Tim Allen však dostal snížený trest odnětí svobody na tři až sedm a to díky tomu, že s vyšetřovateli spolupracoval. Poskytl jména dalších dealerů v systému obchodování s drogami. Ve vězení v Sandstone v Minnesotě nakonec strávil dva roky a čtyři měsíce a v roce 1981 byl podmínečně propuštěn.

1997 Druhé zatčení

Podruhé byla hvězda seriálu Home Improvement zatčena 24. května 1997 na základě obvinění z řízení pod vlivem alkoholu při jízdě v okolí Bloomfield Hills ve státě Michigan. Rok na to se pak Tim Allen dobrovolně přihlásil na odvykací kúru kvůli závislosti na alkoholu. Od té doby už seká dobrotu.

1991 Televizní hvězda

Improvizaci se Tim Allen věnoval už na škole, jeho kariéra by ale neodstartovala nebýt sázky. S kamarádem se vsadil, že vystoupí ve stand up klubu. Udělal to a měl úspěch. Postupně se začal objevovat v televizních reklamách a komediálních seriálech a pak přišel Kutil Tim. Allenova první skutečná herecká příležitost a rovnou jeden z nejúspěšnějších seriálů devadesátých let, který mu vynesl víc než milion dolarů za jednu epizodu.

1994 Cynický Santa

Santa Clause hrát Tim Allen původně neměl. Role byla psaná pro Billa Murrayho, ten ji ale odmítl, protože nechtěl hrát v dalším svátečně laděném filmu. Další na řadě byl Chevy Chase, který ale zase nemohl kvůli jinému projektu, a tak dostal šanci Tim Allen. Vánoční komedie s cynickým Santa Clausem se stala druhým nejvýdělečnějším filmem roku 1994.

1999 Zlomový rok

V roce 1999 šel do kin jeden z nejlepších filmů Allenovy kariéry, Galaxy Quest. Ve vesmírné komedii si zahrál po boku Alana Rickmana, Sigourney Weaver nebo Sama Rockwella. V tom samém roce se ale i s jednou, neméně významnou, rolí rozloučil. Naposledy oblékl opasek s nářadím coby Tim Kutil Taylor. A ke změnám došlo i v jeho soukromí, po deseti letech se rozešel se svou první ženou Laurou Deibel.

2004 Kritici vs. diváci

Až na pár drobných výjimek nepatří filmografie Tima Allena mezi ty kritikami opěvované. Návrat k vánoční tematice s Krankovými je ukázkovým příkladem. Bojkot Vánoc v podání mrzoutského byznysmena a jeho slabošské ženy kritici hromadně odsoudili nejen kvůli ztvárnění hlavních postav. U diváků si Vánoce naruby tak špatně nevedly.

Tim Allen s manželkouZdroj: Profimedia

2006 Druhá šance

V roce 2006 se Tim Allen podruhé oženil, po pěti letech randění si vzal herečku Jane Hajduk. Rodinné štěstí vyvažovalo neúspěch třetího filmu o Santa Clausovi s podtitulem Úniková klauzule. Za něj byl nominován na Zlatou malinu v kategorii nejhorší herec.

2011 Poslední chlap

Allenův lehce nekorektní humor postavený na mužích coby alfa samcích a Hollywood v éře #MeToo nejdou zrovna dohromady. V roce 2011 se Tim Allen raději vrátil do bezpečí televize, aby v seriálu Poslední chlap zkoumal, kam se poděli muži, kteří se nebojí ocenit pořádný kus nářadí náležitě hlasitým zavytím.

2019 Bromance

V Americe je Tim Allen hlasem Buzze Rakeťáka v Toy Story, a právě díky téhle roli se spřátelil s Tomem Hanksem, který dabuje Woodyho. I když jsou absolutně rozdílní, jak oba přiznali, několikrát do roka spolu zajdou na oběd, aby probrali novinky, a od chvíle, kdy si sednou ke stolu, do momentu, kdy číšník přinese účet, prý nezavřou pusu. Alespoň tak před časem pravidelná setkání popsal Tom Hanks.

2022 Rodinný podnik

V seriálové novince Santa Clausovi si Tim Allen zahrál se svou třináctiletou dcerou. Elizabeth se v seriálu měla původně mihnout jako skřítek, Tim tím chtěl překvapit svou ženu, ale místo toho Elizabeth překvapila jeho. Při kamerových zkouškách zaujala producenty natolik, že jí nabídli roli Santovy dcery a její skutečný otec při rozhovorech neskrýval svou hrdost: „Dokázala to sama. Byla prostě skvělá.“