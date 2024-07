Zajímal vás vesmír už odmala?

Jako malá jsem ráda četla různé encyklopedie, rodiče a prarodiče mě vodili na výstavy, do muzeí a já se vedle provozování hudby a různých sportů zajímala o všechno možné. Nedávno jsem u rodičů našla svůj starý sešit z prvního stupně základní školy a v něm byla úloha: popsat, co bychom se chtěli ve škole naučit nebo dozvědět.

Tři měsíce měřila stres vědců v expedici na Antarktidě: Uplácela jsem je čokoládou

| Video: Youtube

Co jste na to odpověděla?

Že bych se chtěla dozvědět hodně o vesmíru, galaxiích, černých dírách a slunečních soustavách, ale taky jak vznikly Čechy, Morava a Slezsko, proč jsou rostliny jediným zdrojem kyslíku, proč se kočky bojí vody a psi ne a jak mluvit se zvířaty. Teď se nad tím musím usmívat, protože ta odpověď krásně ilustruje moje nastavení a sedí k tomu, jaký byl můj další studijní vývoj, který přesahoval řadu oborů a kombinoval jejich poznatky.

Vystudovala jste obor enviromentální fyziologie. Jak jste se od něj dostala až na Antarktidu, kde jste v roce 2022 strávila čtyři měsíce?

Do Antarktidy jsem se dostala díky své školitelce, prof. Julii Dobrovolné, podpoře prof. Miloše Bartáka a Českého Antarktického Výzkumného Programu. Ucházela jsem se o pozici PhD studenta u prof. Dobrovolné po přednášce, kde popisovala revoluční metodu pro měření stresu na bázi termodynamiky, kterou vyvinula se svým týmem a která mne velmi zaujala. Protože byla metoda podpořena i business inkubátorem Evropské Kosmické Agentury (ESA BIC) v podobě spin-off společnosti, prof. Dobrovolná mi nabídla téma výzkumu stresu v podmínkách izolace, se zaměřením na izolované geografické oblasti a kosmický výzkum.

A jak jste se dostala na Antarktidu?

Masarykova univerzita disponuje vlastní polární stanicí, byla to skvělá příležitost pro realizaci výzkumu. Expedice, na kterou jsem se vydala, trvala celkem 83 dní, z toho jsme jich 64 strávili v Antarktidě. Od té doby jsem se tam nevrátila, ale doufám že ta příležitost ještě přijde.



Už na Antarktidě jste se začala věnovat kosmickému výzkumu?

Do návratu z expedice jsem se věnovala kosmickému výzkumu jen teoreticky, tedy pročítáním a syntetizováním literatury předchozích výzkumů. Nicméně po návratu jsem natrefila na příležitost aplikovat svůj výzkum v cvičné vesmírné misi organizované společností ICEE.Space a dále absolvovat stáž pod vedením prof. Gabriela De la Torre, který vede laboratoř neuropsychologie a experimentální psychologie na universitě v Cádizu a také odborný tým zaměřený na výzkum výkonu člověka v cvičných vesmírných misích pod Evropskou kosmickou agenturou (ESA).

Lucie Ráčková na výstavě Space Misson v kokpitu raketoplánu Columbia:

close info Zdroj: se svolením Lucie Ráčkové zoom_in Lucie Ráčková

Co vám to dalo?

Nabité zkušenosti prohlubovaly můj zájem o problematiku vesmírných letů s lidskou posádkou a vyhledávala jsem další příležitosti. Získala jsem stáž v projektu vedeném francouzskou firmou Human design Group a Francouzskou národní kosmickou agenturou a měla aplikovat svůj výzkum v řadě dalších cvičných misí i zastat pozici vedoucího výzkumu. Díky těm příležitostem jsem zjistila, jak silný potenciál mise mají – zaprvé pro profesní a zkušenostní vývoj všech zúčastněných, ale také pro testování teorií, postupů a technologií v extrémních podmínkách. Kromě přípravy pro aplikaci v kontextu vesmírných letů totiž mohou být tyto jedinečné poznatky aplikovány pro zlepšení kvality našeho života na Zemi a v tom vidím velký smysl.

O rok později jste absolvovala Space Studies Program, intenzivní program zaměřený na vesmírná studia. Co všechno vám přinesl?

Určitě ho řadím mezi zásadní zkušenosti, které změnily můj život. Program organizuje International Space University (ISU), každý rok se koná v jiné zemi a je určen pro ty, kteří chtějí pracovat ve vesmírném sektoru nebo prohloubit své znalosti o něm. Cílem je seznámit účastníky se všemi oblastmi vesmírného sektoru – od astronautiky a inženýrství po vesmírné právo, popularizaci a roli v celosvětové politice a kultuře.

Jak zhruba probíhá?

Přednášky jsou doplněny návštěvami institucí, praktickými úlohami a intenzivním networkingem. Přednášejícími byli odborníci z vesmírných agentur (NASA, ESA, JAXA), univerzit a průmyslu z celého světa i astronauti. Já jsem např. zvolila programy, které vedl vedoucí výzkumného centra NASA Ames Jacob Cohen, bývalý vedoucí výzkumu NASA Jim Green, vedoucí laboratoře NASA Human Behavior and Performance Suzanne Bell a vedoucí výzkumu NASA Human Health and Performance. I po programu jsem s nimi v kontaktu kvůli různým pracovním projektům. Získali jsme také propojení s cennou komunitou absolventů ISU, kteří pracují ve všemožných oblastech a oborech a jsou velmi aktivní ve vzájemném profesním propojování, nabízení pracovních příležitostí, kontaktů, aj. V neposlední řadě program přinesl velmi intenzivní zážitky, propojení s dalšími účastníky a poznání brazilské kultury.



Nahrává se anketa ...

Předpokládám, že jste si program nefinancovala sama, nebo ano?

Mou cestu podpořila Evropská Kosmická Agentura, Masarykova Univerzita a řada lidí v crowdfundingové kampani. Všem bych chtěla poděkovat, protože bez této podpory bych tuto příležitost neměla.

Co pro vás bylo v rámci programu nejtěžší?

Nejtěžší byla organizace času. Program je extrémně nabitý přednáškami, úkoly, cvičeními, cestováním mezi institucemi a událostmi. Chtěla jsem z něj získat co nejvíce, poctivě se připravovat a učit, zároveň také najít čas pro odpočinek a zábavu. Protože den má jen 24 hodin a na několika hodinách spánku denně se dá dobře fungovat jen omezenou dobu, bylo to docela náročné.

Nyní už můžete trénovat astronauty?

Já osobně s astronauty nepracuji. Trénink Evropských astronautů organizuje European Astronaut Center (ESA) v Německu a podílí se na něm odborníci z různých oborů – od lékařství, inženýrství po specialisty na výzkum a instruktory. Bylo by určitě skvělé, pokud bych dostala v budoucnu příležitost aplikovat svůj výzkum v praxi a výcviku astronautů. Nicméně, nyní se pravidelně podílím na trénování cvičných astronautů na cvičných misích, se kterými mám zkušenost.

Jak konkrétně?

Například pro ICEE.Space nebo Asclepios přednáším o výzkumu člověka ve vesmírném sektoru, o roli a možnostech cvičných misí v tomto kontextu. Dále o tom, jakým způsobem získáváme výzkumné informace, jak se vyhnout různým zkreslování výsledků, a o roli etiky ve výzkumu v cvičných misích. Cvičné vesmírné mise se využívají k výzkumu a testování technologií a cviční astronauti jsou těmi, kteří sbírají data pro výzkumníky, ale často nemají zkušenost s metodami výzkumu člověka (medicína, kognitivní vědy, psychologie, atd.), proto považuji za klíčové informovat je o základech vědecké práce, aby se vyhnuli chybám během provádění výzkumu a aby byli schopni rozpoznat hranice etického výzkumu a chránit je. Věřím, že to zvyšuje kvalitu samotných misí a zároveň přináší cenné zkušenosti pro samotné participanty, kteří je mohou využít v dalších krocích profesního vývoje.

Letos jste se stala i odbornou poradkyní výstavy Space Mission v Brně ve spolupráci s NASA. Co podle vás určitě stojí za vidění?

Výstavu určitě doporučuji navštívit, protože svým obsahem mi připomíná výstavu Space Center v Hustonu. Rozhodně stojí za to se podívat na exponáty technologie prvních letů do vesmíru a porovnat je se současnou technikou – jaké to muselo být pro Johna Glenna obletět zeměkouli s podporou řídícího centra v době bez internetu, výkonných počítačů, analýzy v reálném čase, které spoléhalo na radiokomunikaci a ruční výpočty s asistencí raných elektronických počítačů? Co vše musí piloti ovládat v kokpitu rakety a jak řeší své každodenní potřeby v místě, kde se tekutiny vznáší v prostoru? Pro fanoušky technologie tam je i řada exponátů raketoplánů, vesmírných stanic, roverů a mnoho dalšího. A samozřejmě, velká zábava je vyzkoušet si simulaci stavu beztíže, mise ve virtuální realitě a rotaci v gyroskopu.

Myslíte, že se do vesmíru jednou podíváte?

Nelze s určitostí předjímat, zda se to někdy stane. Bude záležet na okolnostech – kdy budou vypsána další výběrová kola, na která bych se mohla přihlásit, jaké budou kapacity a možnosti pro astronauty, jak dlouho ještě bude sloužit ISS, jak rychle bude pokračovat vývoj dalších komerčních orbitálních stanic a plánované stanice kolem Měsíce Gateway, a další postup v misích směřujících na povrch Měsíce. A také samozřejmě na tom, zda budou mé zkušenosti sedět do profilu ideálního kandidáta, jaká bude konkurence ve výběru a v jaké životní situaci se budu nacházet v období výběru.

close info Zdroj: se svolením Lucie Ráčkové zoom_in Lucie Ráčková by se ráda jednou podívala do vesmíru.

A co kdyby ta možnost přišla?

Nyní bych si to určitě přála a snažím se získávat zkušenosti a příležitosti, které by mne mohly kvalifikovat jako vhodnou kandidátku. Z pozice výzkumnice vnímám roli astronautů jako velké privilegium, jelikož jsou prodlouženou rukou vědců a inženýrů na zemi, provádějí jejich experimenty a sbírají data, která přináší zásadní a jedinečné poznatky o fungování přírodních zákonů, nebo sestavují technologie, které umožňují prozkoumávat vesmír a jeho historii. Zároveň jsou to houževnatí lidé, kteří se musejí umět vyrovnat s negativními efekty mikrogravitace, dlouhodobého stísnění daleko od svých blízkých a musejí si udržet maximální výkon a efektivitu.

Myslíte si, že byste byla vhodnou kandidátkou?

Na základě svých dosavadních zkušeností s prací v extrémních podmínkách se domnívám, že bych mohla být vhodným kandidátem, ale rozhodně nejsem jediná. V Česku máme řadu špičkových mladých talentů, kteří by mohli tuto roli zastat skvěle a já doufám, že Česká republika posílí svou roli v oblasti vesmírných letů s lidskou posádkou, protože přináší velké vědecké, technologické, ekonomické, vzdělávací pokroky i mezinárodní prestiž. A to si my jako národ rozhodně zasloužíme.

Jaké jsou v blízké budoucnosti vaše plány a cíle?

Právě nyní, kdy s vámi vedu rozhovor, se vracím z posledního kola výběru do cvičné mise Asclepios, kterou vedou studenti ze švýcarské univerzity EPFL. Ze 156 uchazečů vybrali 17 finalistů. Byli jsme podrobeni dvěma dnům fyzických, týmových, psychologických a kognitivních testů, nočnímu desetihodinovému pochodu bez možnosti spánku, pobytu v chladu, interview se švýcarským astronautem Claudem Nicollierem a misijním týmem. Už to byl velký zážitek… A nyní čekám na výsledky výběru.

Co dalšího chystáte?

Nedávno jsme získali od Viszegrad Fund grant na podporu popularizačních aktivit okolo připravovaných vesmírných letů v oblasti Viszegrádské čtyřky, o jejích detailech budeme média informovat v blízké době. Také se připravuji na výuku žáků v rámci iniciativy Starlight Education. Pořádáno je několik programů, já budu figurovat v Cubesat Challenge a Mission Mars. No a nejdůležitějším cílem v následujících měsících je dopsat dizertační práci, připravit se na obhajobu PhD titulu a podat výzkumný návrh pro své postdoktorandské působení. Pevně doufám, že se projekt bude hodnotitelům líbit a získám pro něj podporu, protože by byl opravdu snový. Snad se o něj s vámi budu moci podělit v následujících letech.