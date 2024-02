Začínala před více jak čtyřiceti lety a hned na sebe upozornila úspěšným debutem. Od té doby je zpěvačka Lenka Filipová neodmyslitelnou součástí české hudební scény. Časopisu Story prozradila svůj pohled na úspěch a inspiraci. Také to, jaký vliv měly klíčové momenty jejího života, včetně rozvodu, na její tvorbu a… Co ji stále žene vpřed v práci i na koncertních pódiích.

„Při interpretaci některých textů cítím životní školu obzvláště silně,“ prozradila Lenka Filipová ve Story. | Foto: Profimedia

Která píseň z debutového alba Zamilovaná, které opětně vychází u příležitosti vašeho životního jubilea, má pro vás, paní Filipová, největší osobní význam?

Určitě píseň Zamilovaná. Tu jsem tenkrát dostala jako dárek od jejího autora Francise Cabrela. Myslím, že ani on, tehdy začínající francouzský písničkář, netušil, jak velký úspěch tato píseň sklidí… Mně se ale líbila už na první poslech. Hrdě jsem si ji vezla domů a pojmenovala podle ní své úplně první LP.

Celé toto album má pro mě ale další důležitý rozměr… Jako klasické kytaristce, která zároveň zpívá, mi otevřelo cestu k širšímu publiku. Tuto „dvojkolejnost“ se snažím pěstovat stále.

Jak udržujete svůj repertoár kvalitní a posluchačsky atraktivní?

Řídím se svými pocity a intuicí už při výběru písně nebo skladby. Musí oslovit hlavně mě a potom na ní dále pracuji. V neposlední řadě jsem vždy velmi zvědavá na první reakce publika. Když do sebe toto vše zapadne, zůstává písnička v repertoáru i velmi dlouho. Nebo se do něj opakovaně, třeba i s přestávkami, stále vrací.

Lenka Filipová v rozhovoru s Vasilem Fridrichem přiznala, že její velkou vášní, kromě kytary, byl už v mládí tanec.

Co vás motivuje pokračovat v koncertování a nahrávání nové hudby i po tolika letech na scéně?

Hlavní motivací je pro mě sama hudba a možnost být na jevišti. Studiovou práci zase až tak ráda nemám.

Ve které fázi vaší kariéry jste se cítila nejvíce tvůrčí?

Tvůrčí fáze přicházejí většinou průběžně, ve vlnách… Když se protnou ve správný čas s vhodným načasováním, setkáním se správnými spolupracovníky a správnou invencí a pílí, výsledek se většinou dostaví.

Oslavila jste životní jubileum. Ovlivnilo číslo sedmdesát vaši hudbu nebo novou tvorbu?

A je pro vás životním milníkem? Neřekla bych, i když v minulosti kolem mě už pár životních milníků prošlo. Byly pro mě velmi zásadní. Asi jsem se s nimi správně popasovala, vzala si z nich to podstatné. Teď už jen navazuji na to, co nového mi přinesly a jak s tím dál naložit.

Vnímáte s přibývajícím věkem úspěch a osobní naplnění jinak? Mění se tento pocit v průběhu let?

Úspěch je odměnou za práci, píli, snahu a energii, kterou člověk do něčeho vložil. Cesta za úspěchem bývá i hlavním motorem pro práci. Pro mě je vždy důležité, aby došlo k propojení s osobním naplněním. To je báječný pocit, za který potom s pokorou děkuji i tam nahoru.

Mnoho umělců popisuje obtížná životní období jako zdroj inspirace. Ovlivnil třeba rozvod, který jste absolvovala před osmi lety, vaši tvorbu?

Různé životní zážitky, ať už pozitivní či negativní, představují pro nás všechny důležitou školu. Hodně nás formují a já nejsem výjimkou. Třeba při interpretaci některých textů cítím tuto životní „školu“ obzvláště silně. Prostě vím, o čem zpívám.

Před pár roky jste založila online kytarovou školu. Kde se vzala tahle myšlenka, co bylo inspirací?

K této myšlence mě přivedl Milan Tesař, skvělý kytarový skladatel a pedagog. Pojí mě s ním dlouholeté přátelství, známe se už od mých teenagerských let. Napsal mi první písničky (Vyjdi ven, Parta stálých kočovníků aj.) s originálním a náročným doprovodem pro kytaru a zpěv. Zařadila jsem je jako bonus na CD Zamilovaná, které nyní vychází u Supraphonu v reedici.

Spolupracovali jsme i na dalších různorodých projektech. Patřila mezi ně i online kytarová škola. Té jsem byla, pod jeho zkušeným pedagogickým vedením, tváří. V budoucnu, až nebudu tolik koncertovat, bych se kytarové škole chtěla opět věnovat.

Kromě sólové kariéry vystupujete s dcerou Lenny. Jaká je hlavní výzva pro spolupráci s členem rodiny a na co dáváte pozor, aby byla harmonická, produktivní?

Dala bych důraz na slovo harmonická. Když Lenny ještě studovala, tři roky se mnou průběžně jezdila po koncertech jako doprovodná pianistka. Právě v terénu jsme se jako muzikantky nejvíce poznaly a zjistily, co která potřebuje.

Kytara k Lence Filipové neodmyslitelně patříZdroj: se souhlasem Lenky Filipové

Ať se jedná o zvuk, vokály nebo výběr písniček. A samozřejmě, náročné cestování, nošení nástrojů, zkrátka všechno to, co k tomu patří, vás náležitě zocelí a stmelí.

Vaše hudební cesty s Lenny se liší. Jak nacházíte v rozdílech společnou půdu pro spolupráci?

Bylo velmi přirozené, že po čase dozrála a nastoupila na svoji vlastní cestu. Ale shodly jsme se na tom, že když bude vhodný projekt nebo příležitost, nejsme ani jedna proti tomu, opět se spojit…

Jako tomu bylo v případě titulní skladby k seriálu Kukačky. K písničce Davida Solaře Samotní nejsme nic je i povedený klip. Zpíváme ji na koncertech a určitě jí dám i na novou desku. Tu začínám akorát nyní připravovat.

Chystáte také sérii koncertů. Mohou se vaši fanoušci těšit i na společné koncerty s Lenny?

Poměrně hodně koncertuji v triu se svými kolegy Seanem Barrym (keltská harfa, zpěv a akordeon) a Jarem Bártou (klavír). Moc mě to baví. V dubnu chystám i větší koncerty s názvem Řeka života třeba v Košicích a Bratislavě. Lenny tam bude jako speciální host. Další plánované koncerty najdete na stránkách www.lenkafilipova.cz.

Máte nesplněný hudební sen nebo projekt, na kterém byste chtěla pracovat?

Ano, je jich více, ale jsem pověrčivá… Všechny jsou ve stádiu zrodu. Proto o nich zatím pomlčím, ale na všechny se moc těším.