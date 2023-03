V žilách jim koluje „modrá“ krev, ale jinak jsou to obyčejní lidé z masa a kostí. Možná je tolik netíží ekonomické starosti, mají jistější střechu nad hlavou a na úklid domu služebnictvo, leč… Je na ně upřena až nemilá pozornost. Pod drobnohledem tak jsou u členů královských rodin i jejich zdravotní problémy, což jim jistě není mnohdy příjemné.

V květnu čeká usměvavou a zřejmě zdravou Charlene cesta na korunovaci krále Karla III. Kníže Albert s manželkou jsou tak natěšeni, že dokonce jako první panovníci ze zemí EU potvrdili účast na této velkolepé události | Foto: Profimedia

Nejvíc jsou na očích členové britské královské rodiny, z nichž mnozí trpí psychickými i fyzickými obtížemi. To se týká nejen princezen Eugenie a Beatrice, ale i těch, kdo jsou s rodinou spřízněni sňatkem. Mnohým z nich se naštěstí podařilo boj o zdraví v tichosti vyhrát, někteří se nezdráhali o nepříjemných chvílích života i promluvit.

Proč princezna Eugenie ukázala svou velkou jizvu na královské svatbě?

Zdroj: Youtube

Meghan trpěla bolestmi

O tom, že vévodkyně ze Sussexu v Buckinghamském paláci psychicky strádala, se už napsalo hodně. Manželku prince Harryho však kromě úzkostí sužovaly také časté bolesti hlavy.

„Mívala jsem vysilující migrény, byla jsem kvůli nim i hospitalizována. Až akupunktura a východní medicína mi naprosto změnily život,“ řekla Meghan s tím, že život bez migrén má najednou úplně jiná pravidla hry. Ulevilo se jí a nemá obavy, že jí bude úporná bolest ovlivňovat život.

Speciální přístup

Nijak zásadní, avšak nepříjemnou zdravotní diagnózu vyslechla ve svých sedmi letech Beatrice, vnučka zesnulé královny Alžběty. Hned na začátku školní docházky jí byla zjištěna dyslexie, s níž se vyrovnávala za odborné pomoci Centra Helen Arkellové.

„Bez podpory, kterou mi centrum poskytlo, bych nebyla schopna dosáhnout svých studijních výsledků,“ vysvětlila Beatrice, jež složila osm maturitních zkoušek a v roce 2013 se stala patronkou této charitativní organizace.

Prokletí princezny Beatrix: Mateřský cit královny Viktorie přešel do opičí lásky

V podcastu pro charitativní účely u příležitosti Týdne dyslexie Beatrice sdělila: „To, že mi byla diagnostikována dyslexie, byla ta nejlepší věc, která mě kdy potkala. Až když dyslektik opustí školu, může opravdu vyniknout.“

JIP a vozík

Když bylo princezně Eugenii, člence britské královské rodiny dvanáct let, musela podstoupit kvůli skolióze zad náročnou operaci. Během osmihodinového zákroku jí byly podél páteře zavedeny kovové tyče a do krku připevněny šrouby.

Eugenie strávila tři dny na jednotce intenzivní péče. Následoval pak týden na běžném oddělení a šest dní na invalidním vozíku, než byla schopna opět chodit. Své jizvy princezna hrdě předvedla ve svatební den, kdy si oblékla svatební šaty s otevřenými zády.

Mike Tindall a Parkinson

Bývalý anglický hráč ragby a manžel Zary Phillips, nejstarší vnučky Alžběty II., přihlíží tomu, jak statečně jeho otec Philip bojuje s Parkinsonovou chorobou.

V rámci zvyšování povědomí o této nemoci Mike pro charitativní organizaci Cure Parkinson‘s přiznal: „Je to noční můra… Na začátku, kdy otci v roce 2003 diagnostikovali nemoc, neměl žádné příznaky, jen mírný třes v jedné ruce. Dlouho byl v pohodě, ale v posledních letech je vidět, že ho nemoc dohání.“

Trpící Diana

Matka princů Williama a Harryho trpěla v mládí bulimií. Bývalý královský šéfkuchař Darren McGrady v několika rozhovorech o její poruše příjmu potravy promluvil a přiznal, že měl jisté podezření, že něco není v pořádku.

„Připravoval jsem pro princeznu jídla a vždycky se sám sebe ptal, proč toho proboha chce tolik, ale nemohl jsem nic dělat. Byl jsem jen kuchař. Mým úkolem bylo vařit a připravovat jídlo. Nebyl jsem psycholog ani lékař, který by mohl hlásat, že tohle všechno by jíst neměla,“ uvedl McGrady, který nadšeně kvitoval, když se Diana o pár let později bulimii postavila čelem.

Že trpěla poruchou příjmu potravy, princezna poprvé přiznala v roce 1992 v knize Andrewa Mortona Diana: Její pravdivý příběh. Když se novináři později ptali prince Williama, zda je hrdý na to, že se o svůj příběh jeho matka podělila, odpověděl jasně: „Rozhodně. Toto jsou nemoci, které je třeba léčit. Duševní zdraví se musí brát stejně vážně jako zdraví fyzické.“

Šíleně smutná kněžna

Monacká kněžna Charlene strávila nečekaně téměř celý předloňský rok v Jihoafrické republice. Proč? Kvůli infekci ucha, nosu a krku se z návštěvy nemohla vrátit domů. V polovině května 2021 údajně podstoupila operaci, v červnu druhou a v říjnu pak „finální“ zákrok.

Na podzim se sice vrátila k rodině, což demonstrovala rodinnou fotkou s manželem, knížetem Albertem a jejich dětmi, následně se ještě několik měsíců vyhýbala společenskému dění a na fotografiích nevypadala dobře. Byla pohublá, plachá a smích se jí z tváří zcela vytratil. Spekulovalo se o psychických problémech a monacké knížectví už bylo z „nezvěstné“ kněžny nesvé.

Nakonec se Charlene bez vysvětlení do úřadu vrátila a po boku chotě je vídána čím dál častěji, i s úsměvem na rtech.

Drsná anorexie

Budoucí švédská královna Victoria trpěla v dospívání anorexií. Matka dvou dětí přiznala, že si poruchu příjmu potravy dokázala přiznat až krátce předtím, než měla nastoupit na univerzitu v Uppsale. Rodiče král Carl Gustaf a královna Silvia rychle zasáhli a v boji s anorexií svou dceru podporovali.

„Potřebovala jsem čas, abych si všechno srovnala a znovu získala rovnováhu. Potřebovala jsem poznat samu sebe, zjistit, kde jsou mé hranice a přestat se neustále příliš prosazovat,“ vysvětlila ex-post princezna.

Onemocnění plic

Před čtyřmi lety vyšlo najevo, že norská princezna trpí závažným onemocněním dýchacích cest. Byla jí diagnostikována neobvyklá forma fibrózy. Mette-Marit uvedla, že toto onemocnění způsobuje zjizvení plic a ztěžuje dýchání. Je proto možné, že v budoucnu bude muset omezit své královské povinnosti.

„Již řadu let se pravidelně potýkám se zdravotními problémy a nyní víme více o tom, co to je,“ uvedla princezna ve svém prohlášení.

Večírky a drogy. Budoucí norská královna je žena s divokou minulostí

„Přestože mě taková diagnóza bude občas omezovat v životě, jsem ráda, že se nemoc podařilo odhalit tak brzy. Mým cílem je stále pracovat a účastnit se oficiálního programu, jak jen to bude možné,“ dodala.