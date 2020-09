Cenu za videoklip roku si ovšem odnesl kanadský zpěvák The Weeknd za video k songu Blinding Lights. Předávání provázely apely týkající se boje proti šíření koronaviru. Zazněly také protesty proti rasově motivovaným střetům.

Slavnostní večer byl věnován herci Chadwicku Bosemanovi, který zemřel minulý týden po boji s rakovinou. Boseman ztvárnil na filmovém plátně velké afroamerické postavy včetně baseballisty Jackieho Robinsona a soulmana Jamese Browna.

Ocenění za dobro

Čtyřiatřicetiletá favoritka MTV Awards Lady Gaga se v programu objevila hned několikrát vždy v různých nápadných kostýmech a pokaždé s pokrývkou nosu i úst. „Noste roušky a buďte stále odvážnější,“ povzbuzovala své fanoušky.

Zdroj: Youtube

Většinu cen získala Lady Gaga za hit Rain On Me, na kterém se podílela její kolegyně Ariana Grande. Obě popové divy si píseň roku při ceremoniálu zazpívaly. K dalším vystupujícím patřili performeři The Weeknd, Maluma a DaBaby.

Provokativní zpěvačka Miley Cyrus svou odvážnou jízdou na bourací kouli při prvním živém provedení písně Midnight Sky připomněla svůj o šest let starší hit Wrecking Ball. Také on byl kdysi oceněn na MTV Awards. Zajímavostí letošního udílení je cena pro kalifornskou zpěvačku H.E.R., jejíž videoklip k písni I Can’t Breathe, sestavený ze záběrů z demonstrací proti rasismu, získal zvláštní ocenění „za dobro“.