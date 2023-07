Venku panuje léto, lidé se chtějí bavit. Ne vždy však každému musí být zrovna do smíchu. A pomoc porazit trudomyslnost vám mohou rychle třeba kreslené vtipy. Například ty od Jana „Oraze“ Tatarky, renomovaného kreslíře z Hané, bývají svěží, reflektují zajímavá aktuální témata nebo klasické situace z každodenního života a svým často černým a někdy dosti hraničním stylem humoru prostě a jednoduše nemohou nechat chladným vůbec nikoho. A díky spolupráci Deníku s tímto známým tvůrcem vtipů se z nich můžete těšit i na těchto stránkách a dlouhodobě i na magazínovém FB Deník Styl.

Jan Tatarka a jeden z jeho kreslených vtipů. | Foto: Se svolením Jana Tatarky

„Náš národ má specifický smysl pro humor a z historického pohledu jsme přece „smějící se bestie“. Proto třeba ani koronavirus není tabu pro legraci, spíše naopak,“ sdělil před časem kreslíř Jan Tatarka v exkluzivním rozhovoru pro Deník.

Jeho přístup k humoru charakterizují slova z písně Jarka Nohavici: „dokud se zpívá ještě se neumřelo“. S humorem je to totiž podle Oraze stejné, dokud se smějeme, tak to není špatné. Nedovede si vůbec představit situaci, že by nás humor úplně opustil.

Vyberte z pětice „tatarkových" vtipů ten nejlepší. Hlasujte v anketě pod článkem.

„V záplavě poplašných zpráv, všeobecné hysterie a všudepřítomného stresu je humoru potřeba o to víc," tvrdí Jan Tatarka s tím, že inspirace je všude bezbřehé množství. Jen jí podle něj uchopit a pobavit lidi, to je smysl jeho tvorby.

Plumlov je zaplaven humorem, Žraločí epopej je odhalena

A jeho kreslené vtipy prakticky na všechna témata sklízí na sociálních sítích, hlavně pak na Facebooku, vesměs pouze pozitivní reakce. Pokud máte Oraze opravdu v oblibě, tak jistě přivítáte možost setkat se s ním i naživo a to už v sobotu 29. července 2023 v kempu Žralok v Plumlově na Prostějovsku, kde proběhne velká akce s názvem Setkání kreslířů černého humoru a karikaturistů a Jan Tatarka tam samozřejmě nebude chybět.



Nahrává se anketa …

Facebook Deník Styl je tu pro každého.Zdroj: Deník/Denisa Lottmannová