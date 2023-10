Dalším hostem podcastu Backstage byla jedna z prvních tuzemských influencerek - kuchařská hvězda Kamila Rundusová Chadim. Ta je známá pod přezdívkou Kamu. Proč jí učarovala Kostarika, jaké příchutě má ve své prodejně zmrzliny a proč se vlastně podruhé provdala za stejného muže?

Kamilu Chadim čeká pobyt v buddhistickém klášteře, kde by měla vařit s mnichy i stáže v michelinských restauracích v Asii. | Foto: Se svolením Kamily Rundusové, iglanc.cz

Podívejte se na Nejbarevnější kuchařku od Kamu:

Kamila žije střídavě na Kostarice a v Česku. A právě pobyt na Kostarice byl důvodem její druhé svatby s vlastním manželem.

„Notář zemřel a s jeho odchodem se ztratil i náš oddací list. A jelikož jsme si zažádali o rezidenci na Kostarice, potřebovali jsme ho. A tak jsme se museli vzít znova. První sňatek jsme měli ve Vegas, druhý narychlo na Kostarice. Za svědka mi šla sekretářka, manželovi naše právnička,“ říká kuchařka Kamu v novém podcastu Backstage.

Do něj ho pozvala redaktorka lifestylového webu iglanc.cz Adéla Nosková.

Její srdce pořád patří Čechám

Co táhlo slavnou kuchařku tak daleko za oceán? „Na Kostarice jsme tři roky, protože se nám líbí žít u oceánu, v přírodě. Někde, kde stále svítí sluníčko, kde můžete surfovat a hlavně zpomalit. Ačkoli to se nám asi moc nepovedlo, protože jsme tam hned rozjeli projekt. Je mi tam dobře, je to můj domov, ale moje srdce patří pořád ještě do Čech, tak se sem stále vracím," svěřila se Kamila Chadim.

Nemám žádná přání, zlatou rybku bych poslal třeba na Ukrajinu, říká Marcell

„Na Kostarice je sezona jen od prosince do května, zbylý čas můžeme trávit v Česku. Nechávám to plynout a hezky to funguje,“ doplnila.

Kamu s luxusním dortem:

V Kostarice si otevřeli manželé Chadimovi kromě restaurace i zmrzlinárnu. Nabízí i nějakou speciální příchuť?

„My se držíme takové té klasiky, soustředíme se spíš na kvalitu. Všechny zmrzliny jsou rostlinné, vůbec nepoužíváme smetanu. Určitě máme zajímavé příchutě. Základy tvoří kokosy, ořechy, avokádo a také kakaové body, které si sami meleme a pražíme. Máme třeba příchuť ceremoniální kakao. Je to kakao nejvyšší kvality, které pochází z malých rodinných plantáží. Od začátku až do konce se pěstuje s láskou a péčí," přiblížila Kamu.

Respekt před každou kulturou

Před osmi lety se Kamu rozjížděla kariéra, zakládala restaurace, byla jednou z prvních kuchařských influencerek. Jak se na to všechno dívá zpětně?

„Já mám takový svůj osobitý styl, z každé kuchyně si beru něco a míchám to. Mám před každou kulturou respekt, ale nejvíce mě oslovila Asie, po které jsem dost cestovala. Takže bych řekla, že základ mého vaření tvoří asijská kuchyně,“ svěřila se Kamila Chadim.



V současnosti plánuje kuchařka Kamu návrat do Asie. „Mám domluvené čtyři týdenní stáže v michelinských restauracích. Čeká mne i pobyt v buddhistickém klášteře, kde bych měla vařit s mnichy a spoustu dalších zajímavých věcí,“ prozradila své plány Kamu.

Jaké má Kamu nejoblíbenější jídlo, jaké recepty či zábavné příběhy ze života manželů Chadimových najdete v její nejnovější kuchařce s názvem Nejbarevnější cesta aneb Lexikon rostlinného vaření a po kterém ovoci se jmenuje její pejsek? I to se dozvíte v novém díle podcastu Backstage, který najdete po kliknutí SEM.

