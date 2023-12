Dětství i dospívání prožil v dětském domově. Zažil šikanu i mnoho odmítnutí, ale nevzdal se. Ladislav Bubnár se rozhodl, že se stane zpěvákem a jednou se setká se svým idolem Karlem Gottem, jehož písně mu byly v těžkých chvílích oporou. Tento sen si v roce 2017 splnil, když mu Karel Gott pokřtil první klip s názvem Sára. Nyní si plní další ze svých snů – pořádá koncert Lady Carneval, kde zazní největší hity božského Káji. Na akci vystoupí také Felix Slováček starší a Anna Julie Slováčková.

Ladislav Bubnár | Foto: se svolením Ladislava Bubnára

Aktuálně žijete v zahraniční, proč jste se rozhodl vrátit do Čech?

Do Čech jsem přijel, protože tu připravuji koncert Lady Carneval, který se uskuteční 19. ledna v pražském Kongresovém centru a 21. ledna v brněnské Zoner Bobyhall. Zazpívám na něm písně Karla Gotta. Dá se říci, že mě sem vrátily právě písně Mistra. Je to pro mě opravdu velmi důležitá událost.

Ladislav Bubnár a jeho klip Sára, který mu pokřtil Karel Gott:

Jak se vám vůbec v zahraničí daří?

Mimo Česko jsem známější, mám hodně vystoupení a také jsem otevřel svou hudební školu. Daří se mi střídavě. Metaforicky bych to řekl asi takto: Někdy je oblačno až zataženo, to se musím takzvaně kousnout a jít dál. Pak se ale vždy vyčasí a svítí slunce. To je život.

Na koncertu Lady Carneval spolupracujete s Felixem Slováčkem st. a Felixem Slováčkem jr. A také jsem slyšela, že se zapojí Anička Slováčková. Jaké to je pracovat v takovém rodinném kolektivu?

Za tuto spolupráci jsem nesmírně rád. Koncert bude o to více osobní. Navíc jak Felix starší, tak junior s Karlem Gottem vystupovali. Mají jeho hudbu už takzvaně v krvi. Proto je to pro mě obrovská čest, že s rodinou Slováčkovou mohu na scéně stát a vystupovat.

Proč zrovna hity božského Káji?

Vyrůstal jsem na jeho písních, je to můj idol. Když jsem byl v dětském domově, jeho písně mi byly oporou v nejhorších chvílích. Díky Karlovi Gottovi a jeho písním jsem našel svou cestu, šel si za svým snem a věřil svému talentu. Byl a je mi pořád inspirací.

Setkali jste se někdy?

Ano, setkal jsem se s Karlem Gottem na mém prvním křtu klipu jménem Sára. Bylo to v roce 2017. Stát vedle idola byl pro mě největší zážitek v životě, na který nikdy nezapomenu.

Snil jste o kariéře zpěváka už jako malý chlapec?

Vždycky jsem chtěl zpívat a mít hodně fanoušků, už od svých šesti let. Tehdy jsem zpíval pro lidi, co mě vůbec neznali. Byli v očekávání, co předvedu. Co také čekat od dítěte. Tehdy se ukázalo, že umím zpívat a mám talent. Ale nikdy by mě nenapadlo, že se můj sen stane skutečností. Že jednou svým hlasem budu rozdávat radost lidem. Až zkušenostmi jsem nasbíral hodně sil a sebevědomí. Díky tomu dnes mohu dělat to, co mě činí šťastným. Mám publikum rád a zpívat pro něj je pro mě jako boží dar.

Ladislav Bubnár chystá s Felixem Slováčkem a jeho dětmi koncertZdroj: se svolením Ladislava Bubnára

Byla vaše pěvecká kariéra složitá? Nebo stála štěstěna na vaší straně?

Byla složitá, protože jsem neměl žádnou pomoc nebo podporu od svých rodičů. Vyrůstal jsem v dětském domově, kde jsem musel sám na sobě pracovat, abych něco dokázal. Nechci, aby to vyznělo, že si stěžuji, vůbec ničeho nelituji. Jsem moc rád, že jsem tam žil, protože právě v dětském domově mě naučili žít reálný život v reálném světě, a také najít sebe samého a jít si za svým štěstím. Díky této zkušenosti si také svého nynějšího života a úspěchu více vážím.

Žijete výhradně prací?

To je dobrá otázka. Soukromý život zatím moc nemám, ale neřeším to. Jsem rád, že mám hodně práce, ta mě dělá šťastným. Kromě vlastních vystoupení, mám svoji hudební školu, kde pomáhám dětem, jež mají talent a chtějí jít za svým snem.

Je něco, co byste sám sobě poradil, kdyby se vaše dnešní já mohlo vrátit do minulosti a ovlivnit vaše začátky v hudební branži?

Dělat všechno sám bez producentů.

Jakou hudbu posloucháte ve volném čase? A jak rád relaxujete?

Ve volném čase neposlouchám vůbec nic, protože s muzikou pracuji celý den. Znáte pořekadlo: ticho léčí? Tak toho se držím.

Můj relax je dívat se na filmy, tvořit nové písně, být se svými přáteli, a hlavně zpívat a zpívat a zpívat, to je pro mě velký relax.



Co dalšího kromě koncertu chystáte v příštím roce?

Další koncerty Lady Carneval v zahraničí – na Slovensku, v Německu, Polsku a dalších státech. Pak se také chystám na další muzikál. Bude o mém životě. No a samozřejmě také nové album. A kdo ví, třeba ještě svoji svatbu. Uvidíme…