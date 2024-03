Od začátku patřila na Miss World mezi favoritky a ze strany některých dívek cítila, že ji vnímají jako velkou konkurenci. Vyhlášení jejího jména ji přesto překvapilo. Finále letošního 71. ročníku se totiž nekonalo v evropské zemi, ale v indické Bombaji. Koncem minulého týdne se Krystyna Pyszková konečně vrátila domů a čekalo ji vřelé přivítání nejen od rodiny a fanoušků, ale i od vedení Prahy na Staroměstské radnici.

Vítězka Miss World Krystyna Pyszková. | Video: Deník/Radek Cihla

Co pro vás titul Miss World znamená?

Znamená pro mě hlavně velkou příležitost. Ráda bych naplno využila platformu, kterou Miss World poskytuje k tomu, abych mohla svým jménem šířit osvětu, a to prostřednictvím svého projektu, který se zabývá vzděláváním dětí v Tanzánii. Není to o tom, že se budu někde parádit s korunkou. Ten titul pro mě znamená opravdu hodně. Ráda bych ho využila již zmíněným směrem a chci, aby na mě Česká republika byla pyšná. Doufám, že ji budu reprezentovat co nejlépe. Je to zodpovědnost.

Krystyna Pyszková se 9. března stala novou Miss World:

Zdroj: Youtube

O zákulisí světových soutěží, nejen o Miss World, kolují legendy…

… Že se tam dívky mlátí podpatky. (smích)

Děje se tam něco takového?

Asi v každé soutěži se najdou slečny, které druhým přejí a které přejí především sami sobě a druhým vůbec. Některé se snažily bojovat lokty, ale já se obklopila dívkami, které byly pozitivní a přejícné.

Miss World Krystyna Pyszková: Byl to odvážný sen, ale vyhrát jsem chtěla

Zažila jste tam nějakou nepříjemnou situaci?

Stalo se mi, že mi sem tam zmizela nějaká věc nebo že se mi z ničeho nic rozpáraly šaty. To se mi stalo zrovna u národního kostýmu, který nakonec vyhrál cenu Best Fashion Designer Award. Podobné věci se tam dějí, ale nikoho jsem vyloženě nepřistihla, takže jako by se to nestalo. (smích)

Během finále se soutěžilo v několika výzvách. Která challenge pro vás byla nejdůležitější a chtěla jste ji vyhrát?

Takové výzvy byly hned dvě – první Head-to-Head, ve které dívky konverzují. Měli jsme možnost mluvit o různých tématech, které se řešily na summitu G20, a to přímo v místnosti, kde summit zasedá. Byl to obrovský zážitek už jenom tam sedět. Člověk se cítil maximálně inspirován tím, co všechno tam slyšel a zažil. A druhá challenge byla Beauty With a Purpose. Ta se týká sociálních projektů.

Modelka Krystyna Pyszková se na Staroměstské radnici zapsala do pamětní knihy:

Krystyna PyszkováZdroj: se svolením Alsushy Izmailové

S kým jste se na soutěži nejvíce skamarádila?

Snažila jsem se bavit se všemi dívkami, ale tím, že jsme byly rozdělené podle kontinentů a spousta aktivit se dělala podle toho, nejvíc jsem se bavila s dívkami z Evropy. Především z Anglie, Polska, Slovenska, Belgie a Francie. To byly asi moje největší kamarádky a potom Nový Zéland.

Myslíte, že se ještě někde v blízké době potkáte?

Myslím, že určitě ano. Některé dívky se budou podílet na světové tour, takže s nimi budu zažívat spoustu zážitků a věcí, které mě teď čekají. A tím, že jsem velký cestovatel, tak věřím, že se potkáme i později. Dívek bylo ale sto dvacet, takže to asi nebude se všemi. (smích)

Česko má druhou Miss World. Krystyna Pyszková ovládla finále v indické Bombaji

Co vás na soutěži nejvíc překvapilo a nečekala jste to?

Co mě nejvíc překvapilo? Šla jsem do soutěže s tím, že bude velmi náročná a bude tam panovat drsné konkurenční prostředí, ale byla jsem velmi překvapená, že si každý den užívám. Je pravda, že jsme málo spali, třeba jen tři až čtyři hodiny denně, celý den jsme potom měly program, ale zážitky, které jsme získaly jsou nezapomenutelné. Budu na to vzpomínat celý život.

Dá se říct, že finále Miss World bylo i takovou průpravou pro budoucí život modelky? Dalo vám něco?

Určitě je to průprava, ale já se modelingu věnuji už několik let, jsem zvyklá jet non stop. Člověk s tím musí počítat, když vyhraje. Těším se na další projekty, které mě čekají, je potřeba zúročit výhru co nejvíce.