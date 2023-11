Po ošklivém rozvodu s hokejistou Tomášem Plekancem zažívá zpěvačka Lucie Vondráčková opět nádherné období. Daří se jí nejen po pracovní stránce, ale i po té soukromé, kde je její oporou MMA zápasník Zdeněk Polívka. Už dávno se nehoní za úspěchy, ale snaží se si život především užívat. Naučila se poslouchat své tělo a věnuje se nejenom rodině, ale i sama sobě.

Lucie Vondráčková | Foto: se svolením Lucie Vondráčkové

Většina umělců s věkem zpomaluje, u vás to vypadá, že je tomu naopak… Kde berete energii?

Já měla pomalejších deset let – od svých třiceti do čtyřiceti během mateřské v Kanadě, kdy jsem se nadechla na další etapu. Kluci rostou jako z vody a já neprošvihla žádnou jejich krásnou fázi, kdy objevovali svět. Jsem vděčná, že zase můžu po dlouhé době naplno pracovat. Všechno má svůj čas.

Lucie Vondráčková nedávno vyslala do světa nový videoklip k písni Rekordérka:

Máte vůbec volno pro sebe?

Mám. Už jsem velká holka a vím, že to je důležité. (smích)

Čemu se nejčastěji věnujete?

Miluju masáže, procházky se psem, tanec kdekoli a kdykoli a knížky. Taky ráda pleju zahradu, sazím stromy a chodím do divadel na své kolegy. (smích) Myslím, že jsem ve správném životním balancu.

Jste fatalistka?

No je fakt, ze čím dál míň plánuju, protože nejzajímavější scénář stejně napíšou tam nahoře. Tak se nechávám překvapovat, a to mě baví čím dál víc. Někdy za vámi přijde projekt ze dne na den, někdy ho plánuju rok dopředu. Ale když má být, tak bude, a když ne, tak ne. Nejhorší je v čemkoli tlačit na pilu. To se tyká práce i vztahu.

S partnerem Zdeňkem Polívkou už spolu bydlíte a s vámi kromě dětí i spousta zvířat. Už kdysi jste mi říkala, že jste hodně pomáhala útulku v Kanadě. Pokračujete i tady?

Hned jak jsme se z Kanady vrátili, pořídili jsme si s klukama dva kocourky z útulku. Tedy oni si spíš pořídili nás. (smích)

Jak jste se k tomu v Kanadě dostala?

Nejsem moc materialista, takže jsem si vždycky k Vánocům a k narozkám přála možnost jet do útulku a darovat jim prostředky na to, aby zachraňovali co nejvíc chlupáčů. A za ty roky jich bylo opravdu hodně.

Plánujete si pořídit domů ještě další zvířátko?

Víte co? Už je nás dost. Jedenáct uštěbetanejch ptáčků, dva prdlí kocouři, jeden vyjící haskopes, dva kluci, kteří pravidelně vstávají v šest ráno, jeden lev z MMA a divadlem praštěná kočičí máma. Myslím, že to bohatě stačí. (smích)