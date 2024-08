Louis de Funès a Jeanne spolu strávili krásných 40 let.

Francouzský herec a komik Louis de Funès, od jehož narození uplynulo 110 let, kdysi skromně a obdivně prohlásil, že to, čím se stal, je dílo jeho ženy. Na mysli měl scenáristku Jeanne Augustine Barthélémy de Maupassant, příbuznou slavného spisovatele Guye deMaupassanta. Ta herci směle stála po boku čtyřicet let, až do jeho smrti.

Louis de Funès nebyl z herců, kteří se proslavili více milostnými pletkami než tvůrčím umem, ačkoli nelze popřít, že měl dohromady tři manželky. První byla jedenadvacetiletá Francouzka Germaine Louise Élodie Carroyer, s níž byl ženat šest let. Dnes lze tento sňatek už bez obav označit za omyl. Louis měl i filmovou manželku, a to Claude Gensac, jež mu byla stálou partnerkou ve většině komedií. Byla tak věrohodná, až ji spousta fanoušků považovala za jeho skutečnou choť. Na filmovém plátně spolu prožili třicet let. Jeho pravou láskou byla ovšem Jeanne Augustine Barthélémy de Maupassant.

Do malého velkého muže se zamilovala hned

Slečna „ta pravá“ vstoupila do jeho života na počátku 40. let. Tehdy se Louis živil jako klavírista v barech. V jednom na Montmartru v Paříži se poznali. Mladá dívka se do malého muže (měřil 164 cm) ihned zamilovala. Líbilo se jí, jak při hře na klavír dělal grimasy, a jemu se zase líbilo, že se tomu lidé smějí. Zrodil se „král grimas“ a zároveň začal jeho životní vztah s manželkou, která mu stála věrně po boku čtyřicet let. Byla také jediným člověkem, jemuž se herec dokázal otevřít. Říká se, že z úcty k Jeanne pak odmítal role nevěrníků.

Čtyřicet společných let

Ačkoli prastrýcem Jeanne byl spisovatel Guy de Maupassant, nebyla zprvu urozenou členkou slavného rodu Maupassantů. Když jí byl rok, přišla o oba rodiče a ujal se jí strýc s tetou – hrabě a hraběnka de Maupassant. Louis, syn španělských přistěhovalců, se do starého francouzského rodu začlenil tuze rád. A nebyla to laciná vypočítavost, Louis totiž Jeanne vskutku miloval a roku 1943 si ji také vzal. Jejich domovem se později stal zámek de Clermont au Cellier ze 17. století, stojící kousek od Nantes. Ten Jeanne zdědila. A tam Louis tiše a pokojně pěstoval růže a s ženou svého srdce vychoval dva syny – Patricka a Oliviera.

Za úspěšným mužem hledej… ženu!

Říká se, že za každým úspěšným mužem stojí žena. Ani Jeanne nebyla kariéra jejího muže lhostejná, a jelikož měla po seznámení s ním výhrady k jeho dosavadnímu agentovi, jednou řekla, že odteď bude jeho agentkou ona. Stála při něm od počátků, kdy měl do hvězdy první velikosti ještě tuze daleko. Brali se, když bylo Funèsovi devětadvacet let. Největší slávy se tento herec a komik dočkal až v padesáti, a to díky rolím vzteklých staříků.

Za pět minut dvanáct

Jeanne se aktivně podílela na manželově kariéře, byla mu důvěrnicí, sekretářkou, milující manželkou a vždy mu radila při výběru rolí. Obrovský úspěch měla komedie Četník ze Saint Tropez z roku 1964, která znamenala skutečný průlom v jeho kariéře a započala cestu jedné z nejznámějších francouzských policejních sérií i dalších filmů o Fantomasovi. V roce 1974 prodělal Louis de Funès srdeční infarkt a na lůžku strávil skoro rok. Přežil jen díky manželce, která okamžitě zavolala pomoc. K návratu k herectví ho pak znovu vybídl producent Christian Fechner, jenž mu doporučil hlavní roli ve filmu Clauda Zidiho Křidýlko nebo stehýnko.

Svého muže přežila

Funèsův život vyhasl 27. ledna 1983, druhý infarkt v šedesáti osmi letech už nepřežil. Po jeho smrti se Jeanne uchýlila do pařížského bytu a z jejich zámku Clermont udělala Funèsovo muzeum. Přežila manžela o třicet dva let, zemřela až v roce 2015. Byl jí sto jeden rok. Pohřbeni jsou věrně spolu, bok po boku, a to na hřbitově Le Cellier nedaleko Nantes ve Francii.