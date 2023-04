Tenista Lukáš Rosol se každým dnem stane dvojnásobným tatínkem. Jeho manželka Petra je v devátém měsíci těhotenství a společně očekávají narození prvního potomka. Na křtu knihy Ženy za zády, v níž má rozhovor, promluvila o tom, zda to bude kluk, nebo holka. A zavzpomínala i na první setkání s tenisovou legendou.

Petra Rosolová | Foto: se svolením Romana Součka

Jak moc jste se v knize otevřela?

Otevřela jsem se tak, jak jsem uznala za vhodné. S Lukášem nejsme úplně nastavení tak, že bychom odkrývali své soukromí víc, než je třeba. V podstatě už přes rok nejsem ani aktivní na sociálních sítích, takže jsem řekla vše, co jsem považovala za důležité, aby lidi kolem nás věděli.

Petra Rosolová odhalila něco ze soukromí v podcastu Sundej masku:

Zdroj: Youtube

Co přesně tím myslíte?

Dlouhou dobu se okolo nás točilo něco, co nevycházelo z naší iniciativy, nebyla to pravda. Dotýkalo se nás to, takže jsem cítila potřebu říct svůj pohled, že mnohé věci – třeba to, jak jsme se dali dohromady – byly úplně jinak, než se prezentovaly v médiích.

V knize odpovídáte na to, zda je pravda, že Lukáš platí jedny z nejvyšších alimentů u nás i na to, jaký je táta. Něco podobného se dalo předpokládat. Zvažovala jste, zda rozhovor dát?

Nebylo hned jasné, jestli do toho půjdu, a to právě z důvodu, který jsem již zmínila, že nejsme nastavení tak, že pouštíme druhé do soukromí.

I proto jste se stáhla ze sociálních sítí?

Byl to určitě jeden z důvodů. Původně jsem si od sociálních sítí chtěla dát pauzu, jen jsem nevěděla, na jak dlouho. Zda na týden, měsíc… Nakonec, čím déle to bylo, tím víc mi docházelo, jak sociální sítě v životě nepotřebuju a přijdou mi zbytečné.

Zažila jste opravdu velký mediální tlak?

Ano, vedli jsme i několik soudních sporů, které jsme nakonec vyhráli a dočkali se veřejné omluvy. Některé věci byly hodně za hranou. Úplné dezinformace, které se dotýkaly citlivých míst. Nechtěli jsme je tolerovat.

Petra Rosolová.Zdroj: se svolením Romana Součka

Vzpomenete si ještě, kde jste se s Lukášem poprvé potkali?

Vybavuju si to úplně přesně. (smích) Bylo to na tenise na Spartě a mně bylo sotva osmnáct let. Koukala jsem na něj jak na obrázek, a on mi tvrdí, že po mně taky koukal. (smích)

Teď spolu čekáte první miminko. Jak se cítíte?

Je to opravdu požehnaný stav. I když mi není pokaždé dobře, vždy převáží to, že jsem vděčná a šťastná, že jsem těhotná a moc se na miminko s Lukášem těšíme. Jsem v devátém měsíci, už brzy přijde na svět.

Prozradíte, zda to bude holka, nebo kluk?

Víme to, ale chceme si to nechat pro sebe.

Máte už nějaké plány, do čeho byste se chtěla pustit po porodu?

Vše se teď hodně bude odvíjet od miminka. Ráda bych to všechno nechala přirozeně plynout.

Máte v plánu se ještě vrátit k tenisu?

Jako trenér možná, ale jinak už o tom neuvažuju.