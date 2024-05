Vzhledem k velmi štíhlé postavě by jen málokdo tipoval, že je manželka MMA zápasníka Karlose Vémoly, čtyřiatřicetiletá Lela Vémola, milovnicí cukrovinek. Opak je ale pravdou. Co si nejraději dopřává?

Stala jste se tváří nové pražské cukrárny a kavárny. Jak často si dáváte třeba zmrzlinu?

Zmrzlinu mám ráda, ale protože se potýkám s alergií na mléčnou bílkovinu, mám v tomto směru jistá omezení. Nicméně mohu třeba sorbety. A když se najde zmrzlina, která neobsahuje laktózu a je pro mě vhodná, také si na ní ráda pochutnám. Myslím, že lidé, kteří nejedí zmrzlinu a obecně cukrovinky, nemají sladký život.

Jste hodně na sladké?

Ježiš! (smích) Miluji sladké. Každý den si dávám kopu čokolády, dodává mi energii. Neumím si představit žít bez sladkostí. Mám hodně sladký život.

Postavou na to nevypadáte. Jste hodně štíhlá. Máte výčitky, když si dáte něco dobrého? Jdete pak cvičit?

Nemám vůbec výčitky. Mně je to jedno. Myslím, že kolem dětí se naběhám dost.

Máte dvě malé děti – čtyřletou Lily a dvouletého Rockyho. Některé maminky dávají nerady malým dětem sladké, patříte mezi ně?

Nepatřím. Naše děti cukrovinkám holdují, i když by možná neměly. Milují čokoládky, bonbonky a tak dále. Klasika. Vím, že to není nejzdravější, ale tohle patří k dětství. Samozřejmě jenom do určité míry. Jedí i ovoce, snažíme se, aby měly všechno vyvážené. Za to, že jedí sladké, může hlavně manžel, který s nimi celý den není, pak přijde večer domů a přinese jim bonbonky. Děti na ně pokaždé už vysloveně čekají.

Byla vášeň pro sladké důvodem, proč jste se stala tváří kavárny?

Ta kavárna se mi velmi zamlouvá. Je na Václavském náměstí, kudy s dětmi často chodíme, tak alespoň máme konečně své místo, kam můžeme zajít. Věřím, že tu budeme trávit hodně času. (smích)

V rámci otevření jste měla možnost lidem „kopečkovat“ zmrzlinu. Už jste to někdy dělala?

Zatím ještě ne. A zjistila jsem, že není vždycky jednoduché, aby kopeček na kornoutku stál, docela jsem se při tom zapotila. (smích)