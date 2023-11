Říká, že úspěch je kombinace štěstí, vytrvalosti a tvrdé práce, v jeho případě to platí beze zbytku. Kdyby Leonardo DiCaprio bydlel jen o pár desítek kilometrů dál, kdyby se hned na začátku nechal odradit sérií neúspěšných konkurzů, pak se možná Kate Winslet zamilovala na Titaniku do někoho úplně jiného… Díky hezké tvářičce a obřímu úspěchu se stal oscarový herec idolem žen i dívek. Přízně si užívá nadmíru. Vázat se nehodlá a jeho přítelkyně jsou mu věkově vzdálené čím dál víc.

Ve škole se Leonardu DiCapriovi, kromě divadla a biologie, příliš nedařilo. Kdyby nevyšlo herectví, stal by se nejspíš mořským biologem. | Foto: Profimedia

1993 Předurčená kariéra

Leonardo DiCaprio vyrůstal od Hollywoodu co by kamenem dohodil, a už v osmi letech přesně věděl, čemu se bude věnovat. Díky mamince, která měla pro jeho sen pochopení (a vozila ho na herecké konkurzy), se mu splnil. Začínal v reklamách, objevil se v několika seriálech a v sedmnácti hrál hlavní roli v béčkovém hororu Critters 3, což je asi jediný film jeho kariéry, za který se stydí. Příležitost ukázat, co v něm skutečně je, dostal až ve svém třetím filmu Dospívání po americku.

Leonardo DiCaprio v roce 1993 ve snímku Dospívání po americku.

Zdroj: Youtube

1995 Cesta vzhůru

Poté, kdy si Leonarda DiCapria vybral do svého filmu Robert De Niro, měl mladík otevřené dveře k dalším projektům. Ještě tentýž rok natočil s režisérem Lassem Hallströmem drama Co žere Gilberta Grapea, za které byl poprvé nominován na Oscara. Roku 1995 měl v kinech už tři filmy! Hned dvakrát se proměnil v rozervaného básníka; v Úplném zatmění se z něj stal Arthur Rimbaud, ve Rváčově deníku Jim Carroll.

1997 Na vrcholu

DiCapriovi se na film Titanic původně moc kývnout nechtělo. Dával přednost nezávislým, mnohdy experimentálním snímkům, v tom světle velkolepá romance na pozadí největší námořní katastrofy nevypadala jako něco pro něj. Pak ale poznal Kate Winslet i režiséra Jamese Camerona a změnil názor.

Leonardo DiCaprio, Kate Winslet a režisér snímku Titanic, James Cameron. Zdroj: Profimedia

Titanic se sice mezi jeho nejoblíbenější filmy nezařadil, ale následný úspěch mu dal svobodu ve volbě dalších projektů.

2002 Symbióza

Při natáčení dramatu Dospívání po americku udělal Leonardo DiCaprio na Roberta De Nira takový dojem, že doporučil Martinu Scorsesemu, aby ho oslovil, až bude mít něco vhodného. Na jeho telefonát čekal DiCaprio dlouhých deset let, ale stál za to. Gangy New Yorku byly prvním z šesti celovečerních filmů, které se Scorsesem natočil. Spolupráci s oběma hollywoodskými velikány si Leonardo stále pochvaluje slovy: „Nic lepšího už není.“

2004 Něco za něco

V jeho životě byly dva projekty, které se skutečně snažil protlačit. Jedním z filmů, o jejichž realizaci se roky pokoušel, byl Letec a druhý Vlk z Wall Street. V obou případech šlo o skutečné životní příběhy, oba natočil s Martinem Scorsesem a na oba nakonec získal peníze díky slávě, kterou mu přinesl Titanic.

Leonardo DiCaprio ztvárnil ve filmu Vlk z Wall Street Jordana Belforta. Snímek je založen na skutečných událostech. Popisuje vzestup a pád makléře Belforta, který zbohatl díky nelegálním obchodním praktikám na Wall Street v 90. letech 20. století.Zdroj: Profimedia

2013 Hollywoodské přátelství

Při natáčení adaptace literární klasiky Velký Gatsby se Leonardo DiCaprio znovu setkal s Tobeym Maguirem, kterého poznal při konkurzu na drama Dospívání po americku. Oba se tehdy ucházeli o hlavní roli a slíbili si, že pokud ji jeden z nich dostane, zařídí tomu druhému, aby si ve filmu taky zahrál. A DiCaprio svůj slib dodržel.

2015 Konečně Oscar

Pětkrát byl Leonardo DiCaprio nominován na Cenu Akademie, než konečně Oscara získal. Když nejvyšší herecké ocenění za film Revenant přebíral, neopomněl poděkovat svým rodičům, bez nichž by žádnou kariéru neměl.

Leonardo DiCaprio přebírá Oscara za film Revenant.

Zdroj: Youtube

Kromě toho ale část proslovu, který byl v centru pozornosti celého světa, věnoval šíření osvěty o globálním oteplování. To je téma, jemuž se Leonardo aktivně věnuje skoro stejně dlouho jako herectví.

Přítelkyně

Leonardo je známý i díky svému bohatému osobnímu životu, který lemuje stromořadí romantických vztahů. Jeho „bývalky“ by vydaly na slušný seznam. Mezi ty nejznámější patří top modelky Gigi Hadid a Gisele Bündchen. Jeho předposlední přítelkyní byla mladá modelka Camila Morrone. Čtyřletý vztah vzal za své loni. Na veřejnosti se hojně propíral jejich věkový rozdíl. Činil třiadvacet let. Tím, že preferuje mladší partnerky je herec konec konců známý.

Leonardo DiCaprio s expřítelkyní, modelkou Camilou Morrone. Rozešli se loni v létě. Zdroj: Profimedia

Leonardo DiCaprio se netají svým negativním postojem k manželství. Nezveřejnil sice důvody, proč se chomoutu vyhýbá, nicméně se spekuluje o tom, že jeho postoj k tomu svazku může být ovlivněn kariérním vytížením i osobním životem. Obojího si užívá plnými doušky. Ne nadarmo hrál hlavní roli ve filmu Vlk z z Wall Street.

Média sledují jeho soukromý život prakticky online. Proto hledáčku médií neunikly jeho časté schůzky s pětadvacetiletou modelkou Vittorií Ceretti. Jak uvedl britský bulvární deník Daily Mail, poprvé se spolu na veřejnosti objevili v srpnu na Ibize.

Svět už dlouho vtipkuje o tom, že se Leonardo se svými partnerkami rozejde dřív, než dosáhnou věku šestadvaceti let. Podle této zavedené poučky by vztah s Vittorií neměl mít dlouhého trvání.

Zatím se mráčky v ráji neobjevily. Naopak. Zamilovaný páreček byl před pár dny přistižen bulvárními fotografy při příjezdu na soukromou halloweenskou párty v Los Angeles.

Přítelkyně Leonarda DiCapria, modelka Vittoria Ceretti.

Největší fanynka

Své mladičké přítelkyně na premiéry a předávání cen Leonardo DiCaprio nebere. Pokud má dámský doprovod, je jím jeho matka Irmelin Indenbirken. Když byl malý, věřila jeho snu, a teď si spolu s ním užívá záře reflektorů. Dodnes patří k synovým největším fanouškům. Doma má dokonce malou „svatyni“ plnou plakátů a článků o jeho úspěších.