Lucie Horáková v seriálu Horákovi, Ester Andělová v Ošklivce Katce či Hedvika Taušová v seriálu Vinaři. Nebo účinkování v divadelních inscenacích Dvě noci na Karlštejně (Divadlo Kalich) či Mnoho povyku pro nic (Divadlo bez zábradlí). To jsou jen vybraná seriálová a divadelní angažmá, ve kterých se blýskla půvabná blondýnka Lucie Benešová. A právě tato populární rodačka z Prahy oslaví 18. srpna své 50. narozeniny.

Lucie Benešová má 4 děti

Lucie Benešová je vdaná. S předchozím partnerem - hercem Filipem Blažkem má syna Luciána. Ten je již dospělý, sám už je tatínkem dcerky Innes, takže z maminky Lucie učinil babičku. Nyní je Lucie Benešová provdána za herce a baviče Tomáše Matonohu, se kterým má syna Štěpána a dceru Laru. S ním si taky před narozením vlastní dcery v roce 2007 osvojila holčičku Sáru. Lucie je zároveň i patronkou organizace Dejme dětem šanci o.p.s..

Nedávno Lucie Benešová zveřejnila fotku, na které je jí 27 let. Fanoušci jí pak psali, že ta fotka musí být stará maximálně jeden den, podle toho, jak vypadá nyní.

Lucie zvelebuje dřevěnku Beneška

Lucie Benešová je manuálně velmi zručná, takže se nyní intenzivně věnuje zvelebování své dřevěnky v Jizerských horách, kterou pojmenovala Beneška. Do ruky neváhá vzít ani brusku.

„Sehnala jsem boží stoletý stůl a jdu ho lehce omladit a naolejovat. Ach, ten toho určitě hodně pamatuje, kolik lidí u něj asi sedávalo?“ napsala k fotce na svém instagramovém účtu, kde pózuje s typicky chlapským nářadím.

Nádherná, já vás prostě žeru, vzkazují jí fanoušci

Lucie Benešová se udržuje v perfektní kondici. Tělo má tak spíše maximálně na třicet, a proto se nemusí bát ukázat se v plavkách. Nejen za to pak na svém profilu sklízí obdiv.

„Nádherná jako vždy. Prostě stále krásnější,“ chválil například Michal Halamíček.

„Já vás prostě žeru,“ tleskala zase fanynka Jarmila Najbrová, když Lucie Benešová zveřejnila, jak jde v plavkách na dovolené po kozí stezce.

Lucie Benešová ve své kuchyni:

| Video: Youtube

Kdo vydrží víc? Lucie nebo Tomáš Matonoha?

Při docela nedávném rozhovoru pro Deník s titulkem Herečka Lucie Benešová bojuje proti fackování dětí. Přijde jí to nadřazené nechala Lucie Benešová trochu nakouknout i do svého soukromí. Odpověděla tak i na otázku, kdo je u nich doma liberálnější? Zda ona, nebo manžel Tomáš Matonoha.

„Myslím, že oba. (smích) Tomáš má míň trpělivosti, rychleji vypění, ale zase na to za chvilku zapomene. Není to nic dramatickýho, ale já nějak vydržím dýl. Už jsem zvyklá. I když s přibývajícím věkem už to nejde jako dřív. Trpělivost už dochází,“ přiznala.

Na druhou stranu je to docela romantická duše. „Ideální romantický večer si představuji s přáteli, s rodinou, s někým, s kým je vám dobře. Ale také si umím představit nádherný romantický večer sama se sebou. Když si pustíte hezkou muziku, dáte si dobré víno, přemýšlíte o věcech, na něž jindy nemáte čas… Sama sebe takhle vidím na pláži u moře, vínko by bylo španělské a hudba jakákoliv, která by se hodila k dané situaci,“ sdělila v rozhovoru pro TV Magazín.

Odpůrkyně facek a pohlavkování dětí

Lucie Benešová je také známým zastáncem toho, že by se děti neměly fackovat, ale srovnávat domluvou. „Jsem naprosto proti pohlavku, přijde mi to nadřazené. Nikomu facky nedávám a nikdy jsem to nedělala. Samozřejmě mojí babičce občas ruka ujela, když jsme jí někde něco ujedli, dala nám trochu přes prsty, to je v pořádku, ale já se snažím děti vůbec fyzicky neatakovat,“ sdělila pro Deník.

Říká, že neví, proč by dospělý měl mít právo dítě uhodit. „Jen proto, že je rodič? Mám s tím velké problémy třeba i na ulici a na hřišti. Dostala jsem se kvůli tomu i do konfliktu. Nejhorší je, když tomu rodiči něco po dobrém řeknete, tak se naštve ještě víc, protože je to většinou hlupák, a tomu dítěti nakonec přidá. Zjistila jsem, že není úplně dobrý vjíždět do vyhrocených situací,“ popsala Lucie Benešová.