Před devíti lety „zboural“ Láďa Hruška televizní obrazovky svými chipsy z kuřecích kůžiček a od té doby vydává knihy o vaření. Zatímco prvotina obsahovala výhradně levné recepty, v nové kuchařce moderátor vybízí ke zdravému a oblíbenému krabičkovému stravování. V časopisu Story Láďa prozradil, proč nemá rád diety a kdy naposledy jedl legendární kůžičky.

Se svým pořadem plným vychytávek už je Láďa Hruška pověstný. K dobrým radám přihodil i recepty na zdravé pokrmy. | Foto: Profimedia

Kolik kusů vaší první kuchařky se prodalo?

Popravdě neznám přesné číslo. Skutečně. Byl to můj dluh vůči fanouškům a divákům, kteří si o recepty v tištěné verzi masivně prosili. Tušil jsem, že o knížku bude velký zájem. Ale až takový, že předčí tehdy legendárního Harryho Pottera, o tom se mi samozřejmě ani nesnilo. Vydáním této kuchařky se mi změnil a otočil život naruby. Ve všech směrech. Asi to tak ale mělo být a i dnes jsem za to rád, a vůbec jsem vděčný za vše, co se stalo a odehrálo.

Jablečné chipsy podle Ládi Hrušky:

Zdroj: Youtube

Jste údajně odpůrcem diet, přitom jste jich řadu držel… Tomu nerozumím?

Nesnáším jakékoli zásadové diety, ale nechci být hruška i postavou, jsem ovšem od přírody takový lenivý méďa. To znamená, že mám jiné priority než se mučit hodiny ve fitku. A taky – což je hlavní – rád jím. Za roky jsem si to vše vychytal a stále na tom makám.

Před lety se vám podařilo dost zhubnout.

To se mi podařilo díky ketodietě. Jenomže i ta spočívá právě v tom, že musíte striktně dodržovat jisté zákazy, kupovat si předražená instantní jídla a vlastně se stále trápíte a těšíte se, až se zase normálně najíte. Naštěstí mám kolem sebe spoustu kolegů, známých a kamarádů, kteří mají podobné zkušenosti a každý z nich má na hubnutí své vychytávky. Začal jsem jejich rady zkoušet sám na sobě, trochu zapracoval na zdravém, ale žravém jídelníčku a ono se to povedlo! Bez výčitek a trápení…

Neležíte díky těmto tvrzením v žaludku nutričním poradcům nebo jiným odborníkům na stravu?

Pokud se mnou má někdo jakýkoli zásadní problém, pak je to hlavně jeho problém. Tím stylem k tomu už řadu let přistupuji. Ale pokud se chce o svůj názor se mnou kdokoli podělit ve slušné rovině, nemám s tím nikdy problém. Občas se mi to stává… Na ulici, v restauraci a většinou to končí smírem a pochopením na obou stranách nad dobrou sklenkou vína. Protože ve víně je pravda.

Propagujete „krabičkování“, to znamená, že ho i sám praktikujete?

No jistě! Nemohl bych pustit do světa něco, o čem bych nebyl přesvědčen nebo to sám na sobě nevyzkoušel. Fit krabičky v podobě kuchařky jsou vlastně mým dietním deníkem a zároveň dárkem, kterým obdarovávám své známé. Jsem v tomto směru prakticky vypočítavý a nestydím se za to. (směje se)

Vaše recepty nemají ovšem jen písemnou podobu v knize, vaříte i před kamerami…

Každou neděli po obědě běží v rámci hobby pořadů na Primě i Vychytávky Ládi Hrušky. A věrný divák ví, že na konci se vždy loučím ze své kuchyně s nějakým vychytaným receptem. Jsou to jak recepty zdravé, tak i ty hřešicí. Protože v neděli se hřešit může, kdyby se nehřešilo, hubnutí by nás ani nebavilo. Osobně mám již řadu let každé pondělí naordinovaný půst, kdy piju do páté odpolední jen neslazenou vodu, čaj a dobrou kávu. Tím si tělo po víkendu odpočine a jede se vesele dál.

Láďa HruškaZdroj: se souhlasem Euromedia

Kdy jste si naposledy sám pochutnal na vašich pověstných kůžičkách?

To už je opravdu skoro těch devět let zpátky, kdy jsem ten recept zveřejnil. Od té doby Hruška přece jen trochu dozrál a je snad chutnější ve všech směrech, po všech stránkách.