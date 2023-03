Hned dvě silná zemětřesení postihla během února Turecko, odkud pochází i partner moderátorky Lejly Abbasové. Prakticky během jediného dne přišli oba o šest příbuzných. „Než se k nim někdo dostal, zemřeli,“ popsala Lejla pro mnohé jen velmi těžko představitelnou situaci.

Od posledního zemětřesení uběhly tři týdny. Jak nastalou situaci zvládáte?

O mě nejde. Snažím se pomáhat těm, o které jde. Jen rodina mého partnera Volkana při zemětřesení přišla o těžko představitelných šest členů. A takových rodin bylo hodně, trhá mi to srdce.

Váš partner tam hned po zemětřesení odletěl?

Volkan tam odletěl třetí den po zemětřesení pomoci strýci s hledáním jeho manželky a dcery. Bohužel je po několika dnech našli v sutinách. Identifikovali je podle šperků. Dům, ve kterém bydleli, spadl během třiceti vteřin. Než se k nim někdo dostal, našli další těla, nikdo z nich nepřežil. Nikdo jiný kromě Volkana a jeho rodiny v místě nebyl, aby identifikoval zbylá těla. Buď už nežili, nebo se na místo nedostali.

To je strašné…

Tyhle konsekvence jsou zdrcující. Taky skutečnost, že z domů zbyl doslova prach kvůli naprosto nedostačujícím stavebním postupům soukromých investorů, kteří obcházeli zákon, aby snížili náklady na výstavbu. Ten byl totiž paradoxně dost striktní, protože reagoval na ničivé zemětřesení z roku 1999, které mělo více než osmnáct tisíc obětí. Naštěstí společnost a vláda zareagovaly rychle a téměř osmdesát procent z nich se podařilo zadržet, často na hranicích nebo v jiných zemích na útěku.

Lejla Abbasová pomáhá v Turecku

Vy jste se rozhodla Turecku okamžitě pomoci, jak konkrétně?

Hned první dny jsem kontaktovala tureckou ambasádu v Praze a nabídla jim pomocnou ruku při shánění materiální pomoci. To de facto znamenalo obvolávat firmy. Chci proto velmi poděkovat Zásilkovně, která bez váhání poskytla kamion a veškerou darovanou pomoc odvezla zdarma až do Turecka. Díky také patří Campingazu, který věnoval nafukovací matrace. Spousta firem mi řekla, že pomoc organizují přes své centrály v zahraničí, což mě také potěšilo.

V současné době stále pomáháte?

Ano, mám seznam ještě dalších firem na obvolávání, tak snad bude ještě komu děkovat. Rozhodla jsem se také otevřít finanční sbírku pod svým nadačním fondem a přiznám se, že vlna solidarity, která nstala, mě úplně smetla. Obrovsky pomohl Instagram, ke kterému si pořád ještě hledám cestu, ale kvůli této nešťastné zkušenosti se máme o mnoho radši. (smích)

Pomáhaly s vámi i některé osobnosti?

Hodně pomohla rada Michala a Davida Vaníčkových, které spíš znáte pod přezdívkou Dva tátové, ať si vygeneruji QR kód k přímé platbě. Ten sdílela třeba Agáta Hanychová nebo Eva Decastelo, a to opravdu strhlo vlnu plateb. Všem dárcům i podporovatelům fakt upřímně děkuji.

Rozhodli jsme se totiž s Volkanem podpořit konkrétní rodiny na jejich cestě za novým životem. Tedy pomoci jim s relokací do bezpečných měst, kde jim zaplatíme půlroční nájem a základně vybavíme byt. Pro pěti až sedmičlennou rodinu v závislosti na lokalitě potřebujeme na danou dobu zhruba sto tisíc korun.

Jak na nastalou situaci reagovala vaše maminka?

Reagovala úžasně. Když jsme u těch díků, nesmím zapomenout ani na ni. Jako vždy, když já nebo Volkan odjíždíme, bez zaváhání přijela a pomohla mi s dětmi. Tentokrát to pro ni bylo o dost těžší, protože jsem jako na truc měla opravdu deset hektických dní.

Byla jsem neustále na telefonu a někomu volala a moc jsem toho nenaspala, protože spojení s Volkanem bylo možné kvůli špatné mobilní síti vlastně jen přes noc. Takže, mami, tobě taky díky!

