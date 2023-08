V roce 2006 skončila v pěvecké soutěži Česko hledá SuperStar na krásném třetím místě. U zpívání sice dnes dvaačtyřicetiletá Leona Černá Stříbrná zůstala, nějaký čas se ale víc věnovala mateřství. Teď chystá velký návrat na hudební scénu.

Leona Černá | Foto: se svolením Leony Černé

Ve společnosti se příliš často neobjevujete…

Neobjevuji, ale možná teď zase začnu, protože aktuálně startuje náš nový projekt DIVAS NIGHT, který jsme vytvořily s Petrou Peterovou a Míšou Noskovou. Společně se chystáme vystupovat a zpívat jako o život. (smích)

Připomeňte si Leonu Černou v SuperStar:

Zdroj: Youtube

Jak jste se daly dohromady?

S Peťou se znám ještě z konzervatoře, z Ježkárny, a s Míšou pro změnu ze soutěže SuperStar. Během let jsme se různě potkávaly. Už dříve jsme s Míšou měly jeden projekt a teď jsme si na sebe vzpomněly znovu. Spousta uskupení se tu věnuje muzikálům, my se ale chceme vydat jinou cestou a užít si svět „klasického“ zpívání.

Co je nového ve vašem soukromí?

Mám dvě děti, manžela – jsem šťastně vdaná, zrovna budeme slavit výročí deseti let od svatby, a doufám, že konečně dostuduji. Dvěma těhotenstvími jsem si protáhla studium ze tří na deset let a teď bych měla jít ke státnicím, takže jsem zvědavá, jak je dám. Za tu dobu jsem zestárla a paměť mi už nefunguje jako dřív. (smích) Kromě toho učím ještě na gymnáziu, je toho hodně nového.

Leona Černá se svou rodinou:

Zvládáte péči o dvě děti, zpívání, výuku, studium v pohodě? Nemáte toho málo…

Zvládám to čím dál tím hůř. (smích) Občas to křísne, ale nejdůležitější je, že mě to baví. Nechtěla bych dělat něco od nevidím do nevidím a nevědět, jestli to někam směřuje.

Podporuje vás manžel?

Ano, největší oporu mám právě v něm. Jistí většinu mých pracovních termínů. Občas je ale náročné sladit naše zaměstnání a pak nám velmi pomáhá babička, ke které se naše holky vždy moc těší.

V roce 2006 zvítězil v SuperStar. Zůstat svůj byl a je základ, říká Zbyněk Drda

Proslavila vás soutěž SuperStar, jak na ni s odstupem času vzpomínáte?

Vzpomínám na ni jen v dobrém, protože byla fajn. Dala mi strašně moc zkušeností a odstartovala moji kariéru. Jsem obyčejná holka, která má možná hlas, ale kdybych si neprošla SuperStar, nikoho bych nezajímala. Díky soutěži jsem zažila hodně věcí a nedám na ni dopustit. Měla samozřejmě i svá úskalí, ale myslím, že to k tomu patří.

Vídáte se ještě s kolegy ze SuperStar?

Už jsme se dlouho neviděli, ale občas si ještě s někým napíšeme na sociálních sítích a dáme o sobě vědět, ale ne příliš často.



SuperStar se stále vysílá spolu s dalšími talentovými soutěžemi. Sledujete je?

Ne všechno jsem měla čas sledovat, ale většinou se dívám. Měla jsem i nějaké favority, kterým jsem fandila.

Máte sen, který byste si chtěla ještě splnit?

Můj sen je teď projekt s holkama, do něj vkládám vše a doufám, že se hezky vyprofiluje a že si to všechny moc užijeme. Na tohle se těším. Pomýšlíme i na působení v zahraničí, tak snad to klapne.