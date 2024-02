Loni oslavil padesáté narozeniny, nijak zvlášť ho to ale trápit nemusí. Oblíbený herec, dabér a režisér Lumír Olšovský má totiž velké charisma a vizáž, kterou by mu mohli závidět i mladší muži. Na odiv svůj vzhled ale příliš nedává. Jak prozradil časopisu Story, je spíše stydlivý typ.

Lumír Olšovský s partnerem Pavlem | Foto: Profimedia

S partnerem jste navštívili novou asijskou restauraci v centru Prahy a byli jste vybráni do soutěže o vytvoření nejlepšího suši, a vyhráli. Jste soutěžní typ?

Jsem hlavně stydlivý typ. Když slyším své jméno, nejdřív mě polije pot, potom ledový závan a mám strašný stres a trému. Možná vzpomínka ze základní školy. Znáte to, když vás někdo vyvolá, abyste před ostatními něco ukázala, a vy to moc neumíte… Stejné to u mě bylo i s balením suši, které jsem v životě nestrčil do úst, natož abych ho uměl připravit! (smích) Takže jsem si říkal, co z toho bude? Ale nakonec to byla fajn zábava.

Lumír Olšovský s Leošem Marešem v Show Jana Krause:

Zdroj: Youtube

Trochu jsem vás sledovala a suši jste vytvářel docela precizně…

Víte co, bylo hodně podobné vánoční roládě, kterou dělám. (smích) Nevím sice, co by na můj příměr řekli místní odborníci, ale tohle mi připomnělo Vánoce. A moc rád si je připomenu, až do restaurace s Pavlem zase půjdeme.

Vaříte a pečete rád?

Velice. Pocházím totiž z Moravy, takže mi vyhovuje vzít si pořádně velký hrnec a udělat toho kopu. Tohle je moje doména. Mám moc rád, když se vaří ve velkém a pořádné porce.

Jaká kuchyň vám vyhovuje?

Jako konzument vyhledávám především italské, mexické nebo čínské pokrmy. Ale jinak vařím spíš evropské věci, mám moc rád zeleninu.

Loni jste oslavil kulatiny. Změnilo se u vás něco v nové dekádě? Jak se cítíte?

Vůbec nic se nezměnilo. Neříkám, že čekám změny, ačkoli se samozřejmě dějí, ale nemám moc čas je reflektovat ani si jich všímat a trpět tím, že mám vrásky, krk už je starý, tělo ochabuje…

Lumír Olšovský s partnerem na otevíračce nové restaurace:

To se vás zatím tolik netýká…

Je pravda, že šedivý jsem od sedmadvaceti, takže teď nemám pocit, že bych stárnul nějak rychleji. Ivana Jirešová mi navíc asi před dvaceti lety poradila parfém, který používám furt, a ten mi kromě vizáže a šedin lidi pořád chválí, takže zatím je vše v pohodě. (smích)

Lumír Olšovský před necelými deseti lety. Šediny tehdy zakrýval:

Lumír OlšovskýZdroj: ČTK

Dával jste si o narozeninách předsevzetí?

Vůbec ne! Divadlo kolem mě tak strašně fičí, vše jde neskutečně rychlým tempem, že kdybych měl v tomto směru náhodou zvolnit, jsem si jistý, že by mi okamžitě přibyly další věci jako dabing nebo natáčení. Ale tak, jak to je, jsem absolutně šťastný.

Co vás v nejbližší době čeká?

Děláme velký projekt pro sedm tisíc diváků v Plzni Lochotíně. Věřím, že Dracula bude darda. Obnovili jsme v Plzni také muzikál Jesus Christ Superstar… Všechny věci, které se dějí, se dějí tak hezky, že nemám důvod si nic dalšího přát. Mám to v životě tak, že když se objeví nějaká nová nabídka či výzva, tak po ní obvykle skočím a potom se divím, co jsem kde slíbil. Ale musím to splnit a lidi mi obdivně říkají: „Jé, ty toho stihneš!“ Nevědí, že musím. (smích)