Rád cestujete, poznáváte svět. V čem je to přínosné?

Myslím, že cestováním se člověku otevírá úplně jiné vnímání světa a po návratu zpět i svého okolí. Jeden tak nějak pochopí, že my v Česku nejsme pupkem světa. A ne nadarmo se říká „Čtením proti hlouposti a cestováním proti rasismu.“ Na druhou stranu si člověk uvědomí, v jak úžasném státě a na jak skvělém geopolitickém i podnebném místě je naše republika. Se sociálním a zdravotním systémem, který funguje tak jako v mnoha zemích ne.

Jsou lidé, kteří si cestování do exotických končin dovolit nemohou. Je fajn cestovat třeba alespoň po Česku?

Myslím, že dneska už si část obyvatel může dovolit vyrazit za hranice. Ale jsou rodiny, které jsou na tom někdy opravdu špatně. Dost často je to ale o prioritách. V tom, za co chcete utrácet své peníze. Na cestování po tuzemsku není vůbec nic špatného a rozhodně je tu co objevovat.

Česká republika má mnoho úchvatných míst. Mě osobně do budoucna dost zajímá, jak se ještě bude měnit Moravskoslezský kraj. Tam si myslím, že je pomalu naplňován obrovský potenciál tamní krajiny.

Jste známý svými cestami do exotických krajů. Co tuzemsko?

Jsem ze středních Čech. Tenhle kraj znám dobře od dětství. Na Vysočině nedaleko Humpolce máme malou chatku uprostřed lesa na úplné samotě. Mám to trochu z ruky, ale okolí je dechberoucí. Vysočinu mám hodně rád. Hlavně jižní a jihozápadní.

Pocházíte z Kutné Hory, jaké krásy skýtá toto město vašima očima?

Je tady samozřejmě světoznámý Chrám sv. Barbory nebo Kostnice. Proslulé jsou i cesty pod městem v bývalých štolách, kde se těžilo stříbro.

Co perličky, které stojí stranou zájmu, přitom neoprávněně?

Všem bych doporučil magické místo na kopci Kaňk. Jsou tam krásně rozestavěné menhiry. Moje oblíbená lokalita je i Park pod Vlašským dvorem. Je to nově a velmi pěkně zrekonstruované. Všem doporučuju dát si tam kafe a chvilku se kochat okolím. Letos v květnu jsme tam s kapelou Rybičky 48 měli dva mega koncerty a rádi bychom je opakovali každý rok.

Nevadí vám v Kutné Hoře „rychloturismus“?

V tom má Kutná Hora štěstí i smůlu. Je to tím, že je pouze šedesát kilometrů od Prahy. Turisté cestovních kanceláří, kterých je troufám si říct, stále největší procento, jsou sem přivezeni z Prahy, provedeni po nejprofláknutějších památkách a následně rychle zpět na oběd do Prahy. V poslední době se to ale zlepšuje. Hlavně příjezdem cestovatelů po vlastní ose. Ti většinou zůstanou delší dobu.

Je cestování zdrojem inspirace pro vaše písně a texty?

Celej můj život je mi inspirací pro texty a melodie, takže i cestování. Každá země a každá její společnost jinak dýchá, voní, žije jiným tempem a má svou osobitou „chuť“. To mou kreativitu ovlivňuje určitě.

Když cestuje za exotikou rockový zpěvák, jistě došlo i na chutě experimentální. Co hmyz, alkohol, případně omamné látky?

Hmyz ne, alkohol a omamné látky ano. Místní alkohol zkouším v malé míře všechen. Zajímá mě, jak v každý lokalitě chutná místní rum. Někdy jenom přičichnu a stačí mi to. Jindy ochutnám.

Z látek měnících vědomí jsem na Bali zkoušel opakovaně houby. To byly silný zážitky. Při jednom takovém tripu jsem prakticky za osm hodin vymyslel a napsal skoro celou desku Tohle je rock 'n' roll, vy buzny. Jindy mi tam přišla do hlavy melodie, která mi v hlavě hrála snad dvě hodiny. Nechal jsem si ji coby osobní mantru a občas ji synkovi broukám jako ukolébavku.

Nedávno jsem byl v peruánské džungli u města Iquitos, kde jsme s kamarádkou a fotografkou Sophií a mým kamarádem Marvinem podstoupili ceremonii ayahuasky, což bylo dost intenzivní. Hodně věcí, se kterými jsem se dlouho trápil, jsem tam s lehkostí pustil. Příroda nám poskytuje úžasný možnosti, jak se víc poznat. Nesmí se to ale rekreačně zneužívat a zažít si to s opravdovými šamany.

Jste tátou dvouletého syna Lemmyho. Byly mu dva roky a vesele s ním cestujete.

S příchodem dítěte jsme to ale už dost omezili. Možná i kvůli covidu. Vlastně jsme to dost omezili ještě předtím. Poté, co se nám doma sešli čtyři psi. Dva máme z českých útulků, dva právě z našich cest. Výtečníka Calua jsme si přivezli ze Srí Lanky, skvělou Lunu z Thajska.

I tak s Lemmym cestujete dost.

Se synkem jsme za jeho dva roky stihli Maledivy po vlastní ose. Bylo mu deset měsíců a cestovali jsme po místních ostrovech. Dostal tam první pusu od holky, roční Maledivanky. (smích) Dal s námi také Egypt a několikrát Anglii, kam jezdíme za mojí ségrou, která se tam vdala. Jo a na podzim jsme jeli na měsíc na ostrov Gran Canaria. Myslím, že větší cestování ho teprve čeká.

S kapelou Rybičky 48 jste za jednadvacet let hudební kariéry projeli řadu míst. Stíháte během výjezdů i něco poznat?

Zcela upřímně, z každýho města v Česku znám kluby, kulturáky a benzinku. V rámci koncertů okolí tolik neprozkoumáváme. To spíš na individuálních toulkách po Česku.



Patříte ke skupinám, které v létě hrají o sto šest. Už se chystáte?

Běžně jsme za letní sezonu najezdili padesát až šedesát koncertů. Letos jsme se poprvé rozhodli trochu zvolnit. Dva z nás mají malé děti a mně se přidaly problémy s hlasem. Dohodli jsme se, že letní sezona bude obsahovat jen dvacet největších festivalů a dva naše velké koncerty. Ty už jsou úspěšně za námi.

Kam se v létě s kapelou těšíte?

Na všechny festivaly. Každej má svoje osobitý kouzlo. Už jsme odehráli velké Majálesy s úžasnou energií, protože přišly desítky tisíc lidí. Takže to mělo šťávu. Na konci června jedeme do Otrokovic a pak na další řadu míst. Třeba do Holýšova, Hlinska, Výravy nebo Českého Krumlova. Těch zastávek bude mnohem víc.