodobností princ William, jako další v řadě se připravuje George. Což už je jistým způsobem i znát. Ze tří sourozenců působí (jako nejstarší) nejdisciplinovaněji. Malá Charlotte byla občas spatřena, jak někoho diriguje a roztomilý Louis je král ksichtíků. Navzdory tomu, že jde o maximálně střežené a chráněné děti, snaží se jim rodiče zajistit normální život. I když chodí do těch nejprestižnějších a nejkvalitnějších školek a škol, kde se potkávají s ratolestmi z takzvaně lepších rodin, rodiče jim nezapomínají vštěpovat, že ne každý se narodil se zlatou lžičkou v puse.

Zrovna George se bude patrně už brzy zapojovat do charitativních akcí rodiny, sourozenci jej budou časem následovat. Podle odhadů se zřejmě trochu zopakuje už odehraný scénář: George bude připomínat seriózního tatínka Williama, zatímco nezbedný Louis vrátí éru rebelství, jako kdysi předvedl jeho strýc Harry.