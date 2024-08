„Proč by měli chlapci zhrubnout a chovat se jako burani? Co by jim to přineslo? Proč by právě naše doba měla zapomenout na slušné mravy?“ I to je jeden z názorů Ladislava Špačka, který v Česku proslul výchovou ke slušnému chování nejev ve společnosti, stolování na úrovni a zkrátka nemálo přispěl k tomu, aby se lidé nechovali doslova jako burani. A to za každých okolností.

Na svém webu trvá i na tom, že uzel na kravatě musí být každé ráno čerstvý jako rohlíky. „A vizitky doporučuji nosit pokud možno i v kapse pyžama, nikdy nevíte, co se může přihodit,“ říká už trochu s nadsázkou.

Nabídku od prezidenta zvažoval skoro vteřinu

Ladislav Špaček se narodil 17. srpna 1949 v Ostravě. Před sametovou revolucí vyučoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 1990 byl jeho profesní život spjatý s Československou televizí.

„Právě tam mě jako vedoucího domácího zpravodajství oslovil Václav Havel s otázkou, zda bych se stal jeho tiskovým mluvčím. Jeho nabídku jsem zvažoval skoro celou vteřinu,“ uvádí o sobě Ladislav Špaček.

Ladislav Špaček radí pomáhat bližnímu svému:

Deset let byl v blízkosti Václava Havla

Doplnil, že následovalo 10 let na Hradě v blízkosti výjimečného státníka a plachého muže, který si získal srdce celého demokratického světa.

„Navštívili jsme s prezidentem přes 50 zemí, zúčastnili se zasedání Valného shromáždění OSN, jednání orgánů NATO a summitů EU,“ dodnes vzpomíná.

V této souvislosti před časem pro Deník v rozhovoru s titulkem Prohospodařili jsme všechno, co nám po Havlovi zůstalo, myslí si Ladislav Špaček připomenul, že na počátku 90. let minulého století bylo Československo premiantem Evropy.

close info Zdroj: Deník/Jiří Kopáč zoom_in Jak by měl svatební obřad vypadat, byl speciální seminář, který se konal v roce 2017 v olomouckém BEA centru. Určený byl matrikářkám, oddávajícím či starostům. Rady jim dal i znalec etikety a komunikace Ladislav Špaček.

„Každý rok sem létal americký prezident, my byli dvakrát ročně v Oválné pracovně, anglická královna, dalajláma, papež, všichni si považovali za čest navštívit naši zemi a setkat se s Václavem Havlem. Dnes ovšem nenajdeme osobnost, která by byla pro svět zajímavá. Naše republika nepředstavuje nic srovnatelného s Havlovou dobou,“ uvedl s tím, že už se nám asi už nikdy nestane, aby nekrolog o prezidentově úmrtí zveřejnily všechny světové deníky na titulní straně.

Ladislav Špaček jako autor 40 knih

Po boku Václava Havla měl Ladislav Špaček možnost stolovat s desítkami prezidentů a členů královských rodin. Etiketa tehdy prý tehdy nepatřila do jeho pracovní náplně, ale začal vnímat její důležitost a význam.

A tak po jistém přemlouvání napsal v roce 2005 první knihu. Byl o ni zájem, přibyly další a dodnes jich má na svém kontě kolem čtyřiceti. Čerpá pro ni zkušenosti a náměty i coby konzultant v oboru etikety a komunikace.

Tak všechno nejlepší, mnoho zdraví a dalších úspěšných knih.