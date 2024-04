Lukáš Příkazký se aktuálně vydává na filmovém plátně na prázdninovou výpravu ve snímku Prázdniny s Broučkem. Ta ale nedopadne úplně podle plánu. Sám se prý ještě na cestu obytňákem nevypravil, ale rozhodně ho to láká. Na kontě už má mnoho letních dobrodružství, která byla mnohdy nervy drásající.

Lukáš Příkazký | Foto: Deník/Martin Divíšek

Už při natáčení byla se starým veteránem v podobě karavanu legrace. „Jednou Broučkovi došlo palivo, znovu jsme natankovali, ale motor nechtěl naskočit, i když měl plnou nádrž. Naštěstí je náš rekvizitář Iggy zkušený automechanik a umí si poradit. Z motoru odmontoval hadičku na přívod paliva a nasával benzin pusou, aby se tam palivo dostalo. Tato scéna je použitá i ve filmu, to když „Starosta“ v podání Tomáše Jeřábka nasává palivo. Ten měl, na rozdíl od našeho rekvizitáře, v hadičce ledový čaj a nevrhnul z toho jako Iggy, kterému se dostal do pusy skutečný benzin. Jako poděkování, že se rekvizitář dobře staral o Broučka, jsem ho obsadil jako cameo v jedné scéně v dílně, kde budí Pavla Zedníčka,“ rozpovídal se režisér Jiří Matoušek. Pak ho už vystřídal Lukáš Příkazký.

Zažil jste takové prázdniny jako ve filmu?

Nikoli, neměl jsem to potěšení zažít podobný příběh. Je ale pravda, že mě už jednou napadlo půjčit si na léto karavan a zkusit s rodinou někam vyrazit. Asi ale ne úplně daleko k moři, jen po České republice, to si umím představit. Je to ovšem trochu otázka budoucnosti…

Poslední dobou je velký trend cestovat „obytňákem“, navíc si ho i sám vyrobit. Máte podobné ambice?

Už dlouho mám zálibu v tom, že se dívám na videa, kde si lidé sami upravují dodávky na obytné. A sám jsem docela zatoužil si takovou obytnou dodávku taky pořídit. A kdybych ji dokázal sám sestavit vlastníma rukama, byla by to dvojnásobná bomba. Otázka je, jestli jsem natolik manuálně zručný, protože na těch videích všechno vypadá jednoduše, ale skutečnost bude asi jiná…

Sám máte dvě děti, holčičku a kluka, jsou také raubíři jako vaše děti filmové?

Moje děti jsou mladší než naše filmové děti. Ale je potřeba zmínit, že Bára i Franta, kteří naše děti hrají, jsou skvělí. Já nikdy na natáčení dosud nezažil takhle profesionální dětské herce.

S kým nejraději trávíte opravdové prázdniny?

Nejradši samozřejmě s rodinou.

A na které prázdniny nebo dovolenou nejraději vzpomínáte?

Ještě než jsem se oženil a stal se otcem, párkrát jsem vyrazil s kamarády a se spolužáky z DAMU na jachtu. Projeli jsme Chorvatsko a Řecké ostrovy. Na tohle vzpomínám moc rád. S ženou jsme se teď sami dva nikam dlouho nedostali, hodně jsme se v poslední době věnovali dětem. Navíc moje povolání není úplně časově přívětivé k tomu, že bychom mohli někam odjet kdykoli si usmyslím. Vzpomínám si ale na dovolenou, kdy jsme s manželkou sami dva letěli do Itálie, do Kalábrie, a to bylo naposledy, kdy jsme byli spolu sami.

Když už se někam vydáte, narážíte často na překážky a smolné situace?

Ano, právě jedna taková situace nás potkala při odletu ze zmíněné Kalábrie. Naše letadlo mělo poruchu a my čekali na letišti na nové. Čekání se ovšem dost protáhlo, ve finále zpoždění trvalo dvanáct hodin. Na tom malém letišti to bylo dost náročné, nedalo se v tom místě vymyslet žádné náhradní řešení. Nepříjemné vše bylo hlavně pro moji ženu, která byla v osmém měsíci těhotenství a čekat takovou dobu v tomhle stavu bylo dost nepohodlné. Samozřejmě že jsme tam vydrželi, nic jiného nám ani nezbývalo.

Umíte si poradit v krizových situacích?

Myslím, že zrovna tenkrát jsme si poradili dobře, během zpoždění jsme se na tom letišti seznámili s dalšími čekajícími lidmi. Zkrátili jsme si čas hraním her a kartami, takže nám prostoj docela utekl.

Stalo se vám na cestách také něco, co byste nechtěl znovu zažít?

Stalo, a vlastně dodneška nechápu, jak se něco takového může přihodit… Trávili jsme víkend v Telči, v jednom takovém resortu. Byli jsme tam s malým synem, kterému byly tenkrát asi dva roky. Uložili jsem ho do postýlky a chtěli jít na večeři, která se ale podávala v jiné budově. Asi tak o sto metrů dál. Zapojili jsme k synovi chůvičku a odešli večeřet. Když jsme se pak vraceli, vytahoval jsem vstupní kartu a chtěl otevřít dveře do budovy, jenže z nějakého mně nepochopitelného důvodu jsem ji zlomil a ona přestala fungovat.

Nastala infarktová situace, protože tam nepracovala recepce a bylo deset hodin večer! Rychle jsme se vrátili do restaurace a sháněli pomoc. Druhou kartu jsme bohužel neobdrželi, což mi při příjezdu vůbec nedošlo… Museli jsme pak čekat asi dvě hodiny, než přijela paní správcová, která nám kartu dala, a my se konečně dostali k našemu spícímu dítěti. Naštěstí se syn neprobudil a byl v pohodě, ale… Dost dobře si nedokážu představit, co bych dělal ve chvíli, kdy bych se k němu musel rychle dostat.

Umíte si sám opravit auto?

Neumím. Zvládnu vyměnit kolo, doplnit olej, natankovat, ale opravit auto sám? To myslím, že v dnešní době ani nemá cenu zkoušet.

Má vaše auto jméno?

Nemá jméno. Ptal jsem se i dětí, jestli by ho chtěly pojmenovat, ale říkaly, že je to prostě auto.

Zpět k filmu, k Broučkovi. Kde všude se snímek natáčel?

Film se natáčel během loňského léta u řeky Berounky, v Kostelních Střímelicích a na dalších místech s prázdninovou atmosférou, to za podpory Plzeňského kraje. Pár lokací bylo také v Praze, a dokonce kousek od našeho bydliště, vlastně ve vedlejší ulici, což bylo skvělé, protože jsem byl ráno za pět minut na lokaci pěšky. Prima bylo, že když jsem zrovna nehrál, šel jsem normálně domů, a když bylo potřeba, produkce mě operativně zavolala zpátky.



Na která místa v Čechách se rád vracíte a proč?

Rád se vracím na Moravu, jak se říká do rodné hroudy. A když jsem tam pak déle, zase se rád vracím do Prahy, protože tady žiji už skoro dvacet let.

Mimochodem, jezdíte na dovolenou i do Chorvatska?

Když jsme byli malí, v devadesátkách, jezdili jsme. Poprvé asi v roce 1995, naši, já a bratr jsme jeli škodou Forman bez klimatizace. S manželkou a s dětmi jsme byli později v Chorvatsku také. Chtěli jsme zkusit, jestli první dítě zvládne tu desetihodinovou cestu a ukázalo se, že bez problémů. Jeli jsme na noc a bezva, takže to určitě zopakujeme s oběma dětmi.

Kam se chystáte letos?

Čekají mě pracovní prázdniny. To je úděl herce, že se toho přes rok moc neděje a pak najednou všichni chtějí všechno a je třeba točit, zkoušet divadlo a podobně. Já kývnul na Shakespearovské slavnosti, takže volna budu mít málo, ale pokusíme se s manželkou odcestovat na Sicílii, když to vyjde. Všechno bude záležet na tom, jestli se nám povede zajistit hlídání pro děti. Pokud ne, museli bychom děti vzít s sebou, ale zatím máme v plánu, že bychom chtěli po x letech odjet alespoň na týden jen my dva.