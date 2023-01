Hned začátkem roku jste byl po zranění ramene a žeber tři měsíce marod, pak vás zlobil triceps, teď pro změnu třísla… Neuvažoval jste, že už byste s vrcholovou kariérou seknul? Do olympiády v Paříži tyhle myšlenky rozhodně nemám. Stárnutí člověk nezastaví a zranění občas přijdou, hlavně když už jste ve vyšším věku. Nicméně udělám maximum pro to, abych se olympiády zúčastnil a případně až tam třeba kariéru ukončím.

Do jakého věku se dá judo vůbec dělat?

Já už třeba patřím k těm starším, na mistrovství světa jsem byl druhý nejstarší, ale je to hodně individuální. Judisti většinou končí kolem třicítky, někteří pokračují i do šestatřiceti, a já se rozhodně budu snažit pokračovat, co nejdéle to půjde, ale na úkor zdraví to samozřejmě nejde. Jak už jsem řekl, pro mě je ta meta jasná, pak se uvidí.

Už máte variantu, co byste chtěl dělat po skončení kariéry?

V září jsme spustili projekt Krpalek Academy, kde se budeme snažit předávat nabité zkušenosti dětem, které o to budou mít zájem. Už se v tom snažím být aktivní, nicméně pořád se tomu ještě nemůžu věnovat stoprocentně. Až jednou skončím, tak ale budu.

Když máte zranění, jak u vás vypadá klidový režim? Jestli se tomu tak dá vůbec říkat…

Příprava u mě pořád pokračuje dál, jen bez juda. Když dělám systematické pohyby, je to v pohodě, ale když mám někde nějak zareagovat, je to špatný, to dělat nemůžu.

Před Vánoci jsem chodil na injekce, pokračujeme v tréninzích, mám za sebou nějaká vyšetření a snad to brzy bude v pohodě. Uvidíme, co přinesou následující měsíce.

Co na vaše sportování, když jste zraněný, říká manželka?

Samozřejmě není úplně nadšená. Nemůžu dělat to, co mám, ale člověk s tím nic nenadělá. U toho sportu to tak je. Stará se o mě a naštěstí mi neříká, když jsem se do toho dostal, tak ať si to vyžeru. Když mě něco bolí, tak mě i masíruje. Nebo když mi naopak trochu otrne, říká, ať ještě neblbnu, snaží se o mě pečovat a stojí při mně.

Jak si představujete ideálně rok 2023?

Nejlepší varianta, která by mohla přijít, je, že bych zdárně absolvoval celou olympijskou kvalifikaci a v květnu nás čeká mistrovství světa. Tam bych se chtěl zase zpátky vrátit na medailové příčky, to je pro mě motivace na tento rok. Úspěšně absolvovat mistrovství světa a dostat se na olympiádu. Žádnou horší variantu si nepřipouštím. Nechci, aby přišla.