Prvním impulsem ke vzniku snímků byla podle Alžběty kniha italského fotografa Paula Pellegriniho, který udělal podobný model fotek ambasadorů v Itálii.

„Viděli to lidé z vedení a oslovili mě, zda bych něco podobného nenafotila i pro ně. Dívala jsem se na ty fotky a byly nádherné. Má to atmosféru, světlo, vše, co je mi hodně blízké. Navíc tím, že jsem dělala to, co je pro mě přirozené a co mám ráda, tak ta spolupráce byla skvělá. Všichni ambasadoři byli moc milí a řekli mi, že cokoli jim zadám, to udělají, což bylo fajn,“ směje se Alžběta, která focení tohoto projektu označila za „dream job“.

Ze zákulisí

Focení si všichni společně užili. „Byla to velká zábava. Třeba herečka Veronika Arichteva vůbec nevěděla, do čeho jde. Přišla úplně splavená a omlouvala se, tak jsem jí hned oznámila, že je to v pohodě, že pro ni máme připravenou vanu. Vůbec tomu nechtěla věřit a měla radost. Byla totiž extrémní vedra a ona bez jakýchkoli diskuzí skočila do té vany a ptala se, zda si může namočit i hlavu, bylo to skvělé,“ vypráví fotografka.

Zpěváka Matěje Rupperta nafotila pro změnu na ozářených schodech jeviště, herce Jakuba Štáfka v boxerských rukavicích a herečku Jitku Schneiderovou v pohodové atmosféře u baru.

Žádný extrém

Během posledních let zažila Alžběta neuvěřitelné věci, když fotografovala ve válečných oblastech. K tomu už by se teď ale vracet nechtěla. „Doufám, že to byl můj největší extrém v rámci práce. Teď už to nedělám, nikam nejezdím a snažím se létat jen do zemí, které jsou bezpečné a příjemné,“ říká.

Kromě tohoto projektu má v plánu dělat i další. „Strávila jsem teď šest týdnů ve věznici ve Světlé nad Sázavou, kde jsem fotila dokument, což je tedy také trochu extrém, ale je super, že mám díky předchozím zkušenostem možnost dělat takovéto dlouhodobé projekty tady v Čechách a do toho si můžu ještě fotit příjemné fotky, jako jsou ty s ambasadory IQOS, takže se ta práce vyrovnává a je každý den jiná. Extrém se protne s hezkým focením,“ pochvaluje si.

LUCIE VODÁKOVÁ