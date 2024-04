Moderátorka a čtyřnásobná maminka, čtyřiačtyřicetiletá Lejla Abbasová se po delší době opět vrátila k modelingu, když nafotila novou kolekci šatů návrhářky Martiny Pipkové Loudové, ve kterých se samozřejmě také předvedla. Jak vzpomíná na své "modelingové" začátky?

Veřejnost vás zná především jako moderátorku. Věnovala jste se někdy naplno modelingu?

Nevěnovala, pouze jsem s ním od puberty koketovala. Ve třinácti letech mě oslovili na ulici, jestli bych nechtěla zkusit kurzy pro modelky, což bylo tehdy – po revoluci – něco nového. Spousta holek o tom snila, takže se mi svým způsobem „splnil sen“, ale rozhodně nemyslím, že jsem naplňovala kritéria modelky. Spíš to bylo o tom vytáhnout z rodičů trochu peněz. (smích) Ale faktem je, že jsem se v šestnácti dostala do agentury, která dodnes existuje. Založila ji Američanka Maya Kvetny a jmenuje se Myrnyx Tyrnyx.

Kde jste se poznaly?

Maya měla v té době obchod s atypickým secondhandovým zbožím, kam chodila nakupovat spousta zajímavých týpků – různých cizinců, potetovaných a tak dále – a jí se podařilo dát je dohromady a vytvořit agenturu, která šla proti tehdejšímu trendu, což byla slovanská krása. A kupodivu, chytla se! Začaly sem jezdit zahraniční produkce, které hledaly jak slovanskou krásu, tak atypy.

A vy jste se do její agentury dostala…

Ano. Naše parta čítala asi dvacet pět lidí, spousta z nich funguje v showbyznysu dodnes, a točili jsme různé klipy, reklamy… Občas jsem si odskočila i ke klasickému modelingu, ale přiznám se, že mě nikdy moc nebavil, vnímala jsem ho jen jako snadný výdělek peněz na cestování do světa.

Zkušeností s modelingem máte tedy požehnaně…

Někdo by to označil za modelingovou kariéru, ale pro mě to byla spíš zábava. (smích)

Teď jste se ale do světa modelingu tak trochu vrátila. Proč?

Předvést Martininu módu vzniklo spontánně. Jednou za čas mi nevadí, když mě někdo osloví, zda bych oblékla jeho modely. Je to příjemné. Ale nemám klasický exhibiční charakter modelky. A nejsem naopak ani ramínko na šaty, na které všechno zavěsíte. Ale jak říkám, jednou za čas mě to baví.

Dostáváte podobné nabídky na focení oblečení, případně prezentaci šatů na mole často?

Dostávám je z pozice toho, kdo tam může vnést rozměr známého obličeje. Nejsem vedená vyloženě jako modelka. Ale je fakt, že jsem pořád ještě zapsaná v castingových agenturách a chodí mi nabídky na reklamy. Nicméně využívat už je časově nezvládám. Jsem ráda, když někde občas moje jméno pomůže a má přidanou hodnotu, což se stalo nejenom v případě Martiny, ale i české značky, která má laboratorně pěstované diamanty a jíž jsem se stala ambasadorkou, ale jinak už se věnuji jiným věcem. Především rodině a charitativním projektům.