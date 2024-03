Přestože měla v tu dobu diář plný k prasknutí, nabídku zazpívat si v ústřední písni k filmu Gump – jsme dvojka si Lucie Bílá nenechala ujít. Pracovali na ní totiž hned dva její oblíbenci.

Lucie Bílá | Foto: Profimedia

Jaký byl hlavní důvod, že jste se rozhodla ve videoklipu účinkovat?

Musím říct, že jsem měla hned několik důvodů. Samozřejmě to byla láska ke zvířátkům, kterou můžete reálně vidět i u mě v divadle na fotografiích, jež jsme dělali pro charitativní psí kalendář. A pak to byla láska k režisérovi Františkovi Brabcovi, který mi natočil jeden z nejúžasnějších klipů s názvem Trouba.

Ústřední píseň k pokračování filmu o psu Gumpovi složil Pokáč. Lucie Bílá si s ním zazpívala a zahrála si i ve videoklipu:

Zdroj: Youtube

Pracovali jste spolu ale na více projektech, pokud se nemýlím…

Ano, také jsme spolu dělali píseň Tiché Gloria a úžasný film Král Ubu. Na to nikdy nezapomenu. A když jsem se dozvěděla, že tu písničku napsal Pokáč, tak přestože jsem měla plný diář, řekla jsem hned: to beru, i kdybych měla točit o půlnoci. (smích)

Máte v autora písně důvěru?

Videoklip jsem sice ještě neviděla, ale u Pokáče vím, že to bude dobré. S ním jdu vždycky na jistotu. A to mám ráda. Nechci se zdržovat experimentováním. Musím říct, že písnička je nádherná a nikdy nezapomenu, když jsem přišla v Táboře na natáčení a uviděla davy dětí, které začaly okamžitě nadšeně křičet. To bylo něco tak krásného! Byly skvělé, disciplinované a natáčení probíhalo v nádherné atmosféře.

Herečka Vica Kerekes otevřeně: Nechci, aby můj život řídily peníze

Každý rok v dubnu na své narozeniny chystáte pro fanoušky nějaké překvapení. Přijde i letos?

Ano, mohou se těšit na premiéru videoklipu, který mi natočil jako dárek můj syn Filip se svým spolužákem. Společně ho určitě pokřtíme. A také chystám u nás v Otvovicích velký charitativní bazárek.