Herečka Lucie Zedníčková se před rokem rozhodla splnit si sen a koupila statek. Loni ho s přítelem začali rekonstruovat, a to úplně od základů. I když jde o poměrně velké stavení, architekta na pomoc nepřizvali a vše si dělají po svém.

Lucie Zedníčková | Foto: se svolením Lucie Zedníčkové

Loni v září jste prozradila, že s partnerem statek rekonstruujete a za měsíc se budete stěhovat. Dopadlo vše podle plánu, už bydlíte?

Doufám, že ta rekonstrukce nikdy neskončí. (smích) Baví mě celý proces, jak vše vzniká. Je na dlouho, ale baví mě to.

Lucie Zedníčková o vztahu s Martinem Zounarem a několika zraněních v pořadu 7 pádů Honzy Dědka:

Zdroj: Youtube

Co vám zatím dalo v rámci rekonstrukce nejvíc zabrat?

Zatím asi nic. Všechno, musím zaklepat, běží po dohodě úplně perfektně. Nechali jsme si vyrobit nábytek na Bali, ještě se dovyrábí, ale zatím nejsou položené podlahy, takže na něj nespěcháme. Teď přes zimu jsme udělali trochu stopku, na jaře budeme pokračovat, a myslím, že do léta by měl být dům k nastěhování.

Změnil se koupí statku váš životní styl? Měníte své každodenní rituály?

Ještě tam nebydlím, takže zatím ne.

Plánujete v budoucnu přidat i hodně zvířat?

Ne, to určitě ne. Baví mě cestovat a statek je jen určitá forma bydlení, ale nepořizovala jsem ho kvůli zvířatům. Máme tři psy, to nám stačí.

Žijete mimo Prahu řadu let. Jak často do hlavního města jezdíte? Jen kvůli práci?

Ano, v podstatě jen za pracovními schůzkami, natáčením nebo za kulturou, do divadla.

Nedávno jste Prahu navštívila i z jiného důvodu. Co vás vedlo k tomu jít si prohlédnout světelný park Winter Wonderland?

Byla jsem zvědavá, jak to tam vypadá. Myslím, že když se setmí, je nádherný. Pro rodiče s malými dětmi je lunapark moc dobrý nápad.



Prozradíte, kde všude vás mohou nyní fanoušci vidět?

Jezdím na zájezdy se třemi divadly. A na jaře mě čeká natáčení nového seriálu na TV Prima, který by měl být vysílán asi od září. Zatím k němu ale bohužel nemohu víc prozradit.