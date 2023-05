Aktuálně má za sebou turné po Německu, nazpívala duet s Petrem Kolářem, chystá album, pořádá charitativní akce. Mezinárodně známá sopranistka Lenka Graf rozhodně neztrácí čas. Nezapomíná ale ani na svou rodinu, která je pro ni prioritou. S manželem a dvěma dětmi žije střídavě v Čechách a na Floridě.

Sopranistka Lenka Graf. | Foto: se svolením Lenky Graf

Řekla byste o sobě, že jste workoholička? Nebo dokážete i odpočívat?

Řekla bych, že jsem žena, matka, která pracuje, chce něco dokázat a chce svoji práci dělat na sto a více procent. Zároveň mám rodinu a chci tu být i pro ně. Takže hledám balanc mezi těmito dvěma rovinami. Rodina je pro mne velice důležitá a snažím se se svými blízkými trávit co nejvíce času. Zároveň si dávám pozor na to, abych si našla prostor i na odpočinek. Když jsme na Floridě, ráda se procházím podél moře, v rodném Ústí nad Labem nebo v Praze zase ráda jezdím s kamarádkami na kole.

Lenka Graf s Petrem Kolářem na vyhlášení Fotbalisty roku 2022:

Zdroj: Youtube

Co vás na vaší práci nejvíc baví?

Miluji zpěv, hru na klavír, hudbu všeobecně… Moje práce je pro mě vášní i relaxem. Baví mě na ní to, že je pokaždé jiná a pokaždé mi přinese něco nového, musím se pořád učit a zdokonalovat, a to mě posouvá neustále vpřed. Jsem milovnicí módy, takže mě také baví všechny ty šaty a róby, které k mé profesi patří.

Mnoho lidí má pocit, že jako sopranistka musíte působit hlavně v klasice. Vy jste toto pole působnosti už ale dávno překročila. Se kterými českými umělci nejraději spolupracujete?

Velice ráda spolupracuji s věhlasným houslovým virtuosem Jaroslavem Svěceným, se kterým mě a mého manžela pojí letité přátelství. Právě jsem navázala spolupráci s Petrem Kolářem, který je také velký profesionál a má krásný hlas. Dále například na našich charitativních koncertech, které pořádám v Ústí nad Labem, vystupují operní pěvec Štefan Margita, Eva Urbanová, Markéta Fassati, LenkaFilipová, Yvetta Blanarovičová a mnoho dalších.

Lenka GrafZdroj: se svolením Lenky Graf

Za svůj domov považujete stále Čechy, nebo Floridu?

V Čechách jsem vyrostla, jsem Češka a samozřejmě v mém srdci jsou Čechy na prvním místě. Na Floridě žijeme patnáct let a máme tam domov, který jsme společně s manželem vytvořili pro naši rodinu. Obě destinace tedy považuji za svůj domov.

Máte dvě děti, jak se vám daří skloubit práci a rodinu? Hodně často jste na cestách… Dokážete si cestování vůbec ještě užívat, nebo už ho berete spíš jako rutinu?

Cestování si stále užívám. Ráda objevuji nová místa a nové věci. Zároveň když se vracím na místa, kde jsem už byla, všímám si, zda se tam něco změnilo a co je nového. Na koncerty za mnou často jezdí i manžel nebo přátelé, takže je to pro mě vždy milé zpestření a mám skvělou společnost.

Už skoro povinností se pro mnoho umělců stalo fungování na sociálních sítích. Jak jste na tom s nimi vy?

Jsem umělkyně, a tím pádem potřebuji sebeprezentaci. Instagram i Facebook považuji již za součást svého života. Je to rychlá forma, jak oslovit své fanoušky, sdělit jim důležité věci, a naopak i oni mohou komunikovat se mnou, což vidím jako možnost získat informace, co by si například přáli za skladby na mých koncertech.

Na připravované desce jste spolupracovala i s věhlasným producentem Charliem Midnightem, několikanásobným držitelem cen Grammy. Jaká s ním byla spolupráce?

Bylo to skvělé. K celé spolupráci jsem přistupovala s velkou pokorou. Pracovat s někým, kdo je držitelem několika cen Grammy, byl pro mě velký zážitek. Charlie mi dokonce upravoval ve studiu text na míru, aby vše dokonale ladilo. Na tuto spolupráci vzpomínám moc ráda.

Celé se to událo ve studiu Jimmyho Douglase, který je také držitelem čtyř cen Grammy. Je to člověk, který pracoval s Justinem Timberlakem. Z této spolupráce vznikly dvě skladby, které mám zařazené ve svém repertoáru a zpívala jsem je i na svém posledním turné v Německu.

Mnoho umělců, kteří se věnují vážné hudbě, si nechalo pojistit svůj hlas. Patříte mezi ně také?

Zatím ne, ale možná to také udělám. (smích)

Už se vám stalo, že jste musela kvůli hlasové indispozici zrušit koncert?

Naštěstí zatím ne.

Prozradíte své plány na zbytek roku?

Právě jsem se vrátila z Floridy, odkud jsme s rodinou přiletěli o tři týdny dříve. Vystupovala jsem jako host na koncertě Leony Machálkové v Lucerně. Koncem září se vracím na Floridu a v druhé polovině roku se budu věnovat svojí nadaci Energie pomáhá. Koncem roku mám pak naplánované další koncerty.