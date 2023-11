Na vlastní žádost si dala menší pauzu v seriálu Ulice a věnuje se teď víc divadelním projektům. Kromě toho Ljuba Krbová občas vyrazí i do společnosti. Naposledy se objevila na představení nové kolekce módní značky návrhářky Vlaďky Kouřilové, kde prozradila, co nejraději nosí a v čem se líbí svému manželovi Ondřejovi.

Jak byste popsala svůj oblíbený módní styl?

Mám ráda, když můžu styly střídat. Jsem v oblékání hodně impulsivní. Rozhodně nejsem typ, který se s rozmyslem vypravuje na nějakou akci. Vycházím z toho, že je dobré mít v šatníku základní kousky, které lze různě obměňovat.

Co aktuálně nejraději nosíte?

Moc se mi líbí móda, která nám dává svobodu, není uniformní a můžete s ní vyjít vstříc tvaru postavy nebo svému naturelu. Myslím, že je dobře, když ženy nepodléhají módním diktátům, ale snaží se, aby z nich vyzařovalo něco osobního. Přesně to je záměr tvorby Vlaďky Kouřilové, a proto jsem tady.

Dalo by se říct, že jste vyznavačkou udržitelné módy, když jste zvyklá svoje oblíbené kousky dlouhodobě různě kombinovat?

Ano, jsem. Je to dobré i pro udržení postavy – snažíte se ji mít pořád stejnou, abyste o své oblíbené kousky nepřišla. (smích)

Utrácíte za módu? Máte v šatníku i dražší kousky?

Mám několik dražších kousků, ale v tomto směru rozhoduje především kvalita. Naštěstí jsme v tomhle s mým manželem Ondřejem za jedno. Má anglické sako, které si koupil v 90. letech, když byl poprvé v Anglii, a říkal, že ho stálo strašné peníze. Dva dny kvůli tomu pak nejedl. (smích) Bylo to v době, kdy jsme si ještě nemohli dovolit nakupovat za libry úplně svobodně. Ale to sako do dneška nosí. Skoro třicet let! A protože je z kvalitní skotské vlny, vypadá pořád elegantně a hezky. A to je podle mě ta udržitelná móda.

Každá žena chce ale občas i nějaký nový kousek. Vy ne?

Ale to víte, že jo. Šatník je potřeba občas osvěžit něčím novým. To, jak se ženy oblékají i to, jestli o sebe dbají, hodně vypráví i o nich samotných.

V čem vás má váš manžel nejraději? Co se mu na vás líbí?

Obávám se, že je mu to úplně jedno. (smích) Ale umí ocenit, když mi to sluší. Má na to takový specifický výraz, říká, že jsem fru fru. Když si koupím třeba něco odvážnějšího nebo něco odvážně zkombinuji, řekne: Hmmm, tohle je fru fru model. (smích)

Co znamená „něco odvážnějšího“? Velký výstřih nebo odhalená záda?

Spíš jde o vhodnou kombinaci oblečení, případně barevnou kombinaci. Nenosím žádné prstýnky ani náramky, ale miluju náhrdelníky a z cest si je vždycky vozím. Obvykle jsou odvážné a výrazné. Mám náhrdelníky z Keni, Amazonie, z Barmy… Poslední úlovek je z blešáku v Katánii. Jsou to pro mě šperky s příběhem. Stačí si k nim obléknout něco jednoduchého a hned váš model vynikne.

Prozradíte, co teď chystáte po pracovní stránce?

Čeká mě jeden projekt, ale dokud není hotový a nesedím na první zkoušce, nechci o něm mluvit. Mám s tím špatnou zkušenost. Dokonce jsem zažila i projekt, kdy jsme měli jedno představení a pak vše skončilo. Ale můžu říct, že pokud to dobře dopadne, zkusím si muzikál.

A kdy vás uvidíme v Ulici?

Co se týká Ulice, ráda používám psí terminologii – dala jsem si delší vodítko a uvidíme. Mně by se po těch lidech stýskalo. Už jsem si na ně za těch dvacet let strašně zvykla.