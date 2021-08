A teď se vracím. A protože je stále léto a prázdniny, vezmu si dnes jako téma právě dovolenou. Všiml jsem si totiž jedné věci. Říká se, že na dovolenou se jezdí proto, aby si tam člověk odpočinul. Ale já neznám nikoho, kdo by si na dovolené skutečně odpočinul.

Víceméně znám jen lidi, co se z dovolené vracejí ještě víc vyřízení, než tam odjeli. Já mám totiž podezření, že tu dovolenou dělá zaměstnavatel proto, aby si odpočinul on od vás.

Vezměte si třeba klasickou dovolenou do zahraničí. Je s tím spojena spousta stresu a příprav, musíte dlouho sedět v letadle, což leckdo blbě snáší, či sedět dvanáct hodin v autě a pak se složitě orientovat v cizí zemi. Pro mnoho lidí je taková cesta za trest a zažijí tolik nervů, že kdyby zůstali v práci, udělají líp.

Pak jsou lidé, co na dovolené chalupaří. Ti si také neodpočinou, protože celou dobu na té chalupě něco dělají, přistavují a vylepšují. Většina chalupářů stráví dovolenou vyflusaní, vynervovaní a vystresovaní ve frontě v OBI.

A pak si řeknete, že na to vyzrajete, a pojedete na dovolenou do kempu. Já to absolvuji každý rok a řeknu vám, že v kempu si člověk už vůbec neodpočine. V kempu se totiž na jednom uzavřeném prostoru scházejí tři skupiny lidí, které by se normálně nepotkaly, ale tady si navzájem lezou na nervy. Rodiny s dětmi, chlapi na pánské jízdě a zamilované páry.

Kdo máte děti, tak víte, že už si neodpočinete nikdy v životě, natož na dovolené. Maminka se opaluje na obří dece, na sobě jednodílné nebo dvoudílné plavky podle toho, jak se povedl jarní detox, tatínek pozoruje ječící děti požadující další párky v rohlíku a hranolky, k tomu pomalu srká svoje jedno povolené dovolenkové pivko a závistivě pokukuje po té další skupině, ve které by chtěl být – chlapi na pánské jízdě.

Ty poznáte podle toho, že jsou neustále zlití a nosí celý týden stejné oblečení, protože jim nikdo neřekne, aby se převlíkli. Ti si neodpočinou, protože se z dovolené vrátí s celkovým vyčerpáním organismu z nadměrného pití.

Do toho se procházejí zamilované páry ve stejných teplákových soupravách a všem ukazují to moře lásky v nich, a jako třešnička na dortu přijede ta nejhorší skupina, která kdy může přijet – holky na dámské jízdě. Nevím, jestli jste šli někdy v kempu kolem stanu, ve kterém leží skupina nalitých dvacítek, v horším případě třicítek a v nejhorším případě čtyřicítek. Tahle dámská jízda jde do plných, protože tyhle holky si chtějí před smrtí užít všechno.

Takže v kempu se vytvoří takový mišmaš, že si odpočinete, až se vrátíte do zaměstnání. Po dovolené byste potřebovali další dovolenou.

Každopádně vy si dovolenou užijte, a pokud nevíte, do jaké dovolenkové skupiny se zařadit, koukněte na YouTube na můj standupový výstup o dovolené v kempu, z něhož jsem v tomto fejetonu citoval, ať víte, co vás čeká.