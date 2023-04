Zpěvačka a herečka Lucie Vondráčková se netají tím, že vyznává zdravý životní styl, stejně jako její partner, kterým je MMA zápasník Zdeněk Polívka. Kromě toho mají oba srdce na pravém místě a rádi pomohou dobré věci.

Lucie Vondráčková | Foto: se svolením Lucie Vondráčkové / Aquapalace

S partnerem jste nedávno nafotili společné fotografie. Co vás k tomu vedlo?

Bylo to pro dobrou věc. Oktagon vymyslel projekt s názvem: Každý z nás je bojovník, v němž kdokoli může podpořit ty, kteří to potřebují.

Kromě toho jste také otevřela novou, unikátní ZENovou saunu…

Mám pocit, že sauna je velice zdravá věc a já ráda žiju zdravě.

Lucie Vondráčková - Vzkaz v láhvi:

Zdroj: Youtube

Chodíte do sauny relaxovat?

Moc nerelaxuju, ale nejsem ani pořád v práci. Už Leonardo da Vinci to dělal tak, že když zrovna nesochal, šel třeba malovat. A když nemaloval, pro změnu navrhoval most. Od té původní práce si vždycky odpočinul jinou prací. To se mi líbí. Poprvé jsem tohle slyšela na vysoké škole a od té doby to tak praktikuju.

Jinak do sauny moc nechodím, mám radši římské lázně. Pro mě je lepší pára, sauny jsou na mne moc horké. Ale když jsem třeba někde na horách, a tam saunu mají, neodolám a jdu do ní ráda, protože jsem většinou promrz­lá až na kost.

Lucie Vondráčková je v poslední době samá změna, daří se jí v práci i v soukromí

Kdybyste měla možnost vyzkoušet na sobě saunový rituál, šla byste?

Myslím, že jsou věci, které by měli dělat odborníci, a když nejste odborník, není dobré se do toho motat. Šla bych se tedy jen podívat na ty, kteří jsou v tomto oboru skvělí. Fascinuje mě, jak tato profese souvisí s divadlem. Saunoví mistři jsou vlastně divadelníci. Často tuto profesi dělají i někteří herci.

S partnerem Zdeňkem Polívkou nafotili snímky pro dobrou věc:

Vždycky jste před cestováním autem preferovala chůzi. Změnilo se to během let, kdy jste mámou?

Pořád preferuju chůzi, mám ji ráda. Člověk při ní potká zajímavé lidi. Vidí, co se třeba v Praze předělává, co je nového, jaké budovy se staví… Mám ráda architekturu a miluju interiérový design, takže pořád koukám, co kde lítá a co se kde děje. A musím říct, že v Praze se toho teď děje zrovna hodně! Je úplná škoda sedět v autě.

Zdědili po vás synové lásku k chůzi?

Nejsou naštvaní, když jdeme pěšky, ale nepřeháníme to. Jsem v tom směru extrémista, vím to o sobě. (smích)