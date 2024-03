Málokdo věřil, že se historie bude opakovat, ale pětadvacetiletá rodačka z Třince to dokázala. Krystyna Pyszková se v sobotu v indické Bombaji stala novou Miss World. Došlo k tomu osmnáct let poté, co do honosného křesla s modrou korunkou na hlavě usedla v Polsku Taťána Kuchařová. Ta nové vítězce také na dálku okamžitě pogratulovala. Jak Krystyna prozradila v rozhovoru, výhru si moc přála.

Krystyna Pyszková během korunovace | Foto: Profimedia

Jak byste zhodnotila své působení po výhře v Miss Czech Republic v roce 2022?

Musím říct, že rok, co jsem kralovala, byl opravdu skvělý. Člověk vyhraje Miss jen jednou za život a budu na to vzpomínat do konce života. Celá soutěž mi opravdu hodně dala a v mnoha věcech mi změnila život. Hned po výhře v národním kole mi začal kolotoč různých focení, přehlídek, rozhovorů, show… Opravdu mě to moc baví a naplňuje. Neustále mám spoustu nových zážitků.

První rozhovor Krystyny Pyszkové po výhře v soutěži Miss World:

Zdroj: Youtube

Můžete vypíchnout jednu věc, která se vám díky výhře v Miss splnila?

Myslím, že to nejlepší, co mi přinesla výhra v Miss Czech Republic, byl právě postup na světovou soutěž Miss World. Bylo to to nejdůležitější, na co jsem se dlouhou dobu připravovala, a doufala jsem, že uspěji.

Prozradíte, jak jste se připravovala?

Přípravy na Miss World byly opravdu intenzivní. Bylo hned několik věcí, které si člověk musel připravit. Ať už šlo o fyzičku, speaking skills – komunikační schopnosti… To byla na Miss World jedna z nejdůležitějších věcí, ke které se hodně přihlíží. Musela jsem mít samozřejmě připravený i projev, který musel mít přesah, národní kostým, další šaty, ukázat svůj talent – hraji na housle, na flétnu, takže jsem si připravovala vystoupení. Člověk musel mít také připravenou spoustu fotek, aby je mohl různě používat. Bylo toho opravdu hodně. Na tom všem jsem se snažila pracovat.

Česko má druhou Miss World. Krystyna Pyszková ovládla finále v indické Bombaji

Málokdo ví, že jste loni založila svůj vlastní nadační fond…

Ano, a také už několik let pomáhám nadaci Sonta Foundation, což je organizace působící v Tanzánii, která poskytuje vzdělání dětem z neprivilegovaných rodin. Zaměřuji se tedy i na to.

Jste trémistka? Měla jste strach jet na světovou soutěž?

Trému nemám naštěstí vůbec, což jsem ráda. Ani cestování mě nestresuje. Tím, že cestuji od třinácti let, jet někam na měsíc do nové země je pro mě svým způsobem legrace. Těším se vždycky moc. Samozřejmě mírná tréma na Miss World před jednotlivými soutěžemi a před finále byla. Kdyby nebyla, bylo by to divné, protože když člověku na něčem záleží, vždycky je trochu ve stresu, jestli to dopadne podle jeho představ.

Krystyna Pyszková také vyhrála na Miss World cenu o nejkrásnější kostým, který pro ni navrhl kreativní ředitel Miss Czech Republic Sam Dolce:

Zdroj: se svolením Miss Czech Republic

Poměrně krátce po vítězství v národním kole Miss jste se rozešla s partnerem. Souviselo to s tím, že jste měla hodně práce a neměla jste na vztah tolik času?

Vůbec to s tím nesouviselo. Jelikož jsme měli problémy ve vztahu už před Miss, byl rozchod reakcí na to, co se stalo už před výhrou v soutěži. Jenom jsme se to snažili nějakou dobu zachraňovat, ale bohužel, pokud se jednou vytratí ze vztahu důvěra, těžko se získává zpátky. Absolutně to tedy nesouviselo s výhrou v Miss.

Chtěla byste do budoucna zůstat žít ve světě?

Přála jsem si vyhrát Miss World. Byl to odvážný sen, ale člověk takové sny musí mít, pokud se chce někam v životě posouvat. A přála jsem si tu soutěž vyhrát především proto, že výherkyně zůstává rok v zahraničí a cestuje po světě. Věděla jsem, že by mě to moc bavilo a přála jsem si to. Ale zároveň musím říct, že se ráda vracím domů. Miluju cestování – poznávání nových zemí, míst, lidí…, ale vždycky se zase ráda vracím domů. Takže si myslím, že v budoucnu budu žít v Čechách, ale doufám, že budu cestovat. (smích)