Dítě se striptérkou? Kryštof Hádek v komedii Tátou proti své vůli zažije veletoč

Co všechno se může stát, když se uchýlíte k jedné nevinné lži, kterou jste navíc vyřkli ze soucitu? O tom by mohl vyprávět Kryštof Hádek v komedii Tátou proti své vůli, kterou tvůrci dotahují do konce a v kinech se objeví během letních prázdnin.

„Moje postava je už takovej starší kocour, co nemá moc štěstí na lásku,“ řekl ke své roli v chystaném snímku,Tátou proti své vůli, Kryštof Hádek. | Foto: se souhlasem Bontonfilm