Nedávno jste moderovala party pro děti, kde jste prozradila, že se stále cítíte být trochu jako dítě. Jak konkrétně se to projevuje?

Tím, že miluji bonbony, zmrzlinu a ráda chodím s dětmi na různá dětská hřiště, kde blbneme, jezdíme na koloběžce, skáčeme na trampolíně… Mám dvě děti a děláme spolu spoustu dětských aktivit. Stavíme i lego, hrajeme si s Linduškou s panenkami… Všechny tyto aktivity mě moc baví.

Lucie Borhyová nazpívala společně se svými dětmi i singl Splněná přání:

| Video: Youtube

To jistě každý rok slavíte i Den dětí?

Slavíme. Myslím, že ho budeme slavit vždycky, protože děti pro mě pořád budou děti, i když jim bude čtyřicet. Vymýšlím jim pokaždé program. Letos jsme se vydali na túru.

Chtěla byste se na chvilku vrátit do dětství? Nebo jste ráda, že už nemusíte chodit do školy a poslouchat rodiče?

Do dětství bych se určitě ráda vrátila. Nedávno jsem vzpomínala na to, jak jsem jezdila na letní dětské tábory. Moc mě bavily a pokaždé jsem na nich byla nadšená. Klidně bych se na nějaký podívala znovu. Ale školu bych už absolvovat nechtěla. Jsem ráda, že ji mám za sebou.

Učíte se doma s dětmi, nebo to zvládají samy?

Učíme se. Občas je potřeba se společně učit. Jak se říká, víc hlav víc ví. Ale děti to zvládají i samy. Jsou šikovné.

Už se u Lucase nebo Lindy objevují náznaky, že by šli ve vašich stopách?

Musím říct, že Linduška je extrovert, Luky je zase spíš introvert, ale oba už někdy vzali mikrofon do ruky. Mají doma jeho atrapu. Linduška mě několikrát pozorovala a napodobovala, když viděla, že se chystám na moderování nějaké akce a zkouším si texty. Vzala si třeba do ruky vařečku a dělala, že moderuje. Byla to legrace. Mimo jiné má i taneční geny, máme tanec v rodině. A co se týká Lukýska, ten je odmala zase hudebně nadaný. Hraje na kytaru, rád rapuje a zkouší si točit videa na Youtube. Je šikovný.

Spousta dívek, když dospívá, si říká, že nebudou jako jejich mámy. Přistihnete se občas, že se chováte ke svým dětem tak, jak se vaše maminka chovala k vám?

Určitě! Myslím, že každý si z dětství a výchovy odnáší postoje a názory, které doma zažil. Určitě i já. Občas si říkám, že jsem jako moje máma.

Jak máte v plánu trávit letošní léto?

Kromě moře nás čeká na pěší turistika na horách.