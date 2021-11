Loni v květnu jste se stala potřetí maminkou. Bylo pro vás ranní vstávání náročnější, než tomu bylo u předchozích dvou synů?

Ano, bylo to pro mě náročnější, protože jsem už starší maminka a byla jsem i starší těhulka, takže ta únava byla a je daleko větší. Ale nestěžuju si. Oba jsme si miminko s manželem přáli i přesto, že jsme věděli, že budeme rodiče v pozdním věku, a jsme velmi šťastní, že máme zdravého a krásného syna. Trošku jsem doufala, že budeme mít spavé miminko (smích), ale opak je bohužel pravdou. Přestože mu je už šestnáct měsíců, vstáváme dvakrát třikrát za noc a to je samozřejmě únavné. Nicméně Roník je skvělý, má úžasnou povahu – je veselý a vtipný. Teď už se jen těšíme, až nám začne líp spinkat, abychom si trošku odpočinuli.

Měla jste problém i se shazováním poporodních kil?

To také nebylo úplně jednoduché. Tím, jak nám Roník špatně spinkal, jsem vůbec neměla energii řešit svoje kila. Byla jsem šťastná, že to se všemi třemi dětmi zvládám, i když mě ta kila nahoře neskutečně štvala, energie na to je řešit rozhodně nebyla. Až kolem osmého měsíce začal Roník vstávat tak dvakrát za noc a tehdy jsem začala chodit pravidelně každý den po obědě s kočárkem. Udělala jsem si u nás takový třináctikilometrový okruh, který chodím rychlou chůzí několikrát týdně. Musím ale podotknout, že výsledky jsem dlouhou dobu neviděla. Až po dvou měsících se to trošku zlomilo a začala jsem lehce hubnout. Šlo to postupně. Myslím, že když na to člověk netlačí a zároveň nesedí doma na zadku, tak se výsledky dřív nebo později dostaví. Je to pouze o trpělivosti a vůli. Také jsem si lehce upravila jídelníček, ale dodnes občas zhřeším, což je naprosto přirozené. Každá žena by se měla cítit ve svém těle dobře, a pokud to tak necítí, měla by na sobě makat. Určitě by to neměla vzdávat jen proto, že už je starší. Neskutečně to zvedne sebevědomí.

Zasáhl vám do mateřství nějak covid?

Do mateřství přímo ne, ale oba starší kluci měli online výuku a myslím, že izolace dětem absolutně neprospěla. Na druhou stranu díky covidu byl s námi manžel poměrně hodně doma, takže si ho děti víc užily. To bylo příjemné.

Většina starších rodičů už je ráda, když jim děti odrostou a mají čas zase chvilku pro sebe. Měli jste to s Jirkou stejně, než se malý narodil?

Ano, miminko jsme hodně zvažovali, a to i kvůli tomu, že děti máme už odrostlé. Manžel má dospělou dceru, která si žije svůj vlastní život, a mým klukům je také už patnáct a dvanáct, takže jsme si říkali, že počkáme, až dostudují a můžeme si tu naši druhou půlku života užívat jen spolu, cestovat a mít čas pro sebe. Ale když jsme si to nakonec dali na misky vah, vyhrála varianta společného dítěte, které jsme neměli a které nás bude spojovat do konce našich životů, i když se mu teď budeme muset hodně věnovat a náš čas bude především jeho časem. Věděli jsme, že to nebude jednoduché, ale srdce nakonec rozhodlo. Oba jsme cítili, že je to tak správně.

Na jméně Ron jste se shodli, nebo si ho někdo z vás prosadil?

Na jméně Ron jsme se shodli, moc se nám líbilo. Jména pro děti jsme měli vybraná dávno před tím, než jsem otěhotněla. Věděli jsme, že kluk bude Ron a holčička Sára. Bohužel nám během těhotenství odešel tchán, což bylo velmi bolestivé, a tak jsme Rona nechali symbolicky pokřtít po dědovi Josef. Užívá ale jen jméno Ron. Bylo pro nás důležité, abychom zanechali na počest dědy nějakou památku. Manželův tatínek si strašně moc přál, abychom spolu měli miminko. I přesto, že se vnuka nedočkal, dozvěděl se o mém těhotenství ještě před smrtí. Odešel tedy s vědomím, že miminko mít budeme.

Za pár měsíců vstoupíte do nové dekády. Vnímáte to jako velký přelom, nebo to moc neřešíte?

Přiznám se, že to moc neřeším. Nemám na to momentálně ani čas. Ale zastávám heslo, že žena se může upravit, pečovat o sebe, podstoupit i nějaký estetický zákrok, ale své tělo stejně neošálí. V autě už třeba musím nosit brýle, když se setmí, protože už špatně vidím. Bolí mě záda, obzvlášť teď s miminkem… To jsou věci, kdy mi dochází, že fakt stárnu. Ale nedá se nic dělat. Je spousta mladších lidí, kteří se potýkají s vážnými zdravotními problémy, takže moje čtyřicítka s brýlemi do auta mě nemůže rozhodit. (smích)

Podle fotek se na vás stárnutí ale příliš nepodepsalo, na kolik se sama cítíte let?

Někdy se cítím hodně unavená a mám pocit, že je mi tak sto. Někdy mám zase pocit, jako bych sotva dokončila střední školu a měla všechno před sebou. Hodně to asi dělá také moje osobní spokojenost ve vztahu, to je možná důvod, proč tolik o svém věku nepřemýšlím. Manžel nedávno oslavil padesáté narozeniny a jediné, co si skutečně přeju, je, abychom byli všichni zdraví.

Ze showbyznysu jste se krátce po svém vítězství v Miss stáhla. Jste ráda, nebo vám tento svět chybí?

Nějak jsem si v tom světě nevěděla rady. Vůbec v tom období jsem si moc nevěděla rady, co si počít sama se sebou. Cítila jsem potřebu být v ústraní. Paradoxně dnes se cítím daleko víc připravená na tento svět. Určitě za to mohou i životní zkušenosti a poznání, které jsem za těch dvacet let nabrala.

Jste ještě v kontaktu s některými kolegyněmi z Miss?

Vídáme se pouze na akcích. Pravidelně chodím dvě charitativní přehlídky ročně, kde se s holkama potkávám a na mole je to jak za starých dobrých časů. (smích) Pokaždé je to úžasné a moc mě to baví.

Sledujete ještě soutěže krásy?

Už ne, přiznám se, že se v nich už ani neorientuji. Vím, že je několik soutěží, ale co která znamená, netuším. Myslím, že je obrovská škoda, že Miss tak upadla. Jsme velmi malá země a roztříštěnost soutěží je tak velká, že ten zmatek a chaos nikoho nebaví. Přitom u nás měla vždycky velký punc a glanc.

Není to tak dávno, co jste si pořídila Instagram. Kolik času na něm trávíte?

Já a Instagram, to je strašně vtipný. (smích) Připadala jsem si jak stará babička, když jí vysvětlujete chytrý telefon. Netrávím na něm hodně času. Přece jen mám rodinu se třemi dětmi. Co mě na něm ale baví, jsou různé cestovatelské tipy, hotely apod. Ty občas sleduji.