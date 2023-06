Alžběta, Harry, Kate, William, George, Louise, Philip, Charles, Diana. Členové britské monarchie jsou či byli známí svým sofistikovaným vystupováním, které se řídí protokolárními předpisy. I oni jsou ale stále jenom lidé prožívající denně nesčetné množství emocí. Ty královská rodina občas před kamerami či fotoaparáty prostě a jednoduše neudrží. Pak jsou z toho docela milé momentky, které umí pobavit. Podívejte se!

Královna Alžběta a princ Charles v roce 2006. | Foto: Profimedia

Britská královská rodina má bohatou historii, do níž patří mnoho nezapomenutelných okamžiků. A to jak těch důležitých a vážných, tak těch každodenních i vtipných. Některé z nejzábavnějších vám dozajista vykouzlí úsměv na tváři.

Nejzábavnější momenty královské rodiny:

Zdroj: Youtube

Vyplázl jazyk

Skoro to vypadá, že princ Harry dostal rebelství přímo do vínku. Už jako dítě si v osmdesátých letech získal přízeň všech Britů vyplazeným jazykem. Stalo se tak, když jel se svou matkou Dianou autem do školy a využil její nepozornosti. Fotografie malého „drzého“ Harryho obletěly svět a většina lidí se shodla, že to bylo vtipné a rozkošné zároveň.

O pár let později byla ve stejné situaci jako její strýc zvěčněna i princezna Charlotte, která na všechny vyplázla jazyk právě na svatbě prince Harryho a Meghan Markle. Opět vypadá naprosto rozkošně.

Nejvtipnější z království

Princ Philip – manžel královny Alžběty II. – si u řady Britů získal také velkou popularitu. Ovšem ne vypláznutím jazyka, nýbrž svými neformálními, často kontroverzními poznámkami, které pronášel „ve správnou“ dobu. Jeho specifické žerty se často stávaly zdrojem zábavy a byly široce diskutovány v médiích.

Ostře sledované chvíle královské rodiny: Pohřby, triumfy, korunovace i svatby

Jednou se třeba Philipovi představil muž a řekl: „Moje žena je doktorkou filozofie a je mnohem důležitější než já.“ Na to vévoda z Edinburghu odvětil: „Ach ano, v naší rodině máme taky takové potíže!“ Jeho smysl pro intelektuální jízlivý humor v království chybí.

Odvázal se na parketu

Udělat si legraci sám ze sebe umí i nynější král Karel III., který je dlouhá léta znám spíše svým vážnějším a tradičním vystupováním. Když v roce 1985 navštívil se svou charitativní organizací The Prince’s Trust Middleton-on-Sea v Západním Sussexu, byl zachycen, jak tančí na diskotéce na parketu breakdance. Povzbuzován ostatními účastníky dokonce v jednu chvíli klesl i na kolena, za což sklidil bouřlivý potlesk.

Vzdělání v britské královské rodině: Kdo měl problém s ředitelem, kdo exceloval

Tato scéna pak byla použita v páté epizodě páté série seriálu The Crown, kde tehdy princ Charles zpodobněn Dominicem Westem tančí tento druh street tance.

Natočil si půllitr piva

O zábavu postaráno měli i hosté komunitní hospody Fleece Inn v Gloucestershire v Anglii, kterou nynější král Karel III. navštívil v prosinci 2018, aby podpořil iniciativu The Pub is the Hub, jež nabízí výpomoc hospodám ve Spojeném království, aby jim pomohla zůstat v rukou tamních komunit. Kromě toho, že ochutnal místní pivo, postavil se za bar a se smíchem točil piva i pro přítomné štamgasty. V elegantním šedém obleku vypadal vtipně, když se snažil být barmanem.



Tanec s medvídkem

Že není upjatá, dokázala v minulosti několikrát i současná princezna z Walesu Kate Middleton. Skvělý výstup se jí povedl v roce 2017, kdy navštívila spolu s princi Williamem a Harrym Paddingtonské nádraží. Tam byla organizována speciální akce pro děti, které se mohly setkat s členy královské rodiny.

Vévodkyně Kate slaví čtyřicátiny: stala se miláčkem lidu, módní ikonou i vzorem

Když Kate vystupovala z vlaku, šaty se jí dostaly do kontaktu se vzduchovým potrubím a začaly se nečekaně zvedat. Ten okamžik způsobil u přítomných dětí i dospělých smích. Když se pak setkala s medvídkem Paddingtonem, neváhala a pustila se s ním do tance, i to vyvolalo radostné reakce.

Kdo s koho?

Jindy se zase Kate pustila s princem Williamem a princem Harrym do závodění na běžecké dráze. Stalo se tak v Londýně, kam se všichni dostavili, aby podpořili běžce trénující na nadcházející londýnský maraton v rámci programu Heads Together, který vede královská rodina a jehož cílem je změnit konverzaci o duševním zdraví.

princ William a Kate MiddletonZdroj: Profimedia

Zatímco byli aktéři na trati, skupinka se rozhodla uspořádat přátelskou soutěž o to, kdo je nejrychlejší. Vévoda a vévodkyně z Cambridge se postavili proti sobě a princi Harrymu v běhu na sto metrů. Vítězem se stal princ Harry.

Vtipkoval i na svatbě

Také princ William zdědil veselou povahu po dědečkovi a dokázal vtipkovat i na své svatbě. Když Kate přišla k oltáři, princ William se obrátil na jejího otce Michaela Middletona a řekl: „Jen taková klidná rodinná svatba.“ Po obřadu se pak otočil na svého bratra Harryho se slovy: „Myslím, že jsem si vzal tu lepší polovinu.“ Tato poznámka vyvolala všeobecný smích a uvolnila trochu napjatou atmosféru obřadu.

Princátka nezůstávají pozadu

Svět si také zamiloval rozkošné pošklebky princů George a Louise. Nemusejí nic říkat, a hned je jasné, co si myslí. Disciplína nedisciplína.