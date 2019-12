Jste důvěřivý člověk?

Celý život se s tím učím pracovat. Dost dlouho jsem byla hodně naivní, což s důvěřivostí souvisí. Pak jsem pochopila, kolika lidem jsem nalítla, a nastala fáze s druhým extrémem, tehdy jsem zas nikomu nevěřila…

Čím se to dá vybalancovat a najít správnou míru?

Zkušenostmi, větším zájmem o různá témata, střízlivostí v myšlení, zdravým odstupem, udržováním osobní bubliny a nadhledem.

I věkem?

Určitě. Je to věc věku a zkušeností.

Takže byste se nevrátila o deset let zpátky?

Zastavit stárnutí nebo být o osm let mladší by mi nevadilo. Ale s dnešními zkušenostmi. Díky nim už se pohybuji jinde, pracovních možností je čím dál víc. Navíc jsem se teď ocitla v další fázi svého osobního života a z tohoto titulu jsem na jednu stranu osvobozenější, mám větší nadhled. Cítím se vlastně čím dál líp.

O jaké životní fázi mluvíte?

Žiju s dětmi, ale bez partnera. Bylo to vykoupené různými daněmi, ale zároveň je to pro mě v mnohém cenné. Je to rozhodně další zajímavá zkušenost, která přináší spoustu pro mě nečekaných momentů a jiných stavů duše. I když ten předěl ze začátku nebyl lehký, tak nemůžu říct, že bych v tom viděla jenom negativa.

Je úžasné, jak to berete. Vyprávíte mi o rozchodu a vyjmenováváte pozitiva, která vám to přineslo.

Ano, dnes už v tom nacházím spoustu plusů a nově objevených momentů a nových podob života. Ale také je to tím, že je moje duše už v tuhle chvíli v další, klidnější a ošetřenější fázi.

Je to zcela poprvé, co se o rozchodu veřejně zmiňujete.

Ano, a je to možná i proto, že Vlastu čtou hlavně ženy, a já nejsem zdaleka jediná s podobným životním příběhem. Sama jsem byla překvapená, že se to stalo, protože to rozhodnutí nepřišlo z mojí strany.

Celý rozhovor s Lenkou Krobotovou si můžete přečíst v aktuálním vydání časopisu VLASTA, který najdete ve vašich obchodech.

V nejnovějším vydání ještě najdete:



* Rozhovor s Alenou Vondruškovou nejen o vánočních tradicích. „Svatý Mikuláš byl symbolem štědrosti. Legenda vypráví, že tajně vhazoval oknem peníze do ložnice dívkám, jejichž otec se zadlužil a chystal se je prodat do nevěstince.“



* Podle statistik jsou knihy nejčastěji darovaným dárkem pod stromečkem. A taky dárkem, který si nejčastěji přejeme. Jenomže každý rok jich u nás vyjde přes 15 tisíc. V tom aby se Ježíšek vyznal! Rozhodli jsme se, že mu s tím pomůžeme, a vybrali jsme 26 titulů, které baví nás.



* Módní tipy pro odvážné! Zábavné, svůdné, blyštivé a třpytivé modely, které doporučujeme vynést na oslavu konce starého roku.



* Silvestrovské recepty na vlastní nebezpečí! Hrozí, že hosté nebudou chtít odejít, dokud všechno nespořádají.

VERONIKA KÁBRTOVÁ