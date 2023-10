Lucie Bílá prozradila, komu fandí ve StarDance. Sama už nabídku párkrát odmítla

Jsou to tři měsíce, co zpěvačka Lucie Bílá výrazně omezila sladké, a na její postavě už je to znát. Striktní dietu ale nedrží, jak přiznala, čokoládu ke kávě si občas přece jen dá. Proto ani neodmítla pokřtít novou knihu cukráře Josefa Maršálka s názvem Čokoláda. S oblíbeným cukrářem ji toho pojí ovšem mnohem víc. Fandí mu i ve StarDance?

Lucie Bílá | Foto: Profimedia