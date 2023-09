Tenistka Kristýna Plíšková je aktuálně maminkou na plný úvazek a většinu času pobývá se svým manželem - fotbalistou Dávidem Hanckem v Holandsku. Při aktuální návštěvě v ČR zavítala i na rozhovor do Rádia Blaník. Tam se rozpovídala i o návratu na tenisové kurty.

Tenistka Kristýna Plíšková | Foto: Profimedia

Jedna z nejznámějších českých tenistek posledních let. Rodačka z Loun, která ví, jaké je to být ve finále nejprestižnějšího turnaje světa a také manželka známého fotbalisty. To je Kristýna Plíšková. Vrátí se do tenisového kolotoče?

„Trošku ta otázka visí ve vzduchu. Vždycky když tenis sleduji, většinou tedy díky sestře, tak si říkám, že bych se vrátit chtěla a přemýšlíme s Davidem, jak to třeba udělat. Ale musíme hlavně podle malého,“ nevyloučila svůj návrat na tenisový kurt Kristýna Plíšková.

Sestry Plíškovy na Art Challenge v Dubaji:

Zdroj: Youtube

Tenistka pak také přiznala, že na případném návratu do profesionálního tenisového světa je nejtěžší to, že by musela hodně cestovat a být každou chvíli v jiném státě.

„To je věc, která je na tom mém případném návratu nejtěžší. Musela bych cestovat a být bez Davida a celkově měnit místa a časové zóny. Je fakt, že jsem na to od malička zvyklá a člověk se pak na ty turnaje zase těší, ale teď kdybych se chtěla vrátit, tak už by to bylo mnohem složitější. Ale ráda bych to ještě jednou zkusila, třeba jako Bára (tenistka Strýcová, pozn. redakce), alespoň na nějaký půlrok,“ dodává Kristýna Plíšková.

Z kariéry tenistky Kristýny Plíškové:



Na okruhu WTA Tour vybojovala jeden singlový titul, když začátkem října 2016 triumfovala na Tashkent Open, a pět deblových trofejí.



Na Australian Open 2016 vytvořila nový rekord okruhu WTA v počtu es zahraných na zápas, když jich nastřílela 31.



Na žebříčku WTA byla ve dvouhře nejvýše klasifikována v červenci 2017 na 35. místě a ve čtyřhře v červnu 2021 na 44. místě.



V únoru 2022 se po dvouletém vztahu vdala za slovenského fotbalistu Dávida Hancka. V prosinci 2021 oznámila těhotenství 31. května 2022 se jim narodil syn Adam.



zdroj: Wikipedia

Dilema Kristýny Plíškové: Tenis, nebo fotbal?

Moderátor se úspěšné tenistky také ptal, zda její syn Adam půjde v otcových nebo matčiných šlépějích a začne například hrát fotbal nebo tenis.

„Zatím nějak nevíme a rozhodujeme se. Já bych byla daleko více pro fotbal. David mi přijde, že by zase upřednostnil tenis. Asi každý to druhé, ale ještě uvidíme,“ vysvětluje Kristýna Plíšková. „Pohybově si myslím, že je na tom Adámek docela dobře, už kope i do míče. Ale uvidíme, co si sám vybere a co mu půjde,“ prozradila pyšná maminka.

Poslední zápas. Strýcová uzavřela kariéru prohrou v mixu ve čtvrtfinále US Open

Moderátor Jirka Fröhlich také v jedné z otázek narazil na paralelu sester Plíškových se sestrami Williamsovými a zeptal se Kristýny, jestli v nějakých turnajích sestry narazily i na sebe.

„Myslím, že jsme se setkaly na těch větších turnajích snad jen jednou nebo dvakrát a na těch menších samozřejmě častěji. Ale není to úplně příjemné. Když už hrajete jako Williamsky finále grandslamu, tak je to asi jiné, ale pokud je to někdy první, druhé kolo, tak je to opravdu hodně nepříjemné. Ale naštěstí se nám to mockrát nestávalo,“ přiznala Kristýna Plíšková na Rádiu Blaník.

Kristýna Plíšková se svým manželem a synkem v nizozemském Rotterdamu:

Od jednoho z posluchačů zazněl na Kristýnu také dotaz, zda se vídá s někým dalším z tenisové party. Tenistka prozradila, že nejvíce asi se sestrou, ale kvůli tomu, že nyní žijí s manželem v Holandsku, tak je to komplikovanější. Když je ale v Čechách, tak se potkává také s kamarádkou Barborou Strýcovou.



„S Bárou se asi potkáváme nejvíce v pražské Stromovce, protože bydlí v Praze kousek od nás a má také malého chlapečka. S tou jsme asi tak nějak na podobné vlně, bych řekla,“ svěřila Kristýna Plíšková.