KVÍZ: Celebrity a Vánoce. Kdo nedává dětem dárky? A kdo se přejídá u pohádek?

Také celebrity milují Vánoce. Mnohé z nich mají své tradiční zvyky, jiné jsou s nimi neodmyslitelně spjaté, ať to měly v plánu, nebo ne. Otestujte svoje znalosti, které to jsou, a nebo… se jen tak pobavte.

Mariah Carey vydala v roce 1994 píseň All I Want for Christmas Is You. Ta se stala vánoční hymnou. Celosvětově se tohoto singlu prodalo přes šestnáct milionů kopií. Jedná se o jeden z nejprodávanějších digitálních singlů všech dob | Foto: Profimedia