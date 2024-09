Vždy usměvavá Lucie Borhyová je stálicí českého šoubyznysu. Na televizních obrazovkách ji lze vídat už více než pětadvacet let a fanoušci si již Televizní noviny bez ní nedokážou představit. Jaký je její recept na úspěch? A změnila by něco na svém životě?

Vybavujete si dobu před pětadvaceti lety?

Poměrně dobře. Tehdy jsem totiž začala moderovat Televizní noviny a úplně se mi změnil život. S Reyem jsme přitom původně nastupovali jako svěží mladá dvojice pouze na léto, měli jsme moderovat jen dva měsíce. Byla jsem mladá, bylo mi dvacet, a v té době nebylo zvykem, aby zprávy uváděl někdo tak nezkušený. Vždyť do té doby jsem pracovala jen jako pomocná redaktorka! Ale nabídka přišla, a já z ní měla obrovskou radost.

Jak jste reagovala?

Říkala jsem si, že i ty dva měsíce budou stát za to, že půjde o perfektní zkušenost. No a ze dvou měsíců se nakonec stalo čtvrtstoletí, na obrazovce jsem doteď. (smích) Mám pocit, že jsem začala moderovat včera a vůbec nevím, kam se těch pětadvacet let podělo.

Lucii Borhyovou budeme moci vidět tančit v projektu Roztančené divadlo:

Lucie Borhyová | Video: Ladislav Ptáček

S kolegou Reyem Korantengem jde skoro o „manželství“, ne?

Dá se to tak říct. Trávíme spolu hodně času. Navíc bydlíme vedle sebe, takže se potkáváme i na hřišti, v supermarketu, v restauraci i na akcích, které se konají u nás v obci. Na pálení čarodějnic, rozsvěcení vánočního stromu, lampionových průvodech.

A pak hlavně v televizi…

No právě! Takže doby, kdy jsme si zašli třeba na oběd, do kina, už jsou dávno pryč. To by bylo opravdu už trochu divné. (smích)

Za tu dobu jste se objevila na řadě titulních stran mnoha časopisů. Schovávali vám je rodiče či prarodiče?

To víte že jo. Rodina z toho byla úplně paf, když jsem se začala objevovat na titulních stránkách časopisů. Nikdo to tehdy nečekal, ani já ne. Ale snad největší přehled měli dědeček s babičkou. Vždycky, když jsem k nim přijela na návštěvu, měli už na stole přichystané časopisy, ve kterých jsem se objevila. Schovávali snad všechno! Abych náhodou něco neprošvihla. Byli i v tomto ohledu zkrátka zlatí.

Hned několikrát jste fotila i pro časopis Story, který u nás ve vydavatelství vychází…

Moc dobře si na to pamatuju. Jednou jsem fotila i s maminkou, a dokonce i se synem. To byl zrovna čerstvě narozené miminko. Já si každé focení užívám. Mám ráda kameru i fotoaparát. (smích)

Snášela jste slávu a neustálý dohled paparazziů hned od začátku? A jak teď, zvykla jste si?

Ono to přišlo postupně, přirozeně. Nestala jsem se známou ze dne na den, takže jsem si na pozornost médií pomalu zvykala. Člověk se s tím fenoménem musí sžít, brát ho jako součást života. A taky musí počítat s tím, že tohle nebude navěky. Přestanete moderovat, přestanete se objevovat na televizních obrazovkách, stránkách médií a zájem přirozeně opadne. Jak se říká: sejde z očí, sejde z mysli. Je třeba stát nohama pevně na zemi, jedině tak vám sláva nestoupne do hlavy.

S jakou chutí vzpomínáte na devadesátá léta?

Nebyla úplně můj styl, tedy hlavně co se módy týče. „Zvonáče“ jsem sice nosila, ale teď už bych si je asi neoblékla. Není to zkrátka něco, k čemu bych se chtěla vracet.

A co říkáte na svoje fotky z přelomu milénia?

Když je vidím, musím se smát. Vycpávky v ramenou, výrazné vzory, natupírované účesy… Tehdy se to samozřejmě nosilo, ale mám pocit, že mi tohle zbytečně přidávalo roky navíc. Vypadala jsem starší než teď. Teda alespoň myslím. (smích)

Vypadá to, že byste se do devadesátek vrátit nechtěla…

…určitě ne! Ne že bych měla na mládí nějaké špatné vzpomínky, ale já jsem prostě šťastná tady a teď. Neměnila bych. Myslím, že všechno, co jsem zažila, se událo z nějakého důvodu, a jsem vděčná osudu za to, kde jsem teď. Nevrátila bych se, a to ani o jediný den!

Čtete časopisy stále?

Ano, čtu i knížky. A moje děti taky. Linduška má ráda dětské časopisy, Luky ty historické. V tomhle jsem trošku „stará škola“. Tisknu si fotky, dávám je do alb a pak si je společně s dětmi prohlížíme. I recepty si ručně zapisuju. Přesně jak to dělaly moje babička a prababička. Má to svoje kouzlo, pokapané stránky od oleje, rozmazané písmo. Podle mě je škoda, že se dnes všechno přesouvá na internet.

close info Zdroj: Profimedia zoom_in Lucie Borhyová s Reyem Korantengem koncem devadesátých let

Myslíte, že by bylo lépe bez sociálních sítí? Jak to s nimi sama vůbec máte?

Těžko říct. Dřív jsem se sociálním sítím bránila, přišlo mi, že na nich lidé sdílejí až příliš ze svého soukromí. Pak mi ale došlo, že musím jít s dobou. A že je čistě na mně, co na sítích budu prezentovat. Nemusím přece fotit to, co mám k snídani a jaké nové módní kousky jsem si pořídila. Instagram mám k tomu, abych mohla komunikovat se svými fanoušky, a to je, myslím, docela důležité. Kdybych ho neměla, byla bych úplně odříznutá. Svět se zkrátka mění. Vždyť ti mladí pomalu, ale jistě upouštějí od televize a sledují jen streamovací platformy nebo youtubery. Je třeba se tomu přizpůsobit.

Sledují vás vaše děti v televizi? Slýcháte od nich občas kritiku?

Linduška je ještě malá, pro tu jsem pořád vzorem. (smích) Ale Luky je v pubertě, takže je kritičtější. Komentuje všechno, a všechno je většinou špatně. Buď moc mluvím, nebo jsem trapná, nebo jsem špatně oblečená… Ale to k jeho věku patří.

Na druhou stranu, právě puberťáci člověka často udržují stále ve střehu…

To je fakt. Nebýt jeho, tak se v tom moderním světě ztratím. Nešla bych s dobou, nebyla bych IN, jak to Luky občas komentuje. Takhle jsem pořád v obraze. A znám snad všechny youtubery na světě!

Zkuste říct, kde se vidíte za dalších pětadvacet let?

To vůbec netuším, takhle dopředu snad ani nepřemýšlím. Nevím, co bude zítra, za hodinu, natož za pětadvacet let! Nechám na osudu, co si pro mě nachystá. Ale nezlobila bych se, kdyby se čas na chvilku zastavil. Teď jsem spokojená a užívám si všechno naplno. Děti už jsou odrostlejší, ale přitom stále ještě malé a právě teď bych to klidně na chvilku stopla.

Ale nějaký sen určitě máte…

Mám, ale nechám si ho pro sebe. Jinak by se mi nemusel splnit. (smích)